Wojna w Ukrainie. Międzynarodowy Trybunał Karny wszczyna śledztwo

Trwa brutalny atak na ukraińskie miasta, także przy użyciu zakazanej broni. Strony robią drugie podejście do rozmów, jednym z poruszonych tematów ma być zawieszenie broni.

We wtorek po południu rosyjska rakieta uderzyła w pobliżu 400-metrowej wieży telewizyjnej w Kijowie, wywołując zakłócenia w nadawaniu kanałów telewizyjnych. Jak przestrzegał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, Rosja przygotowuje się także do wojny psychologicznej i informacyjnej: odcięcia kanałów komunikacji i rozsiewania fałszywych doniesień o poddaniu się ukraińskich władz. „Jesteśmy w Kijowie. Nie poddajemy się. Tylko zwycięstwo” – podkreślił Reznikow.

Trudna sytuacja jest w Chersoniu, gdzie Rosjanie zajęli rzekomo port i dworzec, a pod siedzibą Obwodowej Administracji Państwowej stoi ich sprzęt wojskowy. Władze miasta twierdzą, że miasto pozostaje w ukraińskich rękach. Jak pisze na Facebooku burmistrz Ihor Kołychajew, trwają starania, by zebrać ciała, przywrócić prąd, gaz, wodę i ogrzewanie, ale „zadanie to graniczy z cudem”.

We wtorek rakiety spadły na leżący w obrębie Kijowa Babi Jar, gdzie podczas II wojny światowej mieścił się nazistowski obóz koncentracyjny . „Po raz drugi zabijają ofiary Holokaustu” – skomentował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy. Sam Zełenski napisał na Twitterze: „Do świata: jaki jest sens mówić »nigdy więcej« przez 80 lat, jeśli świat milczy, gdy bomba spada na Babi Jar? Co najmniej 5 zabitych. Historia się powtarza?”.

Unia Europejska zdecydowała się nałożyć sankcje na 22 wysokich rangą białoruskich wojskowych, których decyzje doprowadziły do udziału w rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wprowadziła też dalsze ograniczenia w handlu z Białorusią, m.in. towarami wykorzystywanymi do wyrobów tytoniowych i paliw mineralnych, a także wyrobów z drewna, stali, gumy, cementu i żelaza. Sankcje nałożono ponadto na eksport towarów i technologii, które mogłyby się przyczynić do rozwoju wojskowego, technologicznego, obronnego Białorusi. Ten pakiet sankcji został zatwierdzony w środę. Wcześniej ambasadorowie państw UE przyjęli sankcje indywidualne na niektóre osoby i podmioty na Białorusi.

A thumping defeat for Russia at the UN General Assembly pic.twitter.com/LVMoucUoyk

Jak oświadczył we wtorek minister Dmytro Kułeba, Ukraina wierzy w dyplomację, ale nie weźmie udziału w negocjacjach, jeśli Rosja będzie tylko stawiać ultimatum. „Putin złamał zęby na Ukrainie, ale jeszcze się nie złamał, dlatego wybiera rozwiązania siłowe” – komentował szef ukraińskiej dyplomacji. „Rosyjskie zbrodnie są dokumentowane. Wszyscy, którzy wydają rozkazy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności” – zapewnił.

#Ukrainian delegation is on its way to a meeting with the #Russian delegation in Belovezhskaya Pushcha, Zelensky's office said

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze (MTK) potwierdził w środę, że wszczyna śledztwo w sprawie sytuacji w Ukrainie i okrucieństw popełnianych przez rosyjskie wojska. Wniosek do MTK złożyło 38 krajów. Taka forma procedowania oznacza, że do śledztwa nie potrzeba zgody prokuratora. Media przypominają, że nie zdarzyło się jeszcze w dziejach trybunału, by wniosek złożyło 38 państw.

Nawalny do Rosjan: protestujcie

Aleksiej Nawalny wezwał Rosjan do protestów przeciwko wojnie z Ukrainą. Te miałyby się odbywać na głównych płacach miast codziennie o godz. 19 i w weekendy o godz. 14. „Mówią, że nikt, kto sam nie poszedł protestować i nie ryzykował aresztowania, nie może zachęcać ludzi do wyjścia. Ja już siedzę w więzieniu, myśle więc, że mnie wolno. Jeśli aby powstrzymać wojnę, będziemy musieli sami zapełniać więzienia i więźniarki, to sami zapełnimy więzienia i więźniarki. Wszystko ma swoją cenę i wiosną 2022 r. musimy tę cenę zapłacić”, napisał na Twitterze.

Orędzie Andrzeja Dudy: Działania Rosji noszą znamiona ludobójstwa

„Ukraina jest dziś symbolem naszych wspólnych wartości: wolności, suwerenności i demokracji” – stwierdził w orędziu wygłoszonym w środę o godz. 20 prezydent Andrzej Duda. Wspomniał o swojej ubiegłotygodniowej wizycie w Kijowie i spotkaniu z prezydentem Zełenskim, która miała miejsce kilka godzin przed napaścią Rosji na Ukrainę. Dodał, że niektóre z działań wojennych podejmowanych przez stronę rosyjską noszą „znamiona ludobójstwa”. „Wierzę, że nie pozostaną one bezkarne, a ich sprawcy odpowiedzą przed międzynarodowymi trybunałami”, mówił.

Prezydent poinformował też, że już ponad pół miliona uchodźców z Ukrainy zostało przyjętych do Polski. Przekazał podziękowania złożone Polakom przez Zełenskiego. I ostrzegł, że Polska stanie się celem rosyjskich prowokacji. Zaapelował o rozwagę, odpowiedzialność i jedność. Przekazał, że na czwartek zaprosił do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego (swojego oponenta w poprzednich wyborach prezydenckich) i innych samorządowców. „Niech żyje wolna, niepodległa i demokratyczna Ukraina. Niech żyje Polska” – zakończył.

Chiny nie nałożą sankcji na Rosję

Chiński regulator bankowy ogłosił, że nie przyłączy się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję. „Nie przyłączymy się do sankcji i zachowamy normalną wymianę gospodarczą, handlową i finansową ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”, poinformował Guo Shuqing, przewodniczący Chińskiej Komisji Regulacji Bankowości i Ubezpieczeń. I dodał: „Nie uznajemy nakładanych jednostronnie sankcji ekonomicznych, bo nie mają podstaw prawnych i nie są skuteczne”.

Czytaj też: Wojnę na Ukrainie wygrają Chiny

Zełenski: Chcą nas wymazać

W porannym wystąpieniu w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że w wojnie zginęło do tej pory ok. 6 tys. Rosjan. Skomentował też atak na Babi Jar, gdzie w czasie II wojny światowej znajdował się obóz koncentracyjny: „To dowód, że dla wielu Rosjan Kijów jest całkowicie obcym miejscem. Nie wiedzą nic o nim, nie znają naszej historii. Ale dostali rozkaz, żeby wykasować naszą historię, wymazać nasz kraj, nas wszystkich”. Przypomnijmy: Wołodymyr Zełenski ma żydowskie korzenie.

Orędzie Bidena przed Kongresem USA

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu prezydent Joe Biden wystąpił ze swoim pierwszym orędziem o stanie państwa. Znaczną jego część poświęcił sytuacji w Ukrainie zaatakowanej przez Rosję. Zapowiedział m.in. że USA zamkną przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów w ślad za Unią Europejską i Kanadą. Wcześniej linie United Airlines ogłosiły, że wstrzymały loty nad Rosją, dołączając tym samym do Delta Air Lines, American Airlines i United Parcel Service (UPS).

Biden mówił też, że Ameryka ma też zabrać się za oligarchów, a Rosja zapłaci wysoką cenę za agresję. Zresztą, jak mówił, sankcje wobec Rosji już wywołały efekt, „gospodarka się chwieje, za co odpowiedziany jest Putin”.

„Sześć dni temu Władimir Putin chciał zatrząść fundamentami wolnego świata, ale mocno się przeliczył” – mówił prezydent USA – „Putin myślał, że wjedzie na Ukrainę, a świat przed nim ustąpi. Zamiast tego spotkała go ściana siły, jakiej nigdy sobie nawet nie wyobrażał. Spotkał Ukraińców. Od prezydenta Zełenskiego po szeregowego Ukraińca – ich odwaga, brak strachu, determinacja inspiruje świat. Grupy obywateli blokujących czołgi swoimi ciałami. Wszyscy od studentów po emerytów broniących swojej ojczyzny”.

Biden podkreślił, że Putin myślał, że NATO nie zareaguje, a on podzieli Zachód. „Mylił się, byliśmy gotowi” – mówił prezydent USA. Przypomniał, że historia nauczyła nas, że kiedy dyktatorzy nie płacą ceny za swoją agresję, powodują jeszcze więcej chaosu, idąc dalej, generują koszty dla Ameryki i świata.

Prezydent mówił przed Kongresem, że nadchodzące dni i tygodnie będą dla Ukraińców bardzo ciężkie, ale podkreślił, że nawet jeśli Rosja zdobędzie teren na polu bitwy, nigdy nie uda jej się podporządkować Ukrainy i zapłaci za to ogromną cenę. Biden podkreślał, że USA i jego sojusznicy będą bronić każdego centymetra terytorium krajów NATO. Służyć temu ma wysłanie dodatkowych wojsk do Polski, Rumunii i innych państw. Zapewnił też, że amerykańskie siły nie idą do Europy, by walczyć w Ukrainie, lecz by bronić sojuszników NATO, gdyby Putin zdecydował się iść dalej na zachód.

Zalewski: Ameryka nie lekceważy atomowych pogróżek Putina

Rosja używa zakazanej broni

Według agencji Ukrinform amunicja kasetowa została użyta we wsi Kyjinka w obwodzie Czernihowskim. Wcześniej ukraińska armia oskarżyła wojsko rosyjskie o zrzucanie bomb kasetowych z przeciwpiechotnymi minami motylkowymi w obwodzie charkowskim. Taka amunicja jest zabroniona przez konwencję genewską, choć Rosja jej nie podpisała. Zakazane są również bomby termobaryczne (próżniowe), które według Ukrainy również została użyta przez Rosję – w Ochtyrce, gdzie we wtorek zginęło tam 70 ukraińskich żołnierzy. Informacje o jej użyciu potwierdziła po spotkaniu z członkami Kongresu USA ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Oksana Markarowa. Kanał NEXTA publikuje nagranie, na którym ma być widać wybuch bomby termobarycznej.

According to #Ukrainian media reports, the video allegedly shows the #Russian army dropping a vacuum bomb.



This type of weaponry is prohibited by the #Geneva Convention. pic.twitter.com/R0hCfEXo3I — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Departament obrony USA ostrzega, że otaczające Charków rosyjskie wojska mogą użyć do ataku broni termobarycznej, a w pobliżu miasta znajdują się rosyjskie wyrzutnie zdolne do przenoszenia takiej broni. Przed taką bronią nie ma ucieczki: „To broń, która generalnie ma bardzo dużą siłę wybuchu, który jest dużo dłuższy niż inne. Do tego dochodzi wysoka temperatura, bo tam się palą środki, które wysysają tlen, a jak wysysają tlen to i ludzi” – tłumaczył w TVN 24 były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak.

Ograniczenia w wywozie gotówki dla Rosjan

Władimir Putin podpisał dekret zakazujący Rosjanom opuszczającym kraj wywóz zagranicznych walut o wartości większej niż 10 tys. dolarów według kursu Rosyjskiego Banku Centralnego. Zakaz zaczyna obowiązywać od 2 marca. Kreml chce w ten sposób bronić stabilności finansowej. Decyzja jest związana z surowymi sankcjami gospodarczymi nałożonymi przez świat zachodni na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

Przypomnijmy, w poniedziałek kurs rosyjskiej waluty spadł o prawie 30 proc. do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara amerykańskiego. Rynki otworzyły się do handlu pierwszego dnia po ogłoszeniu przez Zachód sankcji gospodarczych na Rosję za inwazję na Ukrainę. Za dolara trzeba było zapłacić 119 rubli, podczas gdy cena zamknięcia wynosiła 83,64 rubli.

Sankcje obejmują m.in. zablokowanie dostępu części rosyjskich banków do międzynarodowego systemu płatności Swift, co skłania inwestorów do ucieczki od rosyjskiej waluty. „Eskalujący kryzys na Ukrainie zmusi rynki do żądania znacznie wyższej premii za ryzyko geopolityczne”, powiedział brytyjskiemu „Guardianowi” bankowcy z australijskiego Westpac. „Sytuacja na Ukrainie jest niestabilna”.

W obawie przed krachem Rosjanie odkładali otwarcie moskiewskiej giełdy. Najpierw miała rozpocząć handel o godz. 10 czasu moskiewskiego, potem przesunięto otwarcie na godz. 15. We wtorek giełda była zamknięta.

Bryc: Rosja nie jest tak odporna na sankcje, jak twierdzi Putin