Wojna w Ukrainie. Pożar największej w Europie elektrowni jądrowej

Władze USA ogłosiły w czwartek nałożenie nowych sankcji przeciwko 19 rosyjskim oligarchom, ich rodzinom i firmom. Wśród objętych restrykcjami osób są m.in. rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, a także „kucharz Putina” Jewgienij Prigożyn.

Wspomniani oraz ich rodziny zostaną odcięci od amerykańskiego systemu finansowego, ich aktywa zostaną zamrożone, a ich własności zostaną zablokowane.

Prezydent Ukrainy wezwał w czwartek do bezpośrednich rozmów z Putinem, „jedynego sposobu na powstrzymanie wojny”. Przemawiając na konferencji prasowej Zełenski zwrócił się do Putina: „Nie atakujemy Rosji i nie zamierzamy jej atakować. Czego od nas chcecie? Zostawcie naszą ziemię”.

Odnosząc się do rosyjskiego przywódcy przyjmującego światowych liderów przy słynnym już ogromnie długim stole, Zełenski powiedział: „Usiądź do rozmów ze mną. Tylko nie 30 metrów dalej, jak w przypadku prezydenta Francji Emmanuela Macrona”.

Prezydent Ukrainy wezwał Zachód do zwiększenia pomocy wojskowej, ostrzegając, że jeśli Europa pozwoli się Rosji rozpędzić, zagrożona będzie reszta Europy.

Z Putinem w czwartek rozmawiał Emmanuel Macron. Prezydent Francji miał w trakcie telefonicznej rozmowy podkreślić, że rosyjski prezydent popełnia „poważny błąd” kontynuując inwazję na Ukrainę, a wojna będzie go w dłuższej perspektywie słono kosztować. Władimir Putin powtórzył, że zmierza do neutralizacji i rozbrojenia Ukrainy, drogą dyplomatyczną lub militarną. „Wasz kraj skończy w izolacji, osłabiony i objęty sankcjami na długo” – miał odpowiedzieć Putinowi francuski prezydent.

I spoke to President Putin this morning. He refuses to stop his attacks on Ukraine at this point. It is vital to maintain dialogue to avoid human tragedy. I will continue my efforts and contacts. We must avoid the worst.