Wojna w Ukrainie. Blinken z wizytą w Kijowie. Pożar w rosyjskim magazynie ropy

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przechwyciła rozmowę telefoniczną rosyjskiego żołnierza z żoną. Nagranie zostało opublikowane w sobotę. „Nasi chłopcy przygotowują pisanki wielkanocne dla chachłów. Czołgiści piszą na pociskach »Chrystus zmartwychwstał!«. Umilamy sobie czas, jak umiemy” – słyszymy z ust żołnierza.

Dziś na Ukrainie wyznawcy prawosławia i innych obrządków wschodnich, m.in. grekokatolicy, obchodzą uroczystość Wielkiej Soboty. Stąd pomysł Rosjan na makabryczne „wybuchowe wielkanocne pisanki”.

Stacjonujący w obwodzie mikołajowskim żołnierz zwierzył się także żonie ze złej sytuacji w jednostce. „Nie ma uzupełnień. Na odwrót – wszyscy wyjeżdżają. Kim mają uzupełnić? Wszyscy stąd uciekają. Z brygady zwolniło się już 600 osób. Zostali tylko najbardziej wytrwali i alkoholicy” – relacjonował.

Odessa, miasto portowe nad Morzem Czarnym, została w sobotę zaatakowana przez Rosjan. „Odessa została trafiona pociskiem rakietowym. Uszkodzona została infrastruktura” – ogłosiły wpierw władze lokalne. Wiadomo już, że dwie rosyjskie rakiety wystrzelone przez Tu-95 znad Morza Kaspijskiego trafiły w obiekt wojskowy, a dwie w budynki mieszkalne, w jednym z nich wybuchł pożar. W wyniku ostrzału zniszczony został także jeden z odeskich cmentarzy. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła dwa rosyjskie pociski manewrujące skierowane na Odessę i dwa bezzałogowce.

W ostrzale zginęło osiem osób, a 18 zostało rannych. Wśród ofiar jest trzymiesięczne niemowlę, poinformował Andrij Jermak, szef biura ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Zdobycie broniącego się ostatkiem sił Mariupola ma być zwieńczeniem „pierwszego etapu” wojny. Władimir Putin zarządził blokadę tamtejszej huty Azowstal i już w czwartek ogłosił, że miasto zostało zdobyte. Jak ocenia brytyjski wywiad, chce w ten sposób zwolnić rosyjskie wojska i skierować je dalej na wschód. Z kolei według Pentagonu twierdzenie, że Rosjanie odbili miasto, należy uznać za dezinformację.

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksji Arestowycz informował w sobotę w programie telewizyjnym, że lotnictwo Rosji – mimo ogłoszonej przez Putina izolacji huty – wznowiło ataki na Azowstal. „To ostatni bastion obrońców miasta”, podkreślił Arestowycz.

Sytuację komentował także Jewhen Cymbaluk, przedstawiciel Ukrainy przy OBWE. Według niego atak na zakłady Azowstal wbrew rozkazom Putina o wstrzymaniu ognia oznacza, że albo prezydent Rosji stracił kontrolę nad armią, albo stara się oszukać przeciwników.

W hucie Azowstal przebywa wciąż ponad 2 tys. ukraińskich i zagranicznych bojowników, którzy do tej pory odmawiają podporządkowania się żądaniom armii rosyjskiej dotyczącym złożenia broni i poddania się. Nie mają już amunicji ani zapasów jedzenia. Są z nimi bliscy.

Imiona i nazwiska, stopnie wojskowe, funkcje i daty urodzenia można odczytać z opublikowanej przez ukraiński wywiad wojskowy (HUR) listy 1963 rosyjskich żołnierzy oskarżonych o popełnienie zbrodni wojennych na cywilach w obwodzie mariupolskim i zaporoskim.

„Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy otrzymał listę zbrodniarzy wojennych 117. Samodzielnego Pułku Piechoty Morskiej Flotylli Kaspijskiej (jednostka wojskowa nr 87852) z Kaspijska, wchodzącego w skład 58. Armii, którzy popełniali morderstwa i znęcali się nad ludnością cywilną na Ukrainie na kierunkach zaporoskim i mariupolskim” – napisano w oświadczeniu. To już kolejna tego typu lista. Jest dostępna na stronie internetowej HUR.

Wcześniejsza, opublikowana przez ukraiński wywiad wojskowy 4 kwietnia, lista zawiera dane ponad 1,6 tys. żołnierzy 64. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne w Buczy. 18 kwietnia formacja ta została wyróżniona za „bohaterstwo i odwagę” – prezydent Rosji Władimir Putin nadał jej honorowy tytuł „gwardyjskiej”. 64. brygada działa obecnie w rejonie miasta Izium w obwodzie charkowskim, gdzie – jak podają Siły Zbrojne Ukrainy – poniosła już straty.

Tymczasem jej dowódca Azatbek Omurbekow został awansowany w sobotę do stopnia pułkownika, przekazały Siły Zbrojne Ukrainy.

Ringleader of russia’s 64th brigade Azatbek Omurbekov. For civilized world he is an executioner,killer,rapist, looter. But for kremlin he's a "hero". For the #BuchaMassacre he was promoted to the rank of colonel, motivating him to commit new war crimes.#stoprussia#ArmUkraineNow pic.twitter.com/P5B6KTQ9CH