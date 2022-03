Ukraina. Rosjanie zapowiadają korytarze humanitarne. Już milion uchodżców w Polsce

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie nasilili ostrzał Ukrainy, mieszkańcy wielu miast spędzili noc w schronach. Straż Graniczna podała, że w niedzielę o godz. 20:00 liczba osób, które uciekły z Ukrainy do Polski, przekroczyła milion.

At the Polish/Ukrainian border I was impressed by the outpouring of solidarity by communities through Poland in support of refugees: many volunteers in action, and piles of donations everywhere, all effectively organized by border guards and local authorities. pic.twitter.com/QRW5rwXdV7

Osoby, które przybywają do Polski, to w większości obywatele Ukrainy, ale także Polacy oraz obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji. Polska nie jest też jedynym krajem, do którego udają się ludzie z terenów Ukrainy.

Mariupol to przykład, jak okrutne i bezwzględne jest działanie rosyjskiej machiny wojennej Władimira Putina. W sobotę przed południem agencja Interfax, powołując się na rosyjski MON, podała, że od godz. 9 do 16 czasu kijowskiego Rosjanie wstrzymają ogień w Mariupolu i Wołnowasze, aby utworzyć korytarze humanitarne. Rada miasta Mariupola zaplanowała ewakuację ludności cywilnej na trasie: Mariupol – Mykilske – Roziwka – Połogi – Orichiw – Zaporoże. Korytarze miały też posłużyć do zaopatrzenia obu miast w brakujące leki i żywność. Jednak rosyjskie wojska nie przestrzegały zawieszenia broni na planowanej trasie ewakuacji: wstrzymano ją ze względu na ataki putinowskiej armii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła co najmniej kilka ataków na placówki zdrowia na Ukrainie – poinformował na Twitterze dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Ataki na placówki ochrony zdrowia i personel medyczny łamią ich neutralność i są pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego” – podkreślił Ghebreyesus. Według szefa WHO są ofiary śmiertelne i wielu rannych.

Szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował, że w niedzielę na skutek rosyjskiego ostrzału bloków mieszkalnych w Kramatorsku zginęły co najmniej dwie osoby zginęły, a wiele zostało rannych. Rosjanie otwarli także ogień w stronę ewakuującej się ludności cywilnej w Irpieniu, gdzie zginęło co najmniej osiem osób, w tym dwoje dzieci – poinformowało w niedzielę Radio Swoboda. Wiadomość potwierdził Ołeksandr Markuszyn, mer miasta. „Zginęła rodzina. (...) Na moich oczach dwoje malutkich dzieci i dwoje dorosłych zginęło. Łącznie ośmem osób zginęło w czasie dzisiejszych ostrzałów. (...) Podkreślam: to byli cywile. (...) Potworność. Tak nie może być” - napisał Markuszyn w mediach społecznościowych. I dodał, że Irpień walczy i nie poddał się. Ewakuacja mieszkańców Irpienia będzie kontynuowana w poniedziałek 7 marca. Z powodu uderzenia pocisku w gazociąg, Irpień został także odcięty od dostaw gazu.

Edwin Bendyk: Ten wpis poświęcam Ołeksandrowi Irwańcowi, poecie, który zdecydował wraz z żoną Oksaną, że pozostaną w atakowanym Irpieniu

Nawet jeśli doszłoby do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą, byłby to i tak tylko wyjątek na mapie barbarzyńskich akcji Rosjan w Ukrainie. W sobotę ich wojska wszczęły m.in. atak rakietowy w największym mieście obwodu kijowskiego – Białej Cerkwi. Burmistrz miasta przekazał, że trwają poszukiwania ofiar. Dmytro Kułeba, szef ukraińskiej dyplomacji, napisał na Twitterze m.in.: „Rosja stosuje paskudną taktykę, która ma wyrządzić maksymalne szkody wśród cywili: bombarduje osiedla mieszkalne i infrastrukturę krytyczną, zagraża obiektom nuklearnym. Sankcje muszą być mocniejsze, trzeba wyrzucić z systemu SWIFT Sbierbank, wprowadzić embargo na ropę i zamknąć porty dla rosyjskich statków”. CNN podał, że przedstawiciele zachodnich wywiadów ostrzegają, że Rosja może zwiększyć siłę uderzeń na skupiska ludności cywilnej, m.in. w Kijowie, co doprowadzi do jeszcze większej liczby ofiar. Ta sama stacja doniosła, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji, że Moskwa planuje wysłać do Ukrainy w najbliższym czasie tysiąc kolejnych najemników.

„Ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej poparli wszędzie śledztwa przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w sprawie zbrodni wojennych Rosji na terenie Ukrainy” – przekazał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Dramat Chersonia. Rosjanie wypędzeni z Mikołajowa

„Wojsko ukraińskie broniące Chersonia zostało pokonane, armia musiała się wycofać” – taką informację poprzez stację CNN przekazał w sobotę burmistrz Igor Kołykajew. Jak tłumaczył, mieszkańcy nie mają już broni, by odpierać Rosjan. Dodał, że „rosyjscy żołnierze dobrze się już w Chersoniu urządzili – są wszędzie”. W mieście nie ma prądu ani wody. Infrastruktura i usługi nie działają. Pomoc humanitarna, o którą poprosił burmistrz Kołykajew, musiałaby dotrzeć do miasta przez Krym. „A pomocy od Rosjan mieszkańcy Chersonia nie chcą, bo są patriotami” – wyjaśnił burmistrz. „Chcą pomocy od Ukraińców. Potrzebujemy jej bardzo, mamy tu ludzi z nowotworami, dzieci, które muszą mieć lekarstwa” – dodał. Burmistrz liczy, że pomoc przyjdzie od ukraińskiego wojska, któremu – ma nadzieję – uda się odbić miasto.

Tymczasem Reuters podał, że siły rosyjskie zajęły szpital psychiatryczny znajdujący się w obwodzie kijowskim. W środku jest 670 osób, których strona ukraińska nie może ewakuować. Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował natomiast, że w Nowopskowie rosyjscy żołnierze zaczęli strzelać do nieuzbrojonych cywilów, którzy próbowali zatrzymać rosyjskie wojska. Ranne zostały trzy osoby, są w szpitalu.

This is the huge line of people who want to join the territorial defense in Zaporizhia. Look, Putin, no one is waiting for you here.#StandWithUkraine pic.twitter.com/WNQf1iymcX — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 5, 2022

Ukraińcy przechodzą w niektórych miejscach do kontrataku. „Wypędziliśmy rosyjskich najeźdźców z Mikołajowa i zdobyliśmy sprzęt wroga – przekazał w sobotę szef mikołajowskiej administracji Witalij Kim. Jednocześnie Ukraińcy mieli w tym rejonie zestrzelić trzy rosyjskie śmigłowce.

Portale „Ukraińska Prawda” i „Obrozovatel” podały w sobotę informację, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zabiła jednego z członków ukraińskiej delegacji. Chodzi o 45-letniego Denisa Kirejewa, który uczestniczył w pokojowych rozmowach między Rosją a Ukrainą w Homlu 28 lutego. Dowody na zdradę Kirejewa miały być „niezbite”. „Był agentem. Sami wiecie, za co zabija się agentów” - powiedział rozmówca „Ukraińskiej Prawdy”.

Według agencji AP ogromny rosyjski konwój wojskowy, który utknął w drodze do Kijowa, znajduje się od kilku dni ok. 40 km od miasta. Jego długość ocenia się nawet na 60 km.

Zełenski do Ukraińców: przejdźcie do ofensywy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w sobotnim orędziu o konieczności walki i wypędzania rosyjskich wojsk z ukraińskiej ziemi. „Trzeba walczyć. Za każdym razem, gdy jest taka możliwość trzeba wychodzić na ulice i wypędzać zło z naszych miast, z naszej ziemi" – mówił. Przypominał, jak wielu zwykłych Ukraińców blokuje drogi, wykrzykuje do okupantów hasła i wypędza Rosjan. „Ukraińcy, we wszystkich naszych miastach, do których wkroczył wróg, poczujcie to, przejdźcie do ofensywy”.

I dalej: „Każdy skrawek terytorium Ukrainy, który odzyskujemy z rąk upokorzonego okupanta, to krok naprzód, krok w stronę zwycięstwa”.

Szef władz obwodu ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj poinformował w sobotę na Facebooku, że w Nowopskowie rosyjscy żołnierze otworzyli ogień w stronę cywilów, którzy próbowali zatrzymać wrogie siły. Jak przekazał, ranne zostały trzy osoby, wszyscy są w szpitalu.

Zelensky calls on Donbas to rise up against the Russians: "Just compare Donetsk after 8 years of war & Kharkiv after 8 days of war. They told you that we were destroying cities. Look at Kharkiv, at Chernihiv, at the 500kg bombs they dropped on Ukrainians' homes." pic.twitter.com/Dq186Cza9K — Alec Luhn (@ASLuhn) March 5, 2022

Część orędzia skierował do mieszkańców Donbasu. „Zwracam się do wszystkich ludzi na tymczasowo okupowanych terenach (…) Walczcie o swoje prawa, o Ukrainę" – mówił Zełenski. Przypominał pracę rosyjskich propagandowych mediów, które kłamią w sprawie napaści Rosji na Ukrainę powtarzając, że „Ukraińcy niszczą miasta i mordują, podczas gdy w rzeczywistości zbrodni dopuszczają się Rosjanie”.

Putin: Sankcje są jak wypowiedzenie wojny

Tymczasem prezydent Rosji nie przestaje zaskakiwać irracjonalnymi wywodami w swoich przemówieniach. W sobotę stwierdził: „Sankcje wobec Rosji są podobne do wypowiedzenia nam wojny. Dzięki Bogu, jeszcze do tego nie doszło, ale myślę, że nasi tak zwani partnerzy rozumieją, z czym to się wiąże i czym to wszystkim grozi”. Potem snuł bajki o tym, że „Rosja stara się rozwiązać konflikt na Ukrainie w sposób pokojowy” oraz że „trzeba było pozwolić Donbasowi mówić po rosyjsku i żyć po swojemu”. Te słowa Putina jak zwykle nie mają żadnego związku z wojenną rzeczywistością wywołaną przez napaść Rosji na Ukrainę.