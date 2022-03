Wojna w Ukrainie. "FT": Ukraina i Rosja opracowują plan neutralności, aby zakończyć wojnę

Według informatorów brytyjskiego "Financial Times" Ukraina i Rosja poczyniły postępy w tworzeniu planu, który ma zakończyć wojnę. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii wrócili z wizyty w stolicy Ukrainy. Premier ma zaplanowaną jeszcze jedną podróż - do Gruzji, w czwartek.

Jak podaje Financial Times Ukraina i Rosja opracowują plan neutralności, aby zakończyć wojnę. Piętnastopunktowy plan zakłada z jednej strony wyrzeczenie się przez Kijów ambicji wstąpienia do NATO i ograniczenie swoich sił zbrojnych, a także nieprzyjmowanie zagranicznych baz wojskowych lub broni w zamian za ochronę ze strony USA, Wielkiej Brytanii lub Turcji. Z drugiej zaś - wycofanie się Rosji z terenów Ukrainy. Według informatorów dziennika oba kraje poczyniły znaczne postępy, jednak ukraińscy urzędnicy wciąż są sceptyczni - boją się, że Putin chce w ten sposób kupić sobie czas na przegrupowanie sił i wznowienie ofensywy.

Tymczasem, jak podaje agencja AFP sąd ONZ nakazuje Rosji zawiesić inwazję na Ukrainę.

#BREAKING Top UN court orders Russia to suspend Ukraine invasion: judges pic.twitter.com/W7Cu43FBI9 — AFP News Agency (@AFP) March 16, 2022

Prezydent Duda w Turcji

Prezydent Andrzej Duda poleciał w środę do Ankary, stolicy Turcji, gdzie spotkał się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. „Głównym tematem naszej długiej rozmowy były relacje bilateralne, czyli polsko-tureckie. Mamy wspólną ambicję, by nasze wspólne obroty gospodarcze przekroczyły 10 miliardów euro” - powiedział Duda po zakończeniu rozmowy. Z kolei prezydent Erdogan powiedział: „Kontaktujemy się ze stroną rosyjską. Jutro będziemy też rozmawiać ze stroną ukraińską. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować współpracę również z Polską. To, co prezentuje Polska, jest godne podziwu”.

Przed wylotem prezydent Polski podpisał nowelizację ustawy o obrocie z zagranicznymi krajami towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Projekt ma uprościć procedurę przekazywania uzbrojenia innym krajom - także Ukrainie.

Putin: Rosja osiągnie swoje cele

Jak podaje Reuters Władimir Putin podczas przemówienia telewizyjnego w środę powiedział, że jego kraj "osiągnie swoje cele na Ukrainie" i nie podda się temu, co nazwał "zachodnią próbą osiągnięcia globalnej dominacji i rozczłonkowania Rosji". Dodał też, że Rosja jest gotowa rozmawiać „o neutralnym statusie Ukrainy”. Przyznał, że rosyjska gospodarka otrzymała ciosy spowodowane zachodnimi sankcjami, jednocześnie wzywając, by „je wytrzymała”.

Po raz kolejny nazwał też ukraińskich przywódców „neonazistami”, którzy chcą „dokonać ludobójstwa na rosyjskojęzycznych mieszkańcach wschodniej części kraju".

Zełenski przed Kongresem USA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał przed Kongresem USA, gdzie został przywitany owacjami na stojąco. „Mówię z miasta, które nie myśli o poddaniu się” - zaczął. „W tej chwili waży się los naszego kraju, waży się to, czy Ukraińcy będą wolni i zachowamy naszą demokrację. Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko prawom człowieka, przeciwko temu, żebyśmy mogli mieć marzenia, marzenia takie, jakie macie wy - Amerykanie” - mówił dalej.

Po czym przypomniał Amerykanom tragiczne wydarzenia z ich historii: Pearl Harbor i atak na WTC 11 września. „My tego doświadczamy teraz codziennie” - przekonywał prezydent Ukrainy. Odniesień do Stanów Zjednoczonych było więcej: „Mam marzenie, znacie te słowa. Ja mówię dzisiaj: mam potrzebę obrony naszego nieba”.

Prezydent Ukrainy od wielu dni apeluje o utworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. W amerykańskim Kongresie stwierdził, że jeżeli zamknięcie nieba to za dużo, potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej, S-300 i samolotów. „Macie je, ale one teraz są na ziemi” - tłumaczył. Pokazał też deputowanym film, który pokazuje zniszczone ukraińskie miasta po rosyjskiej inwazji.

Ukrainian President Zelenskyy showed this powerful video to Congress, depicting Ukraine before and during the invasion.



The video ends with a familiar call for a no-fly zone: "Close the sky over Ukraine." pic.twitter.com/8nG0w9sv4y — The Recount (@therecount) March 16, 2022

„Dziś Ukraińscy bronią nie tylko swojego kraju. Walczymy o wartości Europy i całego świata, płacąc za to życiem. Dlatego Amerykanie pomagają dziś nie tylko Ukrainie, ale całej Europie i światu. Mam 45 lat, ale moje serce stanęło w momencie śmierci tej setki dzieci” - mówił Zełenski. Swoje przemówienie zakończył życzeniami do prezydenta Joe Bidena, by „stał się liderem świata”. „A bycie liderem świata, oznacza bycie liderem pokoju” - doprecyzował.

21. dzień rosyjskiej wojny w Ukrainie. Atak na Charków

W nocy z wtorku na środę podczas ofensywy w Mariupol został zabity generał Oleg Mitiajew, generał 150. dywizji strzelców. To już czwarty generał, którego od początku inwazji straciła rosyjska armia. Według władz lokalnych z Mariupola udało się wyjechać około 2 tys. samochodów.

W Kijowie 12-piętrowy budynek mieszkalny został uszkodzony w wyniku porannego rosyjskiego ostrzału. W nocy Rosjanie zaatakowali także drugie co do wielkości miasto Ukrainy, Charków. Potwierdzono śmierć dwóch osób i zniszczenie dwóch budynków mieszkalnych – poinformowały dziś rano państwowe służby ratownicze. Około godziny 3 nad ranem zaatakowano również jedną ze szkół, niszcząc część budynku. Służby ratunkowe poinformowały w środę, że od czasu inwazji Rosji 24 lutego zginęło co najmniej 500 mieszkańców Charkowa.

W południe lokalne media ukraińskie poinformowały, że rosyjskie pociski ponownie uderzyły w budynek mieszkalny w Charkowie. Zapłonęło sąsiadujące z nim przedszkole.

Ukraińska strona twierdzi, że od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę 24 lutego zginęło 13 800 rosyjskich żołnierzy. Według raportu opublikowanego przez ukraińskie ministerstwo obrony od początku inwazji armia rosyjska została osłabiona o 430 czołgów, 1375 opancerzonych wozów bojowych, 190 systemów artyleryjskich i 108 śmigłowców.

Zełensky wprowadza minutę ciszy

„Zwiększamy nasze wysiłki, aby doprowadzić okupantów przed oblicze sprawiedliwości. Konieczne jest powołanie międzynarodowego trybunału. Za wszystko, co zrobili przeciwko Ukrainie. Przeciwko naszym ludziom. Za każdy akt terroryzmu dokonany przez wojska rosyjskie na terytorium naszego państwa” - powiedział Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu w środę. Poinformował także, że podpisał dekret wprowadzający w Ukrainie narodową chwilę ciszy. Ta będzie obowiązywała codziennie o godz. 9.

Następnie prezydent Ukrainy odniósł się do wydarzenia, które miało miejsce we wtorek: rosyjscy żołnierze wzięli jako zakładników sześć osób w Radzie Miejskiej Bucha: ukraińskiego ratownika, który został schwytany w uzgodnionym korytarzu humanitarnym,.burmistrzów kilku miast, działaczy i dziennikarza. „Państwo rosyjskie stało się zdeklarowanym terrorystą. I nie wstydzi się” - powiedział Zełenski.

Dodał, że w rosyjskiej niewoli znajdują się też lekarze i pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Intensywnej Terapii w Mariupolu. Budynek został uszkodzony przez rosyjskie bomby. „Mieszkańcy sąsiednich domów byli zapędzani do środka. Ponad 400 osób stało się zakładnikami. A okupanci wykorzystują szpital jako stanowisko strzeleckie do ostrzeliwania miasta" - tłumaczył prezydent Ukrainy.

Ławrow: Jest nadzieja na kompromis z Ukrainą

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow skomentował w środę w rosyjskiej telewizji RBK przebieg negocjacji między jego krajem a Ukrainą. „Koncentruję się na ocenie przedstawionej mi przez naszych negocjatorów. Twierdzą, że negocjacje nie są łatwe, z oczywistych powodów, ale mimo to jest pewna nadzieja na kompromis” - stwierdził.

Nadzieję szefa rosyjskiej dyplomacji pobudziły pewne oceny przedstawicieli ukraińskiej delegacji, a także "interesujące stwierdzenia prezydenta Zełenskiego, poczynione przez niego niedawno". Chodzi m.in. o wypowiedź prezydenta Ukrainy z wystąpienia opublikowanego w nocy z wtorku na środę, w którym mówi on, że stanowiska obu stron negocjacji stają się "bardziej realistyczne". Wcześniej, zdaniem Ławrowa, stwierdzenia Zełenskiego były bardziej konfrontacyjne.

„Wariant porozumienia, o którym obecnie dyskutujemy i który może być kompromisem, zakłada zdemilitaryzowaną Ukrainę ze swoją własną armią - jak Austria lub Szwecja” - powiedział tego samego dnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Tymczasem, jak podaje agencja AFP, Ukraina odrzuca rosyjską propozycję austriackiego lub szwedzkiego modelu neutralności.

Przypomnijmy: negocjacje między Rosją a Ukrainą rozpoczęły się 28 lutego, cztery dni po rosyjskim ataku na Ukrainę.

Morawiecki i Kaczyński w Kijowie

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech – Petr Fiala i Słowenii – Janez Janša spotkali się we wtorek w Kijowie z premierem i prezydentem Ukrainy.

Według Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera, podróż była przygotowywana od kilku dni. Kierunkowe decyzje zapadły na szczycie w Wersalu, w gronie najważniejszych przywódców. „Potem zaczęły się przygotowania, ściśle z partnerami europejskimi, a to, kto jedzie do Kijowa to były decyzje osobiste każdego z przywódców” – mówił Dworczyk na konferencji we wtorek.

„Wasza wizyta w Kijowie w tym trudnym dla Ukrainy czasie jest potężnym świadectwem wsparcia. Naprawdę to doceniamy” – napisał Zełenski na Facebooku, zamieszczając nagranie z przywitania z przedstawicielami władz Polski, Czech i Słowenii.

„Nigdy nie zostawimy was samych. Nie zostawimy was, bo wiemy, że walczycie nie tylko o swoje własne domy, o swoją własną ojczyznę, wolność i bezpieczeństwo, ale i o nasze” – powiedział po spotkaniu premier Morawiecki. Dodał, że UE musi jak najszybciej nadać Ukrainie status kandydata. „Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie wstanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy” – oświadczył z kolei Jarosław Kaczyński.

Do Kijowa udała się też minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis, która także zamierza spotkać się z przedstawicielami ukraińskiego rządu. Jak donosi „Politico” jej wizyta miała charakter niezapowiedziany.

Dnešní cesta do Kyjeva s premiéry @MorawieckiM a @JJansaSDS a vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským za ukrajinským prezidentem @ZelenskyyUa a premiérem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/AzT03Gi19G — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

Rosja nałożyła sankcje na prezydenta Stanów Zjednoczonych

Rosja nałożyła sankcje odwetowe na prezydenta USA i i kilku innych wysokich rangą urzędników i oficerów wojskowych amerykańskiej administracji. Joe Biden, ale też sekretarz stanu Antony Blinken, sekretarz obrony Lloyd Austin, przewodniczący połączonych sztabów Mark Millley, szef CIA William Burns czy doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan otrzymali zakaz wjazdu do Rosji. Łącznie dotyczy on 13 osób, w tym była sekretarz stanu Hillary Clinton.

Sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki odpowiedziała, że sankcje objęły w rzeczywistości ojca Joego Bidena - Josepha Robinette'a Bidena, bo obecny prezydent USA jest juniorem, czego Rosjanie nie uwzględnili.

Kreml nie zerwał stosunków dyplomatycznych z USA, a jeśli będzie to konieczne - do kontaktów na wysokich szczeblach nadal będzie dochodzić.

20. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę

Według briefingu przedstawiciela amerykańskiego Pentagonu prawie wszystkie rosyjskie działania wojskowe na Ukrainie pozostają w martwym punkcie. Rosyjskie wojska wciąż znajdują się około 15 km od centrum Kijowa, powiedział agencji Reuters urzędnik departamentu ds. obrony. Nie posuwają się do przodu także wojska wokół Charkowa i Czernichowa.

W nocy Rosjanie zaatakowali lotnisko w Dnieprze. Rakiety zniszczyły pas startowy i uszkodziły terminal. Poinformował o tym szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Walentyn Rezniczenko.

Wstrząsające nagranie z Mariupola. obrazujące okrucieństwo rosyjskiej armii, obiegło media społecznościowe w ostatnich godzinach. Widać na nim, jak załoga stojącego przy ulicy miasta rosyjskiego czołgu strzela w stronę, którą idzie przechodzień.

Nad ranem w Kijowie było słychać trzy wielkie eksplozje. Rosyjskie rakiety spadły na trzy wielopiętrowe budynki mieszkalne, ale nie doszło do dużych pożarów. Wedłuk ukraińskich służb ratunkowych cztery osoby zginęły (stan na godzinę 14), 35 uratowano spod gruzów.

Apartment building in Kyiv on fire after Russian overnight shelling.



The fire was put out by 6:51 a.m., according to the State Emergency Service. One person has been hospitalized. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022

Według ujawnionego raportu brytyjskiego wywiadu wojskowego, Rosja miała zainstalować własnego burmistrza w Melitopolu po piątkowym uprowadzeniu jego ukraińskiego poprzednika. Brytyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi też, że rosyjskie siły oddały strzały ostrzegawcze do protestujących przeciwko rosyjskiej okupacji. „Rosja może dążyć do przeprowadzenia «referendum» w Chersoniu, żeby usankcjonować ten obszar jako «republikę separatystyczną» podobną do tych z Doniecka, Ługańska i Krymu” – wynika z raportu.

Rada Najwyższa Ukrainy przedłużyła we wtorek stan wojenny o kolejne 30 dni (od 26 marca). Stan wojenny obowiązuje w Ukrainie od 24 lutego, czyli od pierwszego dnia rosyjskiej agresji.

Według telewizji NEXTA w Ukrainie w czasie walk zginął kolejny rosyjski generał - to Oleg Mitijajew, dowódca elitanej 150. dywizji strzelców zmotoryzowanych.

Tymczasem ONZ przeznaczy kolejne 40 mln dolarów na pomoc Ukraińcom. Pieniądze pochodzące z Centralnego Funduszu Reagowania Kryzysowego trafią do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Sekretarz Generalny ONZ António Guterres wyraził nadzieję, że w inicjatywę włączą się też inne kraje.