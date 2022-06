Walki o Siewierodonieck. Bomby kasetowe spadają na Charków

Mer Charkowa przyznał, że Rosjanie używają coraz mocniejszych bomb do ostrzeliwania miasta, m.in. broni kasetowej, zakazanej prawem międzynarodowym.

The @EU_Commission is preparing ⁰our recommendation for EU Member States.My discussions today with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal will enable us to finalise our assessment.The path is known. I appreciate the efforts and determination of Ukraine in this process. pic.twitter.com/wBJmOJ2P5x

Jak donosi agencja Reutera, wniosek Ukrainy zostanie rozpatrzony do końca przyszłego tygodnia. Chodzi o uznanie kraju za kandydata na członka wspólnoty, a to z kolei otwiera drogę do akcesji. Na razie Bruksela (specjalny organ wykonawczy) wyda w tej kwestii rekomendację, na przyznanie statusu kandydata musi się potem jeszcze zgodzić wszystkich 27 krajów UE. Kandydaci, zanim zostaną przyjęci, muszą spełnić szereg kryteriów. „Zrobiliście sporo w kwestii praworządności, ale wciąż potrzebne są reformy np. do walki z korupcją” – mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie konferencji w Kijowie.

Rosyjskie siły twierdzą, że zestrzeliły trzy ukraińskie samoloty: dwa migi-29 w rejonie Mikołajowa i myśliwiec Su-25 w okolicy Charkowa. Trudno to zweryfikować. Co wiadomo na pewno, to że Ukraina otrzymała od SpaceX nowe systemy łączności Starlink, a od niemieckiej firmy Rolls-Royce dwa generatory supermocy, zdolne zapewnić energię dowolnemu kompleksowi szpitalnemu.

Na kontrolowanych terenach w Chersoniu i Melitopolu Rosjanie zaczęli rozdawać paszporty – donosi rosyjska agencja Tass. Drogę do uzyskania rosyjskiego paszportu dla mieszkańców obwodów chersońskiego i zaporoskiego skrócił Władimir Putin, podpisując w maju stosowny dekret. Kijów komentował wówczas, że to złamanie prawa międzynarodowego. Szybka ścieżka oznacza zwolnienie z obowiązku mieszkania w Rosji i testu znajomości języka rosyjskiego. Podobne procedury obowiązują we wschodnich regionach Ukrainy: tzw. ludowych republikach ługańskiej i donieckiej.

„W naszym kraju na początku konfliktu ginęło średnio 100 osób dziennie, a w armii rosyjskiej 1000 dziennie przez pierwsze 20-30 dni. Teraz najmniej 200-300 dziennie. Proporcje strat ukraińskich do rosyjskich, to 1:5, 1:3, 1:6, wahają się” – wyjaśnił Arestowicz. Według raportów ukraińskiej armii, od początku wojny z Ukrainą armia rosyjska straciła około 31,9 tys. żołnierzy.

Zełenski o brytyjskiej pomocy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pochwalił brytyjskie przywództwo i pomoc Ukrainie, jaką Zjednoczone Królestwo udzieliło jej po rosyjskiej inwazji. „Wojna pokazuje, kto jest naszym przyjacielem lub przyjaciółmi: nie tylko strategicznymi przyjaciółmi, ale również tymi prawdziwymi. Wierzę, że Wielka Brytania jest przyjacielem Ukrainy” – powiedział Zełenski w piątek podczas spotkania z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallacem w Kijowie.

Wojna w Ukrainie pogłębi problem głodu na świecie

Od 11 do 19 milionów osób będzie w przyszłym roku cierpiało chroniczny głód – takie zdaniem agencji Narodów Zjednoczonych ds. żywności będą konsekwencje ograniczonego eksportu pszenicy i innych artykułów spożywczych z Ukrainy i Rosji. Na oba kraje przypada prawie jedna trzecia światowych dostaw pszenicy. Rosja jest też kluczowym eksporterem nawozów, a Ukraina głównym dostawcą oleju kukurydzianego i słonecznikowego. Rosnące ceny zbóż, olejów spożywczych, paliw i nawozów – to wszystko przyczynia się do światowy kryzys żywnościowy.

”Rosyjska inwazja na Ukrainę odbija się echem na całym świecie, wpływając na życie milionów ludzi. Zagrożone jest w szczególności bezpieczeństwo żywnościowemu na całym świecie” – napisała kilka dni temu na Twitterze Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Po czym przedstawiła cztery obszary działań dla UE w obliczu kryzysu żywnościowego.

Pierwszy z nich to pozostawienie otwartych rynków i podtrzymywanie handlu. Drugi: wsparcie dla najbardziej zagrożonych krajów. Trzeci to inwestycje w produkcję żywności na lokalnych rynkach. Czwarty zaś to zorganizowanie globalnego instrumentu reagowania na zagrożenia związane z żywnością, zwłaszcza w Afryce.

The Russian invasion of Ukraine reverberates around the world, affecting the lives of millions.



Threatening, in particular, food security worldwide.



Our response must be clear and determined. I see 4 areas of actions that we should focus on, together ↓ https://t.co/ivriRMtQGf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 8, 2022

Unia popiera starania Ukrainy o przyznanie statusu kandydata

„Zostaliśmy wezwani, by ponownie stanąć w obronie naszych wolności. Jeśli tego nie zrobimy, wygrają ci, którzy wierzą w zupełnie inny świat i zupełnie inne wartości” – powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podczas przemówienia na spotkaniu ambasadorów przy UE. Dodała, że Unia zdecydowanie popiera starania Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Wspólnoty. „Ukraina jest już częścią naszej europejskiej rodziny, ale najwyższy czas, aby dać jej realną możliwość przystąpienia do naszej Unii Europejskiej. Chodzi w takim samym stopniu o wzmocnienie UE, jak i Ukrainy” – wyjaśniła.

“We’re being called to stand up for our freedoms once again. If we don’t those who believe in a very different world and very different values will win,” siger @EP_President Roberta Metsola til @AoDemocracies #eudk #Ukraine #DefendDemocracy pic.twitter.com/fJcOXwE2ir — EU-Parlamentet i DK (@Europarl_DK) June 10, 2022

Tymczasem, jeżeli chodzi o akcesję Szwecji i Finlandii do NATO, zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana powiedział podczas odbywającego się Szczytu Demokracji w Kopenhadze: „Jesteśmy przekonani, że Szwecja i Finlandia dołączą do naszych szeregów”. Dodał, że jest przekonany, iż odbędzie się to mimo sprzeciwu Turcji.

Macron rozmawiał z Zełenskim o dostawach ciężkiej broni

Podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenski prezydent Emmanuel Macron zapewnił, że Francja nadal będzie dostarczać Ukrainie ciężką broń do obrony przed rosyjską agresją – poinformował w czwartek późnym wieczorem Pałac Elizejski. Macron zapewnił także Zełenskiego, że Francja cały czas stoi po stronie Ukrainy.

Francja dostarczyła już na Ukrainę 12 haubicoarmat Caesar, a także szkoli ukraińskich żołnierzy do ich obsługi. Caesar to haubicoarmata kalibru 155 mm, która bardzo precyzyjnie trafia w cel oddalony nawet o 40 km. Paryż przekazał ukraińskiej armii także pociski przeciwpancerne Milan.

Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał na Twitterze, że poinformował Macrona o „sytuacji na froncie". Obaj przywódcy uzgodnili, że pozostaną w kontakcie, zwłaszcza w kontekście zabiegów Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Wojska rosyjskie zniszczyły halę sportową w Siewierodoniecku

Wojska rosyjskie zniszczyły mieszczącą kryte lodowisko halę sportową w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy – poinformował w czwartek szef władz obwodu Serhij Hajdaj. O miasto toczą się ciężkie walki między siłami ukraińskimi i rosyjskimi.

„Jeden z symboli Siewierodoniecka został zniszczony. Spłonął pałac lodowy” – przekazał Hajdaj na Telegramie. Dodał, że mogąca pomieścić 5 tys. widzów hala sportowa została zbombardowana przez wojska rosyjskie.

„5 tys. mieszkańców Siewierodoniecka nie pojawi się już na koncercie na najlepszej scenie miasta. Lodowisko, łyżwiarstwo figurowe, hokej, siatkówka, szkoła sportowa, koncerty, bale absolwentów – blisko 50 lat historii rozwoju sportowego i kulturalnego naszego Siewierodoniecka. Nie wybaczymy wam, zwyrodnialcy” – napisał gubernator.

Wcześniej w czwartek Hajdaj informował, że w Siewierodoniecku trwają zacięte walki uliczne, miasto jest pod zmasowanym ostrzałem rosyjskiej artylerii, ale wojska ukraińskie wciąż kontrolują niektóre jego rejony.

Zagraniczni żołnierze skazani na śmierć

Trzej zagraniczni żołnierze, którzy walczyli po stronie Ukrainy zostali skazani na śmierć przez tzw. Izbę Apelacyjną Sądu Najwyższego samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Dwóch z nich – Sean Pinner i Aiden Aslin – są obywatelami Wielkiej Brytanii. Trzeci – Saadoun Brahim – pochodzi z Maroka.

Według propagandy separatystów, wszyscy trzej służyli w 36. Samodzielnej Brygadzie Morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy i uczestniczyli w walkach w Donbasie przeciwko samozwańczej Republice Ludowej. Mieli za to otrzymywać wynagrodzenie, czyli być najemnikami (przeczą temu brytyjskie media). Według tzw. sądu (nie jest on uznawany na arenie międzynarodowej) ich działania doprowadziły do ​​śmierci i obrażeń ludności cywilnej, a także do zniszczenia obiektów infrastruktury cywilnej i społecznej na terenie kontrolowanym przez separatystów.

The so-called "#DPR" court sentenced to the death penalty foreign servicemen who took part in military actions as part of the Armed Forces of #Ukraine.#British citizens Sean Pinner and Aiden Aslin and #Moroccan Saadoun Brahim were sentenced to death by firing squad. pic.twitter.com/xqg1r8fsml — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2022

Władze Wielkiej Brytanii podkreślały przed wyrokiem, że pojmani są jeńcami wojennymi i nie powinni być ścigani za udział w działaniach wojennych.

Ponad połowa Ukraińców potrzebuje pomocy psychologa

Rosja ogłasza przejęcie kontroli nad południowo-wschodnią Ukrainą, donosi „The Kyiv Independent”. Twierdzi, że uruchomiła lądowe połączenie z Krymem; Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji zapowiedział otwarcie połączenia drogowego. Droga ma przebiegać przez okupowany przez Rosję Donbas.

Russia announces control over southeast Ukraine, says it launched overland connection with Crimea.



Russia’s Defense Minister Sergei Shoigu announced the opening of a road connection between Russia and Russian-occupied Crimea. The road will run through Russian-occupied Donbas. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 7, 2022

60 proc. obywateli Ukrainy potrzebuje pomocy psychologicznej. 44 proc. inwazja zmusiła do rozłąki z rodziną – takie dane przekazała we wtorek Ołena Zełenska, małżonka prezydenta Ukrainy. Pierwsza dama powiedziała też o 40 tys. przypadków, gdy obywatele jej kraju zostali zabici bądź ranni. 3 mln ludzi przebywających na obszarach okupowanych, ponad 8 mln uchodźców wewnętrznych i 6 mln, którzy musieli wyjechać za granicę. „50 proc. Ukraińców ocenia swój stan psychologiczny jako bardzo napięty” – stwierdziła Zełenska.