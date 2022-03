Wojna w Ukrainie. Morawiecki i Kaczyński w Kijowie. Nocny atak na Charków

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg odniósł się we wtorek do oskarżeń Rosji wobec Ukrainy dotyczących rzekomych laboratoriów pracujących nad bronią chemiczną. Zarzuty te, podobnie, jak sugestie, że w pracy nad nielegalną bronią Ukrainę wspierają Stany Zjednoczone, nazwał absurdalnymi. „To kolejne kłamstwo. Jesteśmy zaniepokojeni, że Rosja może próbować prowokacji z zastosowaniem broni chemicznej” – mówił.

Dodał, że NATO intensywnie monitoruje swoją przestrzeń powietrzną i obszary graniczne. Stwierdził, że Chiny powinny wraz z całym światem potępić brutalność Rosji wobec Ukrainy. Oraz, że Sojusz musi ustawić od nowa swoją militarną pozycję w nowej rzeczywistości. „Jutro ministrowie rozpoczną ważną dyskusję nad konkretnymi środkami, by zwiększyć nasze bezpieczeństwo w długotrwałym wymiarze. Oznaczać to będzie znacząco więcej wojsk lądowych na wschodniej flance NATO, a także wzmocnienie sił lotniczych i morskich” - stwierdził Jens Stoltenberg.

Podczas programu Kanału 1 rosyjskiej państwowej telewizji w poniedziałek wieczorem na wizji pojawiła się kobieta z ręcznie wykonanym transparentem po rosyjsku i angielsku: „«Nie» wojnie. Nie wierzcie propagandzie. Oni wam kłamią”.

Absolutely astonishing. During Russian Channel 1’s evening news broadcast, a woman ran onto the set with a sign: “No war…Don’t believe the propaganda. They’re lying to you here.” pic.twitter.com/wBdFGtzTsg

Okazło się, że kobieta to Maria Owsiannikowa, redaktorka w putinowskiej telewizji. Przed swoim protestem nagrała oświadczenie, że pochodzi z mieszanej rodziny: jej ojciec jest Ukraińcem a matka – Rosjanką. Owsiannikowa stwierdziła, że sprzeciwia się wojnie i wstydzi się pracy w medium rozpowszechniającym kremlowską propagandę.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74