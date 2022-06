Ukraina wycofuje wojska z Siewierodoniecka

Urzędnik rosyjskiej administracji w okupowanym Chersoniu zginął w zamachu. Ukraina wycofuje swoje wojska z Siewierodoniecka. „Pozostawanie w rozbitych pozycjach nie ma sensu – liczba zabitych rośnie” – stwierdził gubernator regionu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w czwartek na Twitterze, że z satysfakcją przyjmuje decyzję UE o przyznaniu Ukrainie statusu państwa kandydującego do Wspólnoty. Uznał, że jest to „moment unikalny i historyczny” w relacjach jego kraju z Unią.

Very important call for work to be taken forward in relation to the rising food prices and #FoodSecurity from the conclusions adopted yesterday by the European Council meeting https://t.co/AiS2DCNKxF #EUCO https://t.co/ymtGGdgFOp pic.twitter.com/2xCEvb15DC

„Rada Europejska wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania ostrzału budynków rolniczych i przejmowania zboża, a także do odblokowania Morza Czarnego, zwłaszcza portu w Odessie, aby umożliwić eksport zboża i wysyłkę handlową" – napisano w dokumencie.

„Siły ukraińskie ogłosiły, że pilot rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25 FROGFOOT, zestrzelonego 17 czerwca, został schwytany. Pilot przyznał się, że jest byłym majorem rosyjskich sił powietrznych, który zatrudnił się jako pracownik wojskowy w Grupie Wagnera i odbył kilka misji podczas konfliktu. Wykorzystanie emerytowanego personelu, pracującego obecnie dla Wagnera, do prowadzenia misji bliskiego wsparcia powietrznego wskazuje, że rosyjskie siły powietrzne prawdopodobnie mają trudności z zapewnieniem wystarczającej liczby załóg lotniczych do wsparcia inwazji na Ukrainę” - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Wykorzystywanie przez Rosję do lotniczych misji bojowych emerytowanych pilotów, którzy podjęli pracę w prywatnej firmie wojskowej, Grupie Wagnera, świadczy, że brakuje jej załóg lotniczych do wsparcia inwazji – podało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

Ukraina wycofuje swoje wojska z Siewierodoniecka, potwierdził w piątek rano gubernator regionu Serhij Hajdaj. „Pozostawanie na pozycjach rozbitych przez wiele miesięcy tylko po to, by tam pozostać, nie ma sensu” – wyjaśnił. „Pozostawanie w rozbitych pozycjach nie ma sensu – liczba zabitych rośnie” – dodał na Telegramie.

Urzędnik rosyjskiej administracji okupowanego obwodu chersońskiego Dmitrij Sawluczenko zginął w zamachu, donosi Reuters. Informację tę potwierdziła rosyjska agencja informacyjna Tass, informując, że na podwórku w Chersoniu, gdzie doszło do wybuchu, stały dwa spalone samochody, a okna jednego z czteropiętrowych domów zostały wybite. Z kolei RIA Novosti donosi, że samochód został wysadzony w powietrze, gdy Sawluczenko do niego wsiadał.

Proces rosyjskiego żołnierza oskarżonego o gwałt

W Ukrainie rozpocznie się pierwszy proces rosyjskiego żołnierza oskarżonego o gwałt, donosi „The Kyiv Independent”. Michaił Romanow, 32-latek, został oskarżony o zamordowanie cywila w obwodzie kijowskim, a następnie wielokrotne zgwałcenie jego żony. Nie przebywa w ukraińskim areszcie i będzie sądzony zaocznie.

Kobieta poprosiła, aby proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami, ponieważ chciała uniknąć upublicznienia szczegółów dotyczących jej i jej rodziny, przekazała prokurator Oksana Kalyus dziennikarzom po wstępnym przesłuchaniu w kijowskim sądzie

Ukraine to begin first trial of Russian soldier accused of rape.



Mikhail Romanov, 32, is accused of murdering a civilian man in the Kyiv region on March 9 and then repeatedly raping the man's wife. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 23, 2022

Cięcia w dostawie rosyjskiego gazu to „ekonomiczny atak Putina”

Dwanaście krajów Europy zostało dotkniętych przez cięcia w dostawie gazu ze strony Rosji, stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Dodał, że 10 z 27 krajów UE wystosowało „wczesny alarm” – pierwszy z trzech identyfikujących niski poziom dostaw gazowych, który zakładają europejskie regulacje ds. energetycznego bezpieczeństwa.

W Niemczech ogłoszono drugą z trzech faz zagrożenia energetycznego, ostrzegając, że kraj stoi w obliczu wysokiego ryzyka długoterminowego braku dostaw z powodu systematycznego odcinania dostaw gazu przez Rosję. Minister gospodarki Niemiec powiedział, że odcięcie dostaw to „ekonomiczny atak Putina na nas”.

Czwartkowy szczyt UE i decyzja w sprawie Ukrainy

W ubiegły piątek Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała wniosek Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Unii Europejskiej. W czwartek zaczął się zaczyna się szczyt UE, na której ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą państwa członkowskie. Po „kijowskiej deklaracji” kanclerza Niemiec Olafa Scholza było już niemal pewne, że cała Unia zgodzi się z rekomendacjami Komi (zarekomendowała także przyznanie analogicznego statusu Mołdawii, a Gruzji tzw. perspektywę europejską).

„Ukraina udowodniła, że zasługuje na status kandydata do UE” – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przed spotkaniem Rady Europejskiej. „Od pierwszych dni Majdanu Ukraina dzielnie stawia opór rosyjskiej agresji. Przetrwała aneksję części swojego terytorium, a teraz odpiera otwartą wojnę”.

Tymczasem przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział przed szczytem: „To decydujący moment dla Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że dziś przyznamy status kandydata do UE Ukrainie i Mołdawii”.

LIVE ahead of the EU-Western Balkans leaders' meeting and the European Council https://t.co/ZSiwSi5hjr — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Jak pisał brukselski korespondent „Deutsche Welle” i „Polityki” Tomasz Bielecki, uznanie przez całą Wspólnotę Ukrainy jako formalnego kandydata do członkostwa byłoby bardzo ważnym początkiem długiej, być może nawet kilkunastoletniej drogi do jej ostatecznego wejścia do UE.

Ze statusem kandydackim nie wiążą się uprawnienia, nie ma również gwarancji dostępu do środków europejskich, ale politycznie to bardzo mocny sygnał. Chociaż Niemcy już nie są zaliczane do grupy „krajów wątpiących”, to wciąż trzeba było przekonać kilku innych członków UE. To m.in. Holandia, Belgia, Szwecja, Dania, które, jak twierdzili ich przedstawiciele, nie chcą dawać Ukraińcom fałszywych nadziei, że członkostwo jest łatwe do osiągnięcia. Chodziło też o koszty rozszerzenia – to argument, który również jest podnoszony w kilku europejskich stolicach.

Rosja narusza granice Estonii

Białoruskie ministerstwo obrony zapowiedziało „ćwiczenia mobilizacyjne” w obwodzie homelskim, przy granicy z Ukrainą. Ćwiczenia zaczynają się w środę, potrwają do 1 lipca. „Celem jest sprawdzenie gotowości komisariatów wojskowych do przeprowadzenia działań mobilizacyjnych” – podał resort. W ćwiczeniach wezmą udział siły operacji specjalnych białoruskiego wojska, co ma stworzyć „środowisko bliskie rzeczywistości”.

Szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował na Telegramie, że Rosjanie ostrzelali we wtorek pociskami kasetowymi mieszkańców miasta Czasiw Jar, którzy odpoczywali na plaży nad stawem. Jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych. Sześcioro poszkodowanych to dzieci.

Estońskie ministerstwo obrony oskarżyło Rosję o wielokrotne naruszenie granic przez helikoptery i symulowanie ataków rakietowych na Estonię. Według źródeł NATO Rosja przeprowadziła w ostatnich dniach takie symulacje także na inne kraje bałtyckie.

Parlament Europejski debatuje nad przyznaniem statusu kandydata trzem krajom

Parlament Europejski będzie dziś (w środę) debatował nad przyznaniem statusu państwa kandydującego do UE dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie w czwartek

„Całkowita kwota bezpośrednich szkód wyrządzonych gospodarce ukraińskiej przez zniszczenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (szkoły, szpitale…) oraz infrastruktury wyniosła 105,5 miliarda dolarów, w tym 40 miliardów z powodu zniszczenia transportu” – powiedział w rozmowie z francuskim „Le Monde” minister infrastruktury Ukrainy Aleksander Kubakow. Ocenił, że przez cztery miesiące wojny zniszczeniu uległo od 20 do 30 proc. ukraińskiej infrastruktury – dróg, mostów, portów, linii kolejowych, lotnisk. Najbardziej, zdaniem Kubakowa, ucierpiały Mariupol, Charków, Czernihów, Siewierodonieck i Lisiczańsk.