Wojna w Ukrainie. Putin gotów rozmawiać o bezpieczeństwie ukraińskich obiektów jądrowych

Po rozmowie z Emmanuelem Macronem Władimir Putin zgodził się na negocjacje w formacie MAEA o bezpieczeństwie ukraińskich obiektów jądrowych. Siły zbrojne Ukrainy potwierdziły zestrzelenie rosyjskiego samolotu lecącego nad Kijowem. Według ONZ życie na wojnie straciło dotąd 364 cywilów.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła co najmniej kilka ataków na placówki zdrowia na Ukrainie – poinformował na Twitterze dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Ataki na placówki ochrony zdrowia i personel medyczny łamią ich neutralność i są pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego” – podkreślił Ghebreyesus. Według szefa WHO są ofiary śmiertelne i wielu rannych.

Szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował, że w niedzielę na skutek rosyjskiego ostrzału bloków mieszkalnych w Kramatorsku zginęły co najmniej dwie osoby zginęły, a wiele zostało rannych. Rosjanie otwarli także ogień w stronę ewakuującej się ludności cywilnej w Irpieniu, gdzie zginęły co najmniej trzy osoby, w tym dwoje dzieci – poinformowało w niedzielę Radio Swoboda. Jedna z rannych osób znajduje się w stanie krytycznym. Z powodu uderzenia pocisku w gazociąg, Irpień został także odcięty od dostaw gazu.

Edwin Bendyk: Ten wpis poświęcam Ołeksandrowi Irwańcowi, poecie, który zdecydował wraz z żoną Oksaną, że pozostaną w atakowanym Irpieniu

Nawet jeśli doszłoby do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą, byłby to i tak tylko wyjątek na mapie barbarzyńskich akcji Rosjan w Ukrainie. W sobotę ich wojska wszczęły m.in. atak rakietowy w największym mieście obwodu kijowskiego – Białej Cerkwi. Burmistrz miasta przekazał, że trwają poszukiwania ofiar. Dmytro Kułeba, szef ukraińskiej dyplomacji, napisał na Twitterze m.in.: „Rosja stosuje paskudną taktykę, która ma wyrządzić maksymalne szkody wśród cywili: bombarduje osiedla mieszkalne i infrastrukturę krytyczną, zagraża obiektom nuklearnym. Sankcje muszą być mocniejsze, trzeba wyrzucić z systemu SWIFT Sbierbank, wprowadzić embargo na ropę i zamknąć porty dla rosyjskich statków”. CNN podał, że przedstawiciele zachodnich wywiadów ostrzegają, że Rosja może zwiększyć siłę uderzeń na skupiska ludności cywilnej, m.in. w Kijowie, co doprowadzi do jeszcze większej liczby ofiar. Ta sama stacja doniosła, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji, że Moskwa planuje wysłać do Ukrainy w najbliższym czasie tysiąc kolejnych najemników.

„Ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej poparli wszędzie śledztwa przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w sprawie zbrodni wojennych Rosji na terenie Ukrainy” – przekazał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Dramat Chersonia. Rosjanie wypędzeni z Mikołajowa

„Wojsko ukraińskie broniące Chersonia zostało pokonane, armia musiała się wycofać” – taką informację poprzez stację CNN przekazał w sobotę burmistrz Igor Kołykajew. Jak tłumaczył, mieszkańcy nie mają już broni, by odpierać Rosjan. Dodał, że „rosyjscy żołnierze dobrze się już w Chersoniu urządzili – są wszędzie”. W mieście nie ma prądu ani wody. Infrastruktura i usługi nie działają. Pomoc humanitarna, o którą poprosił burmistrz Kołykajew, musiałaby dotrzeć do miasta przez Krym. „A pomocy od Rosjan mieszkańcy Chersonia nie chcą, bo są patriotami” – wyjaśnił burmistrz. „Chcą pomocy od Ukraińców. Potrzebujemy jej bardzo, mamy tu ludzi z nowotworami, dzieci, które muszą mieć lekarstwa” – dodał. Burmistrz liczy, że pomoc przyjdzie od ukraińskiego wojska, któremu – ma nadzieję – uda się odbić miasto.

Tymczasem Reuters podał, że siły rosyjskie zajęły szpital psychiatryczny znajdujący się w obwodzie kijowskim. W środku jest 670 osób, których strona ukraińska nie może ewakuować. Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował natomiast, że w Nowopskowie rosyjscy żołnierze zaczęli strzelać do nieuzbrojonych cywilów, którzy próbowali zatrzymać rosyjskie wojska. Ranne zostały trzy osoby, są w szpitalu.

This is the huge line of people who want to join the territorial defense in Zaporizhia. Look, Putin, no one is waiting for you here.#StandWithUkraine pic.twitter.com/WNQf1iymcX — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 5, 2022

Ukraińcy przechodzą w niektórych miejscach do kontrataku. „Wypędziliśmy rosyjskich najeźdźców z Mikołajowa i zdobyliśmy sprzęt wroga – przekazał w sobotę szef mikołajowskiej administracji Witalij Kim. Jednocześnie Ukraińcy mieli w tym rejonie zestrzelić trzy rosyjskie śmigłowce.

Portale „Ukraińska Prawda” i „Obrozovatel” podały w sobotę informację, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zabiła jednego z członków ukraińskiej delegacji. Chodzi o 45-letniego Denisa Kirejewa, który uczestniczył w pokojowych rozmowach między Rosją a Ukrainą w Homlu 28 lutego. Dowody na zdradę Kirejewa miały być „niezbite”. „Był agentem. Sami wiecie, za co zabija się agentów” - powiedział rozmówca „Ukraińskiej Prawdy”.

Według agencji AP ogromny rosyjski konwój wojskowy, który utknął w drodze do Kijowa, znajduje się od kilku dni ok. 40 km od miasta. Jego długość ocenia się nawet na 60 km.

Zełenski do Ukraińców: przejdźcie do ofensywy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w sobotnim orędziu o konieczności walki i wypędzania rosyjskich wojsk z ukraińskiej ziemi. „Trzeba walczyć. Za każdym razem, gdy jest taka możliwość trzeba wychodzić na ulice i wypędzać zło z naszych miast, z naszej ziemi" – mówił. Przypominał, jak wielu zwykłych Ukraińców blokuje drogi, wykrzykuje do okupantów hasła i wypędza Rosjan. „Ukraińcy, we wszystkich naszych miastach, do których wkroczył wróg, poczujcie to, przejdźcie do ofensywy”.

I dalej: „Każdy skrawek terytorium Ukrainy, który odzyskujemy z rąk upokorzonego okupanta, to krok naprzód, krok w stronę zwycięstwa”.

Szef władz obwodu ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj poinformował w sobotę na Facebooku, że w Nowopskowie rosyjscy żołnierze otworzyli ogień w stronę cywilów, którzy próbowali zatrzymać wrogie siły. Jak przekazał, ranne zostały trzy osoby, wszyscy są w szpitalu.

Zelensky calls on Donbas to rise up against the Russians: "Just compare Donetsk after 8 years of war & Kharkiv after 8 days of war. They told you that we were destroying cities. Look at Kharkiv, at Chernihiv, at the 500kg bombs they dropped on Ukrainians' homes." pic.twitter.com/Dq186Cza9K — Alec Luhn (@ASLuhn) March 5, 2022

Część orędzia skierował do mieszkańców Donbasu. „Zwracam się do wszystkich ludzi na tymczasowo okupowanych terenach (…) Walczcie o swoje prawa, o Ukrainę" – mówił Zełenski. Przypominał pracę rosyjskich propagandowych mediów, które kłamią w sprawie napaści Rosji na Ukrainę powtarzając, że „Ukraińcy niszczą miasta i mordują, podczas gdy w rzeczywistości zbrodni dopuszczają się Rosjanie”.

Putin: Sankcje są jak wypowiedzenie wojny

Tymczasem prezydent Rosji nie przestaje zaskakiwać irracjonalnymi wywodami w swoich przemówieniach. W sobotę stwierdził: „Sankcje wobec Rosji są podobne do wypowiedzenia nam wojny. Dzięki Bogu, jeszcze do tego nie doszło, ale myślę, że nasi tak zwani partnerzy rozumieją, z czym to się wiąże i czym to wszystkim grozi”. Potem snuł bajki o tym, że „Rosja stara się rozwiązać konflikt na Ukrainie w sposób pokojowy” oraz że „trzeba było pozwolić Donbasowi mówić po rosyjsku i żyć po swojemu”. Te słowa Putina jak zwykle nie mają żadnego związku z wojenną rzeczywistością wywołaną przez napaść Rosji na Ukrainę.