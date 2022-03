Ustawa o obronie ojczyzny podpisana. Akcja ratunkowa w zbombardowanym teatrze w Mariupolu

Prezydent Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny. Do Polski dotarło już ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy. Po tym, jak w środę Rosjanie bestialsko zbombardowali w Mariupolu teatr, w którym schronili się cywile, prezydent USA nazwał Władimira Putina „zbrodniarzem wojennym” i „czystym zbirem”.

Stany Zjednoczone przekażą prawie 48 milionów dolarów (ponad 200 milionów złotych) na wsparcie ukraińskich uchodźców w Polsce – przekazał na Twitterze ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński.

Z dumą dzielę się informacją, że przekażą prawie 48 mln dolarów na wsparcie ukraińskich uchodźców w. W ramach dodatkowej pomocy, zapowiadanej przez @SecBlinken, środki trafią do organizacji, które wspierają Ukraińców uciekających do Polski.https://t.co/IIukyCuGqe — Ambasador Mark Brzezinski (@USAmbPoland) March 18, 2022

Biden rozmawiał z prezydentem Chin

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozmawiał w piątek z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Jednym z tematów poruszanych w czasie wideokonfernecji była kwestia wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Agencja Reuters, powołując się na relację chińskich mediów państwowych, przytacza słowa prezydenta Chin. „Powiedziałem Bidenowi, że stosunki między naszymi państwami nie mogą doprowadzić do konforntacji” - miał przekazać Xi Jinping. A także: „Konflikty i konfrontacje nie leżą w niczyim interesie. Kryzys w Ukrainie to coś, czego nie chcemy widzieć”.

Prezydent Chin miał także powiedzieć, że „obie strony [amerykańska i chińska] powinny również wziąć na siebie należną międzynarodową odpowiedzialność i podjąć wysiłki na rzecz pokoju na świecie”. Oraz przekazać priorytety w związku z dyplomatycznym rozwiązaniem sytuacji: kontynuację dialogu i negocjacji, unikanie ofiar wśród cywilów, dążenie do powstrzymania kryzysu humanitarnego oraz „zakończenie wojny tak szybko, jak to tylko możliwe”.

Czytaj także: Kluczowa rola Chin. Pomogą Rosji czy zaszkodzą?

Setki pod gruzami teatru w Mariupolu

W piątek przez cały dzień Rosjanie bombardowali położony nad Morzem Azowskim Mariupol, gdzie bez wody, prądu i ogrzewania wciąż przebywa ok. 350 tys. mieszkańców. W mieście na wyczerpaniu są zapasy jedzenia i wody. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że z ostrzelanego teatru w Mariupolu uratowano ponad 130 osób, ale pod gruzami są jeszcze setki ludzi. „Mimo ostrzałów, wszelkich trudności, będziemy kontynuować prace ratunkowe” – powiedział. W piątek po południu władze miasta poinformowały o wydobyciu spod gruzów jednej osoby, jest ciężko ranna.

Rosyjski samolot zbombardował Teatr Dramatyczny w Mariupolu w środę. Ukrywało się w około tysiąca mieszkańców. Wielu z nich schroniło się tam z małymi dziećmi, bo wcześniej stracili dach nad głową. „Ukraińska Prawda” podała, że Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że tam właśnie schronili się cywile, często całymi rodzinami, bo było to oficjalnie wyznaczone miejsce dla nich. Budynek był oznaczony wielkimi napisami „DZIECI”.

„Jestem pewien, że atakując nas, zniszczą wszystko, co rosyjskie społeczeństwo osiągnęło w ciągu minionych 25 lat. I wrócą tam, skąd zaczęli się kiedyś podnosić – do biednych lat 90.” – podkreślił oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Zełeński uważa, że póki nie będzie pokoju w Ukrainie, Zachód powinien wzmacniać sankcje na Rosję, zaapelował też o zablokowanie z europejskich portów dla rosyjskich statków i wezwał zachodnie firmy do opuszczenia rosyjskiego rynku.

W Mariupolu uszkodzonych lub zniszczonych jest już 80 proc. budynków, z czego 30 proc. nie da się uratować.

Z Ukrainy uciekło już 3,2 mln osób

Od początku wojny z Ukrainy uciekło 3,2 mln osób, blisko 6,5 mln zostało wewnętrznymi uchodźcami – poinformowało w piątek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Najwięcej uchodźców uciekło do Polski (ponad 2 mln).



Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) oceniła, że skala exodusu ludzi z Ukrainy i przemieszczania ludności wewnątrz kraju wskazuje na to, że kraj ten bardzo szybko może osiągnąć poziom kryzysu uchodźczego z lat wojny w Syrii, gdzie domy opuściło 13 mln osób (więcej niż połowa przedwojennej populacji kraju).

Rosyjski dziennikarz o „wojnie Putina”

Rosyjski prezenter telewizyjny Aleksandr Niewzorow zaprotestował przeciwko inwazji na Ukrainę, którą nazwał „wojną Putina”. W piątek w sieci społecznościowej Telegram opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że działania Rosji w oblężonym Mariupolu są równoznaczne z terroryzmem. Swój przekaz zaczął od słów „Nie mogę dłużej milczeć”.

„Nasza armia zrzuciła ogromną bombę na teatr dramatyczny, gdzie ukrywało się ponad tysiąc cywilów. (...) We wszystkich mediach była mowa o tym, że w holu teatru znajdowało się mnóstwo osób cywilnych, strzeżonych przez 12 bojowników pułku Azow, a dzień później zrzuciliśmy tam bombę o wadze 500 kg. Można było obejrzeć dziesiątki fotografii z napisem 'tutaj są dzieci'. Mam tylko jedno pytanie: czy to na pewno wyzwolenie, jeśli zabijamy setki cywilów po to, by zlikwidować kilkunastu żołnierzy?" - napisał Niewzorow.

Dodał, że rosyjskie media, które od kilku tygodni mówią o „sukcesach” armii w Ukrainie, pomijają informacje o stratach rosyjskich sił. Po zamieszczeniu wpisu znany dziennikarz, a także deputowany rosyjskiej Dumy w latach 1993-2007 stwierdził, że „teraz będzie musiał uciekać z Rosji”.

Rosyjska agencja RIA Novosti poinformowała w piątek, że separatyści z Doniecka przejęli lotnisko w Mariupolu.

Prezydent Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny

Zgodnie z przewidywaniami prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę o obronie ojczyzny. Jej podpisaniu towarzyszyła uroczystość w Pałacu Prezydenckim. „Jesteśmy w szczególnej sytuacji. Armia ukraińska broni niepodległości i całości terytorialnej swojego państwa. Ta wojna ma zasadnicze, życiowe znaczenie dla Ukrainy, ale ma także znaczenie dla Europy i całego świata. Wyznacza początek nowego czasu. Czasu złego, w którym sprawa bezpieczeństwa, zawsze bardzo ważna, staje się sprawą absolutnie główną, całkowicie dominującą. Wszystkie inne kwestie muszą być jej podporządkowane. By Polska żyła, rozwijała się i miała piękną przyszłość musimy być przede wszystkim bezpieczni” - mówił obecny na uroczystości Jarosław Kaczyński.

Andrzej Duda z kolei przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o tym, że Polska potrzebuje sił godnych 40-milionowego kraju w centrum Europy. „Dzisiaj w całym szeregu miejsc w Polsce stacjonują sojusznicze wojska, ale o swoje bezpieczeństwo powinniśmy także zadbać sami, także poprzez modernizację i przywrócenie wojska tam, skąd je zabrano” - dodał prezydent Duda.

Przypomnijmy: ustawa zakłada zwiększenie liczebności armii oraz nakładów na obronność do 3 proc. PKB. Poza tym wprowadzenie nowych rodzajów służby (np. ochotniczej zasadniczej służby wojskowej) i zwiększenie liczebności armii (docelowo do 300 tys. żołnierzy, z tego 50 tys. w wojskach obrony terytorialnej). Za jej przyjęciem w Sejmie było 450 posłów, nikt nie był przeciw, pięć osób wstrzymało się od głosu.

Ustawę o obronie ojczyzny Senat przyjął w czwartek bez poprawek. Wicemarszałek Senatu Mariusz Kamiński (PSL) stwierdził, że senatorowie dostrzegli potrzebę wprowadzenia poprawek, ale wstrzymali się od tego, żeby jak najszybciej uchwalił ustawę ze względu na dobro kraju.

Czytaj też: Czy procenty obronią Polskę?

23. dzień wojny w Ukrainie. Dziennikarka zatrzymana przez Rosjan?

Rosja wciąż atakuje inne ukraińskie miasta. W Charkowie w wyniku ostrzału wielopiętrowego budynku zginęła jedna osoba, rannych zostało 11 osób, pod gruzami znajduje się kolejna. Ostrzeliwano także położone na wschodzie Ukrainy miasto Krematorsk, gdzie zginęły dwie osoby, sześć zostało rannych. W Kijowie w ataku na budynek mieszkalny zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne.

Według telewizji Hromadske Rosjanie wzięli do niewoli ukraińską dziennikarkę Wiktoriję Roszczynę, która miała zostać pojmana przez FSB w okolicach 15 marca. Roszczyna nadawała z południowej i wschodniej Ukrainy od początku wojny. „Nasza dziennikarka Wiktorija Roszczyna najpewniej jest w niewoli rosyjskich okupantów. Nagrywała materiały i pisała artykuły z punktów zapalnych na wschodzie i południu Ukrainy codziennie od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny” – poinformowała redakcja. Nie wiadomo, gdzie w tej chwili znajduje się reporterka. Redakcja apeluje do społeczności międzynarodowej i ukraińskiej o pomoc w jej uwolnieniu.

My former colleague, brilliant reporter Vika Roshchyna from @hromadske was likely captured by the Russians. Per Hromadske TV, she was detained by FSB on her way to Mariupol. There's been no contact with her for already 6 days now. pic.twitter.com/c6gQgZgfEx — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 18, 2022

We Lwowie w piątek nad ranem słychać było wybuchy, nie ma na razie informacji o zabitych czy rannych. Według pierwszych doniesień były co najmniej trzy eksplozje, nad miastem unosił się słup czarnego dymu. Najpierw mówiono o zbombardowaniu przez Rosjan lotniska, ale miejscowe władze zaprzeczyły - rakiety uderzyły w zakład naprawy samolotów.

Według ukraińskiego wojska atak nastąpił z Morza Czarnego, skąd w kierunku Lwowa wystrzelono sześć rakiet, dwie Ukraińcom udało się strącić.

Od rana alarmy lotnicze słychać było także w innych ukraińskich miastach. Według Interfax-Ukraina rosyjskie pociski spadły w piątek rano na dzielnicę mieszkalną w Kijowie, w dzielnicy Padół. Rakietami zaatakowane zostały też obrzeża wsi Velikodolinsky, położonej niedaleko Odessy.

Tymczasem, jak podaje agencja TASS, Parlament Europejski zabronił rosyjskim dyplomatom i urzędnikom państwowym wstępu do swoich budynków w Brukseli i Strasburgu. Prawdopodobne są kolejne unijne sankcje przeciwko Rosji. O następnym pakiecie szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba rozmawiał z szefem polityki zagranicznej Unii Europejskiej Josepem Borrellem.