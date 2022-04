Wojna w Ukrainie. Ataki na szlaki z pomocą, Rosja straszy bronią atomową

Sekretarz generalny ONZ z wizytą w Moskwie, a Remstein kilkudziesięciu ministrów obrony będzie rozmawiać o dozbrajaniu Ukrainy. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow uważa, że ryzyku wybuchu konfliktu nuklearnego jest realne. Ukraina oskarża Rosję o próby niszczenia szlaków dostaw pomocy z uzbrojeniem. Pojawiają się doniesienia o użyciu przez Rosjan broni z czasów I wojny światowej.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres spotka się we wtorek w Moskwie z Władimirem Putinem, a dwa dni później będzie w Kijowie, gdzie w środę będzie rozmawiać z ministrem dyplomacji Dmytro Kułebą, a następnego dnia z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy krytykował tę kolejność spotkań, ponieważ jego zdaniem Guterres najpierw powinien odwiedzić Kijów. Według zapowiedzi wizyta w Moskwie ma dotyczyć rozmów o tym, co można zrobić, by pilnie ustanowić pokój w Ukrainie.

Z kolei w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech odbędzie się dziś konferencja ok. 40 ministrów obrony krajów NATO i spoza tego sojuszu. Ma ona dotyczyć dalszego wzmacniania ukraińskich sił zbrojnych podczas trwającego konfliktu z Rosją. W poniedziałek minister obrony Lloyd Austin stwierdził, że celem USA jest zapewnienie, by Ukraina była w stanie bronić swojej niepodległości, a Rosja została osłabiona na tyle, by nie mogła powtórzyć swojej napaści i odbudować strat poniesionych w obecnej wojnie.

Rosja znowu grozi użyciem broni atomowej?

W poniedziałek szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, że ryzyko wybuchu konfliktu nuklearnego obecnie jest realne i nie można go lekceważyć. W wywiadzie dla rosyjskiej państwowej telewizji Ławrow zasugerował także, iż wojna rosyjsko-ukraińska zakończy się prawdopodobnie podpisaniem porozumienia, ale wszystko będzie zależało od przebiegu działań wojennych. W miniony piątek podsekretarz stanu USA Victoria Nuland mówiła, że Stany Zjednoczone nie wykluczają użycia broni jądrowej przez Rosję, dlatego ostrzegają prezydenta Władimira Putina, że ten krok będzie miał dla niego i Rosji absolutnie katastrofalne skutki.

Wypowiedź Ławrowa szybko skomentował ukraiński minister dyplomacji Dmytro Kułeba: „Rosja traci ostatnią nadzieję na odstraszenie świata od wspierania Ukrainy. Stąd mówienie o »prawdziwym« zagrożeniu trzecią wojną światową. To tylko oznacza, że Moskwa przegrywa na Ukrainie. Dlatego świat musi nas wspierać jeszcze bardziej, aby wygrać i obronić bezpieczeństwo europejskie i światowe” – napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze.

Ataki na szlaki dostaw pomocy z uzbrojeniem

Wojska rosyjskie próbują zniszczyć szlaki dostaw pomocy z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym od państw-partnerów Ukrainy i w tym celu atakują z powietrza linie kolejowe – poinformował w poniedziałek wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wcześniej tego dnia koleje ukraińskie donosiły o ostrzelaniu pięciu dworców w centrum i na wschodzie kraju (miał zginąć jeden pracownik kolei, a czterech innych zostało rannych).

Według Ukraińców rosyjskie kontynuują wzmacnianie systemu obrony przeciwlotniczej dalekiego zasięgu poprzez przesuwanie z terytorium Rosji kolejnych systemów rakietowych, prowadzą też uderzenia rakietowo-bombowe na obiekty infrastruktury wojskowej i cywilnej, przy użyciu bombowców strategicznych, okrętów i jednostek podwodnych.

Sztab zwraca uwagę na działania wojsk rosyjskich na południu Ukrainy, na kierunkach Chersoń-Mikołajów i Chersoń-Krzywy Róg. W obwodzie chersońskim, okupowanym przez wojska rosyjskie, mieszkańcy są zmuszani do wyjazdu. Na przykład w miejscowości Wełyka Ołeksandriwka siły okupacyjne powiadomiły mieszkańców, że muszą wyjechać do 28 kwietnia. Ci, którzy się nie podporządkują, będą przymusowo ewakuowani.

Thomas Piketty: To jest wojna imperialna z poprzedniej epoki

Jednostronny korytarz w Mariupolu

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło w poniedziałek, że o godz. 14. czasu moskiewskiego zawiesi ogień, by teren zakładów Azowstal w Mariupolu mogli opuścić cywile. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk poinformowała jednak, że żadne porozumienie nie zostało osiągnięte: „Ważne jest, aby zrozumieć, że korytarz humanitarny otwiera się za zgodą obu stron. Ogłoszony jednostronnie korytarz nie zapewnia bezpieczeństwa, a zatem nie jest korytarzem humanitarnym” – stwierdziła za pośrednictwem platformy Telegram. „Dzisiaj strona rosyjska po raz kolejny poinformowała o korytarzu dla wyprowadzenia cywilów z Azowstalu. W to można by uwierzyć, jeśli Rosjanie wcześniej wiele razy nie zrywaliby korytarzy humanitarnych” – napisała Wereszczuk.

Strona ukraińska poprosiła sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, by to został on „inicjatorem i gwarantem korytarza humanitarnego”. Kijów chce, by w takiej kolumnie znaleźli się przedstawiciele ONZ oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Na terenie Azowstalu przebywać może ok. 1000 cywilów, są to bliscy broniących tego skrawka miasta obrońców z pułku Azow.



Czytaj także: Mariupol, agonia bohaterskiego miasta. Co kryją podziemia Azowstalu?

Atak na budynek separatystów w Naddniestrzu

W poniedziałek nieznani sprawcy ostrzelali z granatników sztab struktury zajmującej się kwestiami bezpieczeństwa w Tyraspolu, głównym mieście separatystycznego Naddniestrza. Władze Mołdawii są zaniepokojone tym incydentem. Według biura ds. reintegracji przy rządzie Mołdawii „celem incydentu jest stworzenie pretekstu do zaostrzenia sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionie naddniestrzańskim, niekontrolowanym przez władze konstytucyjne”. Incydent badają mołdawskie służby wywiadowcze.

Naddniestrze to zdominowana przez ludność rosyjskojęzyczna separatystyczna republika na terytorium Mołdawii, jej niepodległości nie uznaje żadne państwo, w tym Rosja, ale ta wspiera je gospodarczo i politycznie.

Zajęcie Donbasu i południa Ukrainy – to cele „drugiego etapu operacji” w Ukrainie. Takie informacje przekazał w piątek urzędnik Kremla gen. Rustam Minnekajew. Zajmując te rejony, Rosja utorowałaby sobie drogę do Naddniestrza. Wołodymyr Zełenski skomentował te plany: „Ukraina to dopiero początek”. W ocenie ukraińskiego prezydenta Rosja chce utworzyć korytarz na Krym i dalej, do Mołdawii. Groźbę tę Zełenski ponowił w ostatnim briefingu w nocy z piątku na sobotę: „Wszystkie narody, które tak jak my wierzą w zwycięstwo życia nad śmiercią, muszą z nami walczyć. Muszą nam pomóc, bo jesteśmy dopiero pierwsi w kolejce. Kto będzie następny?”.

Pretekstem ataku jest rzekome „wyzwalanie” uciskanej ludności rosyjskojęzycznej. I to skomentował Zełenski: „Szczerze mówiąc, terytorium, na którym Rosja powinna wspierać ludność rosyjskojęzyczną, jest sama Rosja. Kraj bez wolności słowa, bez wolności wyboru. W którym nie ma prawa do sprzeciwu. W którym kwitnie ubóstwo, a ludzkie życie nie ma wartości. Do tego stopnia, że ci, którzy przyszli walczyć do nas, kradną to, co imituje normalne życie”.

Do słów generała Minnekajewa odniósł się resort spraw zagranicznych Mołdawii, wyrażając zaniepokojenie i wzywając do siebie ambasadora Moskwy. „Oświadczenia te [gen. Minnekajewa] są bezpodstawne i przeczą stanowisku Federacji Rosyjskiej, która zobowiązała się wspierać suwerenność i integralność terytorialną Republiki Mołdawii w granicach uznanych na arenie międzynarodowej”, czytamy w oświadczeniu MSZ.

Rosja wydala niemieckich dyplomatów

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych uznało w poniedziałek 40 niemieckich dyplomatów za osoby niepożądane i nakazało im opuszczenie kraju. To reakcja na wydalenie 40 pracowników ambasady Rosji w Berlinie, co zostało ogłoszone przez niemiecki rząd 4 kwietnia. Niemiecka decyzja miała związek z ujawnieniem ofiar masakry w Buczy, a ogłaszając ją minister dyplomacji Annalena Baerbock, informowała, że „za osoby niepożądane uznano istotną liczbę pracowników rosyjskiej ambasady, którzy „w Niemczech działali każdego dnia przeciwko naszej wolności i przeciw spójności naszego społeczeństwa”. Mieli też stanowić zagrożenie dla tych, którzy szukają w Niemczech azylu.

Putin nie chce rozmawiać, chce terytorium

Szerokim echem w świecie rozniósł się opublikowany w niedzielę artykuł w „Financial Times”, z którego wynika, że Władimir Putin stracił zainteresowanie rozmowami pokojowymi z Ukrainą, a jego celem jest zajęcie jak największej części jej terytorium. Gazeta powołuje się na trzy osoby związane z negocjacjami pokojowymi między Rosją a Ukrainą. Według „FT” Putin powiedział osobom zaangażowanym w negocjacje, że nie widzi perspektyw porozumienia. „Putin szczerze wierzy w te bzdury, które słyszy w telewizji i chce odnieść wielkie zwycięstwo” – mówi jedna z cytowanych przez „FT” osób. Źródła gazety twierdzą też, że Putin uważa, że negocjacje znalazły się w ślepym zaułku i był rozwścieczony zatopieniem przez Ukraińców krążownika Moskwa, flagowego okrętu Floty Czarnomorskiej. „Była nadzieja na porozumienie. Putin chodził tam i z powrotem. Musi znaleźć sposób, aby wyjść z tego zwycięsko” – mówi jeden z rozmówców, który twierdzi także, iż Putin jest przeciwny podpisywaniu czegokolwiek: Nie wygląda na zwycięzcę, bo to było upokarzające” – czytamy.

Według jednej z osób zaangażowanych w rozmowy pokojowe, Putin unika spotkania z Zełenskim „ze wszystkich sił” i „chce, by wszystko zostało rozstrzygnięte przed ich osobistym spotkaniem”. W piątek Putin miał powiedzieć w rozmowie telefonicznej przewodniczącemu Rady Europejskiej Charlesowi Michelowi, że negocjacje utknęły, gdyż Ukraina „postawiła mur” oraz, że „nie jest to odpowiedni moment” na spotkanie z Zełenskim. Zostało to jednak zinterpretowane jako chęć zajęcia większego terytorium, a nie sugestia, że potrzeba więcej czasu na dojście do porozumienia.

Według „FT” Kijów obawia się, że Putin może spróbować zająć cały południowo-wschodni region, odcinając Ukrainę od morza, czyli pójść dalej niż zapowiedziany plan przejęcia Donbasu. Władze w Kijowie obawiają się jednak, że Rosja może użyć taktycznej broni nuklearnej, jeśli będzie wciąż ponosić porażki.

Kontrowersyjna broń z czasów I wojny światowej

Do oskarżeń o zbrodnie wojenne dokonane przez rosyjskie wojska w Ukrainie dochodzą kolejne doniesienia świadczące o ich okrucieństwie. Brytyjski dziennik „Guardian” pisze, że lekarze wyciągają z ciał zabitych w Buczy i Irpieniu małe metalowe przedmioty o długości około 3 centymetrów przypominające gwoździe. Są to fleszetki (słowo pochodzi z francuskiego, oznacza „małą strzałkę”). To kontrowersyjna broń, ma za zadanie razić jak najwięcej ludzi na jak największym terenie, jest rzadko używana w konfliktach zbrojnych. Po raz pierwszy użyli jej Włosi w czasie I wojny światowej. Amerykanie używali fleszetek w czasie wojny w Wietnamie. Obrońcom praw człowieka nie udało się doprowadzić do wprowadzenia zakazu używania tej broni.

Rosjanie mieli użyć pocisków artyleryjskich wypełnionymi fleszetkami w Buczy. Cytowany przez „Guardiana” Władysław Pirowski, ukraiński lekarz sądowy, wyjaśnił, że bardzo trudno znaleźć je w ciele, są zbyt cienkie. Mieszkańcy podkijowskich miejscowości znajdują je także porozrzucane po okolicy, wbite w karoserie samochodów i ściany budynków. Uderzając w ciało, strzałka może się odkształcić w formę haka, powodując dodatkowe obrażenia.

Do tych informacji dochodzą też doniesienia, że lekarze przeprowadzający autopsję ciał znalezionych w masowych grobach w Buczy, Irpieniu i Borodziance stwierdzają również, że część zamordowanych kobiet została również zgwałcona przed śmiercią.

Czytaj także: Broń nie do obrony: zakazana, ale nadal używana. Przez Rosję też

Pożar przy granicy z Ukrainą

W nocy z niedzieli na poniedziałek w magazynie ropy w obwodzie briańskim w Rosji wybuchł pożar – poinformowała w poniedziałek agencja informacyjna TASS, powołując się na źródła rządowe. Briańsk jest położony 380 kilometrów na południowy zachód od Moskwy. Miasto jest centrum administracyjnym obwodu briańskiego, który graniczy z Ukrainą.

Na miejscu jest straż pożarna i próbuje ugasić pożar. Nie wiadomo, czy stoją za tym siły ukraińskie. Do tej pory Rosja oskarżała Ukrainę o akcje sabotażowe na jej terytorium, teraz jednak nie ma doniesień na ten temat.

2 locations seem to have been set alight in Bryansk, Russia. A storage yard located at 53.212889, 34.447078, and a Rosneft refinery located at 53.225075, 34.457078 https://t.co/gB3iajCFQu pic.twitter.com/RVZb0Lvcru — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 25, 2022

Rosyjskie straty wojenne

Strona ukraińska regularnie publikuje własne informacje na temat strat poniesionych przez rosyjskie wojsko. Według poniedziałkowego komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku inwazji Rosja straciła już ok. 21,9 tys. żołnierzy, a także 884 czołgi, 2258 pojazdów opancerzonych, 181 samolotów i 154 śmigłowce, 411 systemów artyleryjskich, 149 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 69 systemów przeciwlotniczych, 1566 samochodów, osiem jednostek pływających, 76 cystern z paliwem, 201 bezzałogowych statków powietrznych poziomu operacyjno-taktycznego i cztery mobilne systemy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.

Według danych brytyjskiego ministerstwa obrony od początku wojny Rosja straciła ok. 15 tys. żołnierzy, ok. 2 tys. pojazdów wojskowych (co najmniej 530 czołgów, 530 transporterów opancerzonych i 560 bojowych wozów piechoty) oraz 60 helikopterów i myśliwców.

Blinken i Lloyd z wizytą w Kijowie

„Rosja już przegrała, a Ukraina już odniosła sukces, bo celem Rosjan było pozbawienie Ukrainy niezależności i to się nie udało” – mówił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken po niedzielnej wizycie w Kijowie, dokąd udał się z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Politycy zadeklarowali w Kijowie nową pomoc dla Ukrainy w wysokości ok. 500 milionów dolarów. 322 mln zostaną przekazane w gotówce na na zakup materiałów lub sprzętu wojskowego. USA obiecało przekazać też Ukrainie 165 milionów dolarów na zakup amunicji spoza krajów NATO. Stany Zjednoczone planują także ponownie otworzyć swoją ambasadę w Kijowie. Prezydent USA Joe Biden formalnie nominuje w poniedziałek Bridget Brink na szefową tej placówki – poinformowała agencja Reutera opierająca się na anonimowym źródle w amerykańskiej dyplomacji.

ONZ: Prawie 5,2 mln Ukraińców uciekło przed wojną

Liczba Ukraińców, którzy uciekli z kraju w wyniku wojny, zbliża się do 5,2 miliona, podała w niedzielę agencja ONZ ds. uchodźców (UNHCR). Do tej pory w kwietniu z kraju wyjechało ponad 1 151 000 Ukraińców, w porównaniu z 3,4 mln w marcu.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) szacuje z kolei, że ponad 7,7 mln osób zostało przesiedlonych na terenie Ukrainy. Prawie dwie trzecie ukraińskich dzieci musiało opuścić swoje domy.

Do Polski dotarło 2 899 713 uchodźców (prawie 6 na 10 Ukraińców uciekających przed wojną przedostało się właśnie do Polski).

W Rosja znalazło się 578 255 osób (dodatkowo 105 tys. osób przedostało się na terytorium Rosji z prorosyjskich separatystycznych regionów Doniecka i Ługańska), w Rumunii 774 074, na Węgrzech 489 754, w Mołdawii 433 214, na Słowacji 354 329, a w Białorusi 24 084 uchodźców z Ukrainy.

Czytaj także: 60. dzień wojny. Pola śmierci, Rosjanie pełzną w kałużach własnej krwi

Wielkanoc czerwona od krwi

Wyznawcy prawosławia obchodzą właśnie Wielkanoc. „Dla nich to prostu czerwona data w kalendarzu, która wymaga specjalnych słów, specjalnego zachowania, ale nie tego, co nazywa się wiarą, i nie tego, co nazywa się chrześcijańską dobrocią. Rosyjska armia uczyniła tę Wielkanoc czerwoną nie tylko formalnie w kalendarzu, ale też czerwoną od krwi” – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w zamieszczonym w poniedziałek w mediach społecznościowych nagraniu. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji wielkanocne zawieszenie broni. „Ale świat prawosławny zobaczył, że dla rosyjskich agresorów Wielkanoc nic nie znaczy” – stwierdził prezydent Ukrainy.

W niedzielnej odezwie do narodu prezydent Zełenski mówił: „Rok temu obchodziliśmy Wielkanoc w domach przez pandemię. W tym roku znowu świętujemy Zmartwychwstanie Chrystusa nie tak jak zwykle przez inny wirus. Przez dżumę o nazwie wojna”. Oba zagrożenia według Zełenskiego łączy jedno: nie są w stanie pokonać Ukrainy.

„W Wielkanoc prosimy Boga o wielką łaskę: by spełniło się nasze wielkie marzenie, by nastąpił wielki dzień, kiedy na Ukrainie zapanuje wielki pokój, a wraz z nim wieczna zgoda i pomyślność”, mówił Zełenski w Soborze Mądrości Bożej w Kijowie.