Wojna. Putin ogłosił początek operacji na Ukrainie

Władimir Putin powiedział, że Rosja nie może tolerować tego, co nazwał groźbami ze strony Ukrainy i ostrzeżeniami przed ingerencją z zagranicy. Prezydent Rosji stwierdził, że operacja militarna w Donbasie ma na celu ochronę tamtejszej ludności, a okoliczności wymagają od Rosji zdecydowanych działań. Dodał, że Rosja nie zamierza okupować Ukrainy.

„Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko – powiedział Putin.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow napisał na Twitterze, że Rosja „rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainie”. Dziennikarze donoszą o wybuchach w kilku ukraińskich miastach. Media donoszą o ostrzale słyszanym między innymi w okolicach Kijowa, Charkowa czy Odessy.

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełeński ogłosił stan wojenny na terenie całego kraju. Dodał, że rozmawiał już z prezydentem USA Joe Bidenem i zaleca Ukraińcom zostanie w domu oraz „zachowanie spokoju".

