Wojna w Ukrainie. Paliwa trochę tańsze, Rosja prosi Chiny o sprzęt wojskowy

Orlen ogłasza obniżki cen paliw i zapewnia, że poradzi sobie bez dostaw ropy z Rosji. USA ostrzegają Rosję przed użyciem broni chemicznej, a Chiny przed udzieleniem pomocy Rosji. Prezydent Zełenski nawołuje do odbudowy Ukrainy.

W rozmowach ukraińsko-rosyjskich nastąpiła przerwa techniczna, która potrwa do wtorku – napisał w poniedziałek na Twitterze doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jeden z uczestników tych negocjacji Mychajło Podolak. Dodał, że przerwa przeznaczona jest „na dodatkową pracę w podgrupach roboczych i doprecyzowanie pewnych określeń”. Zapewnił, że „rozmowy trwają”.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Wcześniej w poniedziałek Podolak relacjonował, że komunikacja ze stroną rosyjską jest trudna, ale jest mimo tego kontynuowana. Czwartą rundę rozmów rozpoczęto w poniedziałek rano. Dotyczą one – jak zapowiadał Podolak – pokoju, zawieszenia broni, natychmiastowego wycofania rosyjskich żołnierzy z Ukrainy i gwarancji bezpieczeństwa.

Szef polskiej dyplomacji w Radzie Bezpieczeństwa

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał w poniedziałek Radę Bezpieczeństwa, żeby zrobiła wszystko w swojej mocy, by zatrzymać agresję Rosji na Ukrainę. Minister przemawiał w Nowym Jorku w imieniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), której w tym roku przewodniczy Polska. Jego zdaniem Rosja używała rozmów dyplomatycznych, by kupować czas i przygotować swój atak.

– Działania Rosji na Ukrainie stanowią akt państwowego terroryzmu – stwierdził minister Rau. – Nie mogę być bezstronny w obliczu rażącego łamania prawa humanitarnego, obojętność sprzyja agresorowi. Rosyjska agresja zagraża samemu istnieniu OBWE i stabilności porządku międzynarodowego opartego o zasady. Dymiące ruiny Charkowa i Mariupola i śmierć tysięcy niewinnych pokazują nam cenę obojętności wobec użycia siły.

Stanieją paliwa w kraju

Ceny na stacjach Orlenu zostaną obniżone o 34 gr/l w przypadku oleju napędowego i o 20 gr/l w przypadku benzyny – wynika z poniedziałkowego wpisu prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka w mediach społecznościowych. Orlen jest liderem rynku w kraju, inne firmy zwykle dostosowują swoje ceny do polityki koncernu.

Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie. W Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 14, 2022

W ostatnich dniach ceny ropy i paliw na światowych rynkach spadły. Po skoku do około 140 dol. za baryłkę ropy Brent, notowana dziś zbliżyły się do 100 dol. Na spadek cen paliw wpływ ma także pewne uspokojenie na rynkach walutowych. Kurs dolara, który sięgał już 4,6 zł dziś spadł do około 4,30 zł.

Dostawy ropy dla PKN Orlen są zabezpieczone dzięki szeregowi umów z różnymi dostawcami – oświadczył w poniedziałek Obajtek na konferencji prasowej. „Dobraliśmy tak koszyk rop, żeby nasze rafinerie mogły pracować, nawet gdyby ropa przestała płynąć [z Rosji – red.] rurociągiem Drużba” - oświadczył Obajtek na konferencji prasowej w gdańskim naftoporcie. „Jesteśmy w pełni zdywersyfikowani, by zabezpieczyć nie tylko rynek polski, ale także region i nasze rafinerie, które posiadamy w regionie".

Jak dodał Obajtek, PKN Orlen analizuje z Saudi Aramco nowy projekt petrochemiczny, niewykluczone, że zostanie on zlokalizowany w Gdańsku.

Zełeński: walczymy o Europę, jaką znamy, którą cenimy

„Zadajemy wrogowi takie straty, że nie wie już, gdzie szukać rezerw” – powiedział w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo na Facebooku. „Ale nie mamy prawa się rozluźniać. Państwo rosyjskie od dziesięcioleci przygotowywało się do wojny. Zgromadzili znaczne zasoby wojskowe w imię zła, w celu podbicia swoich sąsiadów. I w imię zniszczenia Ukrainy, Europy jaką znamy, którą cenimy. Dlatego trzeba się trzymać, trzeba walczyć, aby wygrać. Żeby osiągnąć pokój, na który zasłużyli Ukraińcy. Uczciwy pokój. Z gwarancjami bezpieczeństwa dla naszego państwa, dla naszych ludzi”.

Wezwał też do odbudowy gospodarczej kraju - w miarę dostępnych możliwości. „Dopóki państwo jest w stanie wojny, gospodarka Ukrainy powinna być zachowywana i odbudowywana. W miarę możliwości. Życie powinno pojawiać się na ulicach miast, gdzie pozwala na to bezpieczeństwo. Tam, gdzie mogą je zapewnić tylko ludzie: apteki, handel, każdy biznes, który może dziś działać. Aby kraj mógł żyć, aby rozpoczęła się odbudowa Ukrainy. To zależy od każdego z nas, od każdego, kto może pracować. Gospodarcze zdławienie Ukrainy jest jednym z celów wojny przeciwko nam”.

Poinformował też, że informacje o trwających negocjacjach rosyjsko-ukraińskich zostaną podane wieczorem.

Rosyjskie ataki nie ustają

W nocy siły rosyjskie kontynuowały atak na ukraińskie miasta, syreny słychać było m.in. w Kijowie i Charkowie, rakiety odpalano również z terytorium Białorusi. Według ukraińskiego sztabu generalnego rosyjskie wojska przygotowują na Ukrainie kilka operacji ofensywnych, w tym celu próbują umocnić się w regionach, które do tej pory zdobyły, by zabezpieczyć zaopatrzenie i przegrupować się. Po zakończeniu tych zdziałań spodziewane są nowe ataki na takie miejsca jak Charków na wschodzie, Sumy na północnym-wschodzie i na Browary na przedmieściach Kijowa.

W kijowskiej dzielnicy Obołoń atak rakietowy zaczął się tuż po godz. 5 rano. Według ukraińskich mediów w wyniku ostrzału doszło do pożaru w 8-piętrowym budynku mieszkalnym. Pocisk artyleryjski uderzył w blok niszcząc częściowo mieszkania od parteru do drugiego piętra, na drugim i trzecim piętrze wybuchł pożar. Przed godz. 8 rano w budynku znaleziono ciała dwóch osób, trzy osoby zostały zabrane do szpitala, a dziewięciu udzielono pomocy na miejscu. Według doniesień kolejnych 15 osób zostało uratowanych z płomieni, a 63 ewakuowanych.

В Киеве снаряд попал в жилой дом



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТАhttps://t.co/BOurt36EqV pic.twitter.com/8QXzEwWK2M — Медиазона (@mediazzzona) March 14, 2022

Nad Kijowem zestrzelono rosyjską rakietę manewrującą. Jej resztki spadły na dom w zabytkowej dzielnicy Kureniwka. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku tego zdarzenia zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych. Rosjanie zbombardowali też przepompownię wody w Czernihowie. Jak podaje „Ukraińska Prawda” zginęły cztery osoby - ochroniarz, pracownik i dwoje członków jego rodziny. Lokalne władze starają się dostarczyć wodę mieszkańcom.

W opublikowanym w nocy z niedzieli na poniedziałek wideo prezydent Wołodymyr Zełeński ponownie zaapelował do NATO o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą, ostrzegł, że jeśli strefa nie zostanie wprowadzona, to „rosyjskie rakiety mogą zacząć spadać na kraje członkowskie NATO”. Zełeński wspomniał o niedzielnym ataku rakietowym sił rosyjskich na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie, w pobliżu granicy Ukrainy z Polską, w którym zginęło 35 osób, a ponad 130 zostało rannych.

Tymczasem minister ds. europejskich Francji Clément Beaune zapowiedział, że zbliża się nowy pakiet sankcji wobec Rosji. Jak tłumaczył w rozmowie z francuskim radiem, Moskwa ma zostać pozbawiona przywilejów handlowych w Światowej Organizacji Zdrowia, a oligarchowie - dóbr luksusowych, których eksport do Rosji zostanie zakazany.

Fiszer: Osiemnasty dzień wojny. Do czego jeszcze posunie się Putin?

WHO: miliony ludzi pokrzywdzonych przez wojnę

18 mln - tyle osób zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia zostało pokrzywdzonych z powodu rosyjskiej agresji w Ukrainie. Na liczbę tę składają się m.in. ludzie przesiedleni wewnątrz kraju (6,7 mln), ci którzy go opuścili (3 mln), a także ci, którzy cierpią z powodu zakłóconych łańcuchów dostaw (np. leki), przedsiębiorcy niemogący prowadzić interesów oraz pacjenci szpitali i punktów medycznych.

Do 12 marca potwierdzono łącznie 31 ataków na placówki medyczne. Zginęło w nich lub zostało zranionych 12 osób, w tym 10 pracowników służby zdrowia. W swoim raporcie WHO zdecydowanie potępia akty przemocy skierowane w opiekę medyczną, które są pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego i podstawowych praw człowieka.

Korytarze humanitarne: raz działają, raz nie

Nadal atakowane są obiekty cywilne. W szczególnie trudnej sytuacji jest Mariupol, oblężony przez Rosjan, odcięty od elektryczności i sieci telefonicznej, w mieście kończą się zapasy wody i żywności. Miastu grozi katastrofa humanitarna, w poniedziałek lokalne władze poinformowały, że zginęło tu już ponad 2,5 tys. mieszkańców. Międzynarodowy Czerwony Krzyż ostrzegł, że Mariupolowi kończy się czas, w mieście uwięzionych jest tysiące ludzi. Wielu z nich kryje się w nieogrzewanych piwnicach. Konwój z pomocą humanitarną dla miasta blokowany jest przez siły rosyjskie.

#Ukraina: Mariupol z lotu ptaka. Miasto oblężone i nieustannie ostrzeliwane. Miasto, które Rosja próbuje złamać doprowadzając w nim do katastrofy humanitarnej.



Miasto, w którym przez rosyjską agresję zmarło już ponad 2 tysiące cywilów... pic.twitter.com/qaXFo6SrvO — Biełsat (@Bielsat_pl) March 14, 2022

Podobny problem jest w położonym na południu Chersoniu, gdzie kończą się lekarstwa, żywność i paliwo. Mer Ihor Kołychajew powiedział agencji Ukrinform, że nie ma tu korytarza humanitarnego i nie można dostarczyć miastu pomocy. Chersoń kontrolowany jest przez wojska rosyjskie.

Ukraina od wielu dni boryka się z problemem korytarzy humanitarnych. Nie wszędzie one działają. Wicepremier kraju Iryna Wereszczuk informowała w niedzielę, że z 14 zaplanowanych na ten dzień zadziałało tylko 10. W ciągu dnia udało się wywieźć z ostrzeliwanych terenów ponad 5,5 tys. osób, z czego prawie 4 tys. z obwodu kijowskiego oraz 1,6 tys. z obwodu ługańskiego. Nie udało się jednak ewakuować ludności z Popasnej, Szczastii oraz z miejscowości Hirske. W poniedziałek ma być podjęta kolejna próba dowiezienia pomocy do Mariupola.

Ewakuacja udaje się za to w miastach obwodu kijowskiego, leżących na linii frontu. „Zawieszenie broni w naszym obwodzie obowiązuje, choć jest bardzo względne” - poinformował w ukraińskiej telewizji szef władz obwodowych Oleksij Kułeba dodając, że ewakuacji trwa już piąty dzień (w weekend ewakuowano prawie 8 tys. osób).

Czytaj też: Imperium znów atakuje. Co jest ostatecznym celem Putina?

Rosja atakuje cele cywilne

W innych miastach atakowane są również obiekty cywilne, a sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych odnotowuje powtarzające się przypadki wykorzystywania przez wroga infrastruktury cywilnej, w tym miejsc kultu religijnego, do umieszczania stanowisk strzeleckich, rozmieszczania broni i sprzętu wojskowego. W niedzielę ostrzelano szkołę w obwodzie mikołajewskim, doszło do pożaru i zawalenia budynku, pod gruzami uwięzieni zostali ludzie. W wyniku tego ataku zginęły cztery osoby, trzy zostały ranne. W sobotnich atakach na Mikołajów zginęło dziewięć osób. W niedzielę przed południem alarmy przeciwlotnicze słyszane były w wielu miastach Ukrainy. Syreny włączono m.in. w Kijowie, ale też we Lwowie, Iwano-Frankowsku, w Humaniu i Żytomierzu w centralnej części kraju oraz w Sumach na północnym wschodzie oraz obwodach tarnopolskim i chmielnickim na zachodzie kraju. W Charkowie w wyniku ostrzału w pobliżu przystanku trolejbusowego zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne. Wszystkie ofiary to osoby cywilne. W niedzielę rano rosyjskie pociski uderzyły także w budynki mieszkalne, wywołując pożary.

Z kolei Ołeksij Biłoszycki, komendant policji w Popasnej w obwodzie ługańskim, oskarżył rano Rosjan o użycie silnie trujących pocisków fosforowych. Według konwencji genewskiej nie mogą być one stosowane na terenach zaludnionych. Z kolei władze obwodu donieckiego poinformowały, że ok. północy doszło do ataku na pociąg ewakuacyjny Krematorsk-Lwów, w wyniku którego zginęła jedna osoba, jedna została ranna – obie ofiary są konduktorkami. Pociąg jechał do miasta Łyman, skąd miał zabrać mieszkańców z okręgów ługańskiego i donieckiego. W pociąg uderzyły odłamki pocisku, trwają próby ewakuacji pasażerów, wśród których znajduje się setka dzieci, ze stacji w Łymaniu.

Ukraiński sztab generalny poinformował w niedzielę po południu na Facebooku, że Rosjanie koncentrują siły, by zdobyć Mikołajew i uderzyć na Krzywy Róg na południu kraju.

Ameryka ostrzega Chiny i Rosję

Wieczorem w niedzielę „Financial Times” poinformował, że od początku inwazji Rosja prosiła Chiny o sprzęt wojskowy, który pomógłby jej w inwazji w Ukrainie. Źródłem tej informacji są anonimowi amerykańscy urzędnicy, którzy odmówili jednak podania szczegółów rosyjskiej prośby. Inna osoba powiedziała „FT”, że USA przygotowują się do ostrzeżenia sojuszników, że są pewne oznaki świadczące o tym, że Chiny rzeczywiście mogą szykować się do udzielenia pomocy Moskwie. Biały Dom obawia się ponoć, że wsparcie Pekinu może zniweczyć zachodnie wysiłki pomocy ukraińskim siłom.