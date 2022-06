Ukraina oskarża Turcję o kupowanie skradzionego zboża

W ciągu stu dni inwazji na Ukrainę, Rosja straciła prawie 31 tys. żołnierzy. Zięć byłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna zrezygnował z roli doradcy Putina. Rosjanie ostrzelali Beskidzki Tunel Kolejowy w obwodzie lwowskim. Trwają zaciekłe walki o Siewierodonieck.

Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Ankarze powiedział w piątek, że Turcja jest jednym z krajów, który kupuje zboże ukradzione z Ukrainy. Dyplomata przekazał też dziennikarzom, że zgłosił tureckim władzom oraz Interpolowi prośbę o zbadanie sprawy, kto dokładnie jest odpowiedzialny za transport zbóż przez tureckie wody. Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja będzie kontynuować „specjalną operację militarną w Ukrainie”, dopóki wszystkie jej cele nie zostaną osiągnięte. Wyjaśnił, że jednym z głównych jest „ochrona mieszkańców Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej”. #BREAKING Zelensky says 'victory will be ours' on day 100 of Russian invasion pic.twitter.com/oKkRXCzuev — AFP News Agency (@AFP) June 3, 2022 Sto dni inwazji. Rosja straciła prawie 31 tys. żołnierzy Rosja kontroluje 20 proc. terytorium Ukrainy, a front rozciąga się na tysiąc kilometrów – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Dane te prezentował przed parlamentem w Luksemburgu przez wideopołączenie. „Musimy się bronić przeciwko niemal całej rosyjskiej armii” – mówił. I dodał, że na wschodzie kraju ginie każdego dnia setka żołnierzy, kolejnych 400–500 odnosi rany. W ostatnim briefingu w nocy z czwartku na piątek Zełenski mówił, że Ukraińcy odnoszą w Siewierodoniecku pewne sukcesy, ale za wcześnie na szczegóły. W ocenie jego sztabu właśnie w tym rejonie i pobliskich miastach (Lisiczańsk, Bachmut) sytuacja jest najtrudniejsza. W Lisiczańsku – to dane lokalnych władz – zniszczono 60 proc. infrastruktury. W mieście przebywa wciąż ok. 20 tys. osób (przed wybuchem wojny w mieście mieszkało prawie 100 tys. osób). Niemniej, od początku inwazji na Ukrainę (sto dni) armia rosyjska straciła już około 30 tys. 950 żołnierzy, w tym około 100 w ciągu ostatniej doby – poinformował w piątek na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Czytaj też: Sto dni wojny w Ukrainie. Stawiam na to, że nie skończy się w tym roku Siewierodonieck. 800 osób w fabryce Azot Valentin Yumashev, zięć byłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, zrezygnował z roli doradcy Władimira Putina, poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jako jeden z nielicznych, Yumashev był łącznikiem między administracją obecnego prezydenta a bardziej liberalną polityką okresu Jelcyna. Prócz tego, nie odgrywał szczególnej roli w gabinecie Putina. Szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii i USA będą rozmawiać w środę na temat przekazania Ukrainie systemu artylerii rakietowej M270 MLRS, donosi portal „Politico”. Rakiety mogą trafiać w cele na odległość od 80 do nawet 500 km. Z prośbą o przekazanie systemu wystąpił rząd Wielkiej Brytanii. Na ten temat rozmawiali już premier WB Boris Johnson i prezydent Joe Biden. Wciąż trwają zaciekłe walki o Siewierodonieck. Według strony ukraińskiej już 80 proc. miasta jest okupowane przez Rosjan. Walki toczą się na ulicach. Szef regionalnej administracji wojskowej Ługańska powiedział, że siły ukraińskie odniosły sukces na niektórych z nich. Sześciu rosyjskich żołnierzy zostało schwytanych. Rosjanie uszkodzili magazyn metanolu w zakładach azotowych. Pod fabryką Azot ukrywa się 800 osób. „Ukryli się tam miejscowi, których poproszono o opuszczenie miasta. Ale odmówili. W tych schronach są też dzieci, ale niewiele” – przekazał BBC gubernator obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. W Azocie nadal znajdują się zapasy niebezpiecznych chemikaliów. Telewizja, powołując się na Radę Miasta Mariupola, donosi też, że ukraińscy wolontariusze i urzędnicy, którzy odmawiają współpracy z władzami rosyjskimi w okupowanym mieście i okolicznych wsiach, są więzieni, a czasem skazywani nawet na śmierć. Podaje dwa przykłady, oba dotyczą urzędników, z czego jeden został skazany na 10 lat więzienia, drugi zaś – rozstrzelany. Gdzie jest generał Dworkin? W środę wieczorem Rosjanie ostrzelali teren w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy, w tym Beskidzki Tunel Kolejowy przechodzący przez Karpaty (tędy przechodzi 60 procent ładunków tranzytowych). „Wybuchy w obwodzie lwowskim w dzielnicy Stryj. Zostańcie w schronach” – napisał późnym wieczorem szef lwowskiej obwodowej administracji wojskowej Maksym Kozicki. Dodał, że pięć osób zostało rannych. Tunel znajduje się około 40 kilometrów od granicy z Polską. ”New York Times” donosi, że na froncie od dwóch tygodni nie pojawił się generał Aleksander Dwornikow, który dowodzi inwazją na Ukrainę (wcześniej brał udział w drugiej wojnie czeczeńskiej i wojnie w Syrii). Dziennik wysuwa wątpliwości, czy Dwornikow faktycznie dalej dowodzi operacją. Mateusz Morawiecki i Jacek Sasin byli w środę w Borodziance pod Kijowem, gdzie otwarto miasteczko kontenerowe dla uchodźców. „Spotkałem się z dziećmi i rodzinami dotkniętymi wojną. Bardzo bym sobie życzył, by to był dla nich ostatni taki dzień dziecka, a następny mogli już spędzić we własnych domach i kraju, gdzie panuje pokój” – mówił podczas wizyty premier Morawiecki. Niemcy ślą rakiety Niemcy dostarczą Ukrainie średniodystansowe pociski rakietowe ziemia-powietrze IRIST-T. Taką informację przekazał w środę kanclerz Olaf Scholz. Podczas debaty w Budnestagu Scholz bronił się przed zarzutami, że jego rząd udziela Ukrainie zbyt małej pomocy. Jego zdaniem Niemcy zareagowały na rosyjską inwazję „ogromną zmianą polityki państwa”. „Od początku wojny wysyłamy broń na Ukrainę, w tym broń ciężką np. Gepardy i haubice Panzerhaubitze 2000. Ściśle koordynujemy współpracę z naszymi partnerami i dostarczamy to, co pożyteczne – w tym ultranowoczesny system IRIS-T, który może ochronić duże miasta przed nalotami” – napisał na Twitterze Scholz. Wir senden der Ukraine seit Kriegsbeginn Waffen, auch schwere Waffen. Nichts anderes sind Gepard und Panzerhaubitze 2000. Wir stimmen uns eng mit unseren Partnern ab und liefern, was nützt - so nun auch das hochmoderne IRIS-T-System, das Großstädte vor Luftangriffen schützt. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 1, 2022 Papież Franciszek: Zboże nie może być używane jako broń ”Okupanci przygotowują się do wyburzenia większości budynków, które ucierpiały wskutek ostrzału. Właściciele mieszkań są dosłownie wyrzucani na ulicę” – poinformował na Telegramie doradca mera miasta Petro Andriuszczenko. Jego zdaniem, Rosjanie planują zakwaterować starsze osoby w akademikach, a w ich mieszkaniach umieścić osoby zaangażowane w prace w mariupolskim porcie oraz w odgruzowywanie zniszczonego miasta. Tymczasem Walentyna Matwienko, przewodnicząca Rady Federacji powiedziała, że Moskwa jest gotowa do negocjacji i podpisania porozumienia pokojowego z Kijowem, „które zakończy wojnę cywilną na Ukrainie i doprowadzi do pokoju”. „Potrzebujemy dyplomatycznych, pokojowych rozwiązań, ale to wymaga woli obu krajów” – powiedziała w rozmowie z rosyjskim Interfaxem. Papież Franciszek z kolei zaapelował do władz Rosji o zniesienie blokady eksportu pszenicy z Ukrainy. „Zboże nie może być używane jako broń wojenna” – przemówił w środę do ludzi zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Zełenski: Nie oddamy terytorium „Nie jesteśmy gotowi oddać żadnych terytoriów, ponieważ to są nasze terytoria. To nasza niepodległość, nasza suwerenność, o to w tym chodzi” – oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańskim serwisem Newsmax. Zaznaczył, że pozwolenie na siłowe zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego nie wchodzi w grę, a zamiast tego trudności trzeba rozwiązać kanałami dyplomatycznymi. „Jeśli chodzi o ultimata i «musicie oddać trzecią część swojego terytorium, a wtedy zostawimy was w spokoju i pozwolimy wam żyć», to nie jest coś, na co możemy się zgodzić” – podkreślił Zełenski.

Zełenski podkreślił, że broń dalekiego zasięgu, o jaką pilnie apeluje Ukraina, ma służyć wyłącznie do obrony przed rosyjską agresją, a nie do atakowania Rosji na jej terytorium. „Nie interesuje nas, co dzieje się w Rosji. Jesteśmy tylko zainteresowani naszym terytorium na Ukrainie” – zaznaczył. Nuklearne ćwiczenia Rosji Rosyjskie siły nuklearne przeprowadzają ćwiczenia manewrowe w obwodzie iwanowskim, na północny wschód od Moskwy – podała w środę rano agencja informacyjna Interfax, powołując się na ministerstwo obrony Rosji. Według ministerstwa w ćwiczeniach tych bierze udział około tysiąca żołnierzy i ponad 100 pojazdów, w tym wyrzutni międzykontynentalnych rakiet balistycznych Jars. Biden: nowe dostawy dla Ukrainy Dostarczymy Ukrainie bardziej zaawansowane systemy rakietowe i bardziej precyzyjną amunicję – zadeklarował prezydent USA Joe Biden w tekście opublikowanym na łamach „New York Timesa”. Jak zapowiedział Biały Dom, nowy pakiet pomocy wojskowej będzie opiewał na 700 mln dol. i oprócz HIMARS będzie zawierał również m.in. radary obrony powietrznej, radary przeciwartyleryjskie, śmigłowce, amunicję oraz części do haubic M777, dodatkowe pociski przeciwpancerne Javelin i pojazdy opancerzone. Pakiet ma zostać szczegółowo zaprezentowany w środę. Ukraińcy mieli zobowiązać się do nieużywania rakiet do ataków na terytorium Rosji. Biden zapowiedział również, że nie będzie naciskał na Ukrainę, by czyniła ustępstwa na rzecz Rosji. „Nie będę naciskał na ukraiński rząd – prywatnie ani publicznie – by czynił jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. To byłoby niesłuszne i sprzeczne z ugruntowanymi zasadami” – napisał Biden. Jak dodali urzędnicy Białego Domu, administracja jest zdania, że jeśli Rosja nie zapłaci wysokiej ceny za swoją agresję, mogłoby to zachęcić inne kraje do podbojów i podporządkowywania sobie innych krajów i w efekcie zniszczyć powojenny porządek. Biden zapowiedział również, że będzie kontynuował wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Dodał też, że mimo retorycznego „wymachiwania nuklearną szabelką” nie ma jak dotąd żadnych przesłanek mówiących o użyciu broni jądrowej przez Rosję. Przestrzegł jednocześnie, że taki ruch – „na jakąkolwiek skalę” pociągnąłby za sobą „ciężkie konsekwencje”. USA: Rosja chce wchłonąć Chersoń Rosja może wkrótce starać się zaanektować Chersoń lub stworzyć „Chersońską Republikę Ludową”, choć jej władze okupacyjne poniosły porażkę w uzyskaniu legitymacji miejscowych mieszkańców – powiedział we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. „Kreml prawdopodobnie rozważa kilka opcji, od uznania tzw. republiki ludowej (...) po aneksję, jak Rosja zrobiła to na Krymie. To przewidywalna część rosyjskiego scenariusza, dlatego w dalszym ciągu bijemy na alarm” - powiedział Price podczas konferencji prasowej. Zwrócił przy tym uwagę m.in. na coraz częstsze wizyty rosyjskich oficjeli do okupowanego regionu, dekret prezydenta Putina o ułatwieniu wydawania paszportów dla obywateli Ukrainy, oraz plany wprowadzenia rubla jako waluty. Drugi wyrok za zbrodnie wojenne Aleksandr Bobikin i Aleksandr Iwanow, rosyjscy żołnierze oskarżeni w Ukrainie o złamanie prawa wojennego, przyznali się do winy. Dostali wyroki po 11,5 roku więzienia (prokuratorzy zażądali 12 lat). Obrońca oskarżonych poprosił o złagodzenie kary, argumentując, że jego klienci wykonywali rozkazy. Obaj służyli w rosyjskiej jednostce, która pierwszego dnia wojny z terenów Rosji ostrzelała szkołę w mieście Dergacze. To druga sprawa przeciwko Rosjanom od początku wojny w Ukrainie. Pierwsza zakończyła się skazaniem 21-letniego Wadima Shishimarina, dowódcy czołgu, na dożywotnie więzienie.