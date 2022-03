Wojna w Ukrainie. Putin: Sankcje wobec Rosji są podobne do wypowiedzenia nam wojny

Siły rosyjskie nadal bombardują miasta i inne cele na całej Ukrainie. Rano Moskwa ogłosiła zawieszenie broni w dwóch miastach na kilka godzin, w tym czasie miały powstać tam korytarze humanitarne. Okazało się, że rosyjskie wojska go nie przestrzegają.

Siły rosyjskie nadal bombardują miasta i inne cele na całej Ukrainie przy pomocy artylerii i rakiet. Wadym Bojczenko, burmistrz Mariupola, strategicznego portu na południu kraju, atakowanego przez Rosjan od początku wojny, powiedział w nocy, że miasto zostało otoczone przez siły rosyjskie. Nie ma dostępu do wody, ogrzewania ani prądu, a zapasy żywności się kończą. Bojczenko zaapelował o pomoc wojskową i utworzenie korytarza humanitarnego do ewakuacji cywilów.

Moskwa ogłasza zawieszenie broni, którego nie przestrzega

Kilka godzin później agencja Interfax, powołując się na rosyjski MON, podała, że od godz. 9 do 16 czasu kijowskiego Rosjanie ogłosili wstrzymanie ognia w dwóch miastach, aby utworzyć korytarze humanitarne - chodzi właśnie o Mariupol oraz Wołnowachę. Ukraińcy potwierdzili te informacje. Rada miasta Mariupola zaplanowała ewakuację ludności cywilnej od godz. 11 czasu kijowskiego na trasie: Mariupol - Mykilske - Roziwka - Połogi - Orichiw - Zaporoże. Korytarze mają także posłużyć do zaopatrzenia obu miast w leki i żywność.

Jednak przed południem brytyjski „Guardian” podał, że według urzędników z Mariupola rosyjskie wojska nie przestrzegają zawieszenia broni na planowanej trasie ewakuacji. „Negocjujemy ze stroną rosyjską, żeby mieć potwierdzenie zawieszenia broni na całej trasie” – napisano w oświadczeniu rady miasta. Następnie poinformowano o wstrzymaniu ewakuacji ze względu na ostrzał Rosjan.

Zawieszenie broni, nawet jeśli doszłoby do skutku, to tylko wyjątek na mapie barbarzyńskich akcji Rosjan w Ukrainie. W sobotę ich wojska wszczęły atak rakietowy w największym mieście obwodu kijowskiego - Białej Cerkwi. Burmistrz miasta przekazał, że trwają poszukiwania ofiar. Dmytro Kułeba, szef ukraińskiej dyplomacji napisał rano na Twitterze m.in.: „Rosja stosuje paskudną taktykę, która ma wyrządzić maksymalne szkody wśród cywili: bombarduje osiedla mieszkalne i infrastrukturę krytyczną, zagraża obiektom nuklearnym. Sankcje muszą być mocniejsze, trzeba wyrzucić z systemu SWIFT Sbierbank, wprowadzić embargo na ropę i zamknąć porty dla rosyjskich statków”. Według CNN przedstawiciele zachodnich wywiadów potwierdzają, że Rosja może zwiększyć siłę uderzeń na skupiska ludności cywilnej, m.in. w Kijowie, co doprowadzi do jeszcze większej liczby ofiar. Ta sama stacja podała, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji, że Moskwa planuje wysłać do Ukrainy w najbliższym czasie tysiąc kolejnych najemników.

Ukraińcy z kolei przechodzą w niektórych miejscach do kontratatku. „Wypędziliśmy rosyjskich najeźdźców z Mikołajowa i zdobyliśmy sprzęt wroga - przekazał w sobotę szef mikołajowskiej administracji Witalij Kim. Jednocześnie Ukraińcy mieli w tym rejonie zestrzelić trzy rosyjskie śmigłowce.

„Ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej poparli wszędzie śledztwa przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w sprawie zbrodni wojennych Rosji na terenie Ukrainy” - przekazał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Putin: Sankcje są jak wypowiedzenie wojny

Tymczasem prezydent Rosji nie przestaje zaskakiwać irracjonalnymi wywodami w swoich przemówieniach. W sobotę stwierdził: „Sankcje wobec Rosji są podobne do wypowiedzenia nam wojny. Dzięki Bogu, jeszcze do tego nie doszło, ale myślę, że nasi tak zwani partnerzy rozumieją, z czym to się wiąże i czym to wszystkim grozi”. Dodał, że „Rosja stara się rozwiązać konflikt na Ukrainie w sposób pokojowy” oraz że „trzeba było pozwolić Donbasowi mówić po rosyjsku i żyć po swojemu”. Te słowa Putina jak zwykle nie mają żadnego związku z wojenną rzeczywistością wywołaną przez napaść Rosji na Ukrainę.

Prezydent Rosji na tym jednak nie poprzestał. „Dzisiejsze kierownictwo w Kijowie musi zrozumieć, że jeśli nadal będzie to robić, kwestionuje przyszłość ukraińskiej państwowości, a jeśli tak się stanie, będzie to całkowicie spoczywać na ich sumieniu” - stwierdził Putin. I dodał, że „prace nad zniszczeniem infrastruktury wojskowej w Ukrainie są na ukończeniu".

Według agencji AP ogromny rosyjski konwój wojskowy, który utknął w drodze do Kijowa, znajduje się od kilku dni około 40 km od miasta. Jego długość ocenia się nawet na 60 km.

Sekretarz stanu USA w Polsce

W sobotę szef dyplomacji USA Antony Blinken spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rau. Rozmawiali o usprawnieniu szczelności sankcji nałożonych na Rosję, tak, aby wszystkie rosyjskie banki zostały wyłączone z systemu SWIFT, ale też o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

Według premiera Morawieckiego Blinken w pełni zgadza się z koniecznością jej wzmocnienia. „Dzisiaj już ta obecność jest bardzo rozległa, mamy ponad 10 tys. żołnierzy amerykańskich i zabiegamy o to, żeby było ich tutaj jak najwięcej. Zabiegamy także o odpowiedni sprzęt wojskowy, który trafia do nas cały czas, żeby bronić naszego nieba, żeby być jeszcze bardziej bezpiecznym" - tłumaczył Morawiecki na konferencji prasowej zwołanej po zakończeniu spotkania. Przypomniał też, że NATO nie znajduje się w stanie wojny z Rosją oraz wezwał do odcięcia Kremla od pieniędzy ze sprzedaży ropy i gazu.

Natomiast szef MSZ Zbigniew Rau stwierdził, że „Polska nigdy nie uzna zmian terytorialnych spowodowanych bezprawną agresją". Oświadczył, że zbrodnie wojenne będą ścigane, po czym zwrócił się do Rosji o przestrzeganie prawa międzynarodowego. „Powołujemy centrum dokumentacji przestępstw na Ukrainie" - zadeklarował. Po czym dodał, że Polska przyjęła już 700 tys. uchodźców z Ukrainy i będzie przyjmowała kolejnych.

Wcześniej, w piątek, szef amerykańskiej dyplomacji wizytował w Brukseli, gdzie rozmawiał ze swoim unijnym odpowiednikiem Josepem Borrellem oraz szefami dyplomacji poszczególnych krajów UE, G7 i NATO. W planach ma jeszcze odwiedzić inne kraje bałtyckie i Mołdawię.

Ponad 106 tys. Ukraińców przybyło do nas ostatniej doby

Jak podał w sobotę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, w ciągu ostatniej doby do Polski przybyło 106 tys. osób z Ukrainy i był to największy dzienny wynik od początku wojny w Ukrainie. Przez ostatnie 10 dni konfliktu sprowokowanego przez Rosję granicę polsko-ukraińską przekroczyło już prawie 800 tysięcy Ukrainek i Ukraińców.

„Uruchomiliśmy w skali kraju 30 punktów recepcyjnych. Są także dodatkowe, mniejsze punkty organizowane przez samorządy" – powiedział Szefernaker. Do tego działa 27 punktów informacyjnych dla uciekających przed wojną i śmiercią ludzi.

Tymczasem PAP podał najnowsze dane biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), z których wynika, że od początku napaści Rosji z Ukrainy uciekło przez różne granice ponad 1,2 mln ludzi. Ogromna liczba wśród nich to kobiety i dzieci. UNHCR szacuje, że z terenu zaatakowanej Ukrainy może uciec ponad 4 mln jej mieszkańców.

Zełenski: Nie mamy już granicy z przyjazną Polską

„Siły zbrojne Ukrainy utrzymują wszystkie kierunki obrony. Zadajemy okupantowi straty, o jakich im się nie śniło” — mówił w kolejnym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński. Mowił o straszliwym koszmarze rosyjskich żołnierzy, których w Ukrainie miało zginąć już 10 tysięcy. „Młodzi żołnierze nie wiedzą, dlaczego giną. Rosja mogłaby im dać coś innego niż śmierć” — stwierdził prezydent Ukrainy. „Rosjanie przegrają. Nie da się wygrać z ludźmi, którzy bez broni zatrzymują uzbrojonych żołnierzy” – dodał.

Zełenski po raz kolejny dziękował Polsce. W nocy rozmawiał kolejny raz z prezydentami Francji Emmanuelem Macronem i Polski Andrzejem Dudą. „Jestem niezmiernie wdzięczny Andrzejowi za jego zdecydowanie i oddanie dla naszej wspólnej sprawy, jaką jest obrona ludzi. Jestem wdzięczny żonie Andrzeja — Agacie. Szczerze uważam ich za przyjaciół” – mówił Zełenski. Przypomniał, że tysiące ukraińskich kobiet i dzieci w Polsce przyjęto godnie. „Nikt nie pyta, jakiej są narodowości, jakiej wiary, ile mają pieniędzy. Nie mamy już granicy z przyjazną Polską. Ponieważ razem jesteśmy po stronie dobra” - stwierdził Zełenski.

Blokada zachodnich mediów w Rosji

Rosja zablokowała działanie Facebooka i Twittera na swoim terytorium – podały w piątek wieczorem agencja Interfax i RIA Novosti. W kraju przestał także działać portal YouTube czy strona Booking.com. Wcześniej Władimir Putin podpisał ustawę, która wprowadza kary więzienia do 15 lat dla osób publikujących „fałszywe wiadomości” na temat rosyjskiej armii podczas inwazji na Ukrainę. Inna ustawa zezwala na grzywny lub kary więzienia do trzech lat za wezwanie do sankcji wobec Rosji.

Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook в России — РИА Новости (@rianru) March 4, 2022

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów główne światowe media wycofały swoich dziennikarzy z Rosji, w tym BBC, CNN, Bloomberg, CBS News i Canadian Broadcasting Company. Rosyjskim mediom polecono publikować wyłącznie informacje dostarczone przez oficjalne źródła, które opisują inwazję jako operację wojskową.

Rosyjski regulator ds. komunikacji ograniczył też dostęp do stron internetowych kilku zagranicznych mediów, w tym BBC i „Deutsche Welle”, za „rozpowszechnianie fałszywych informacji” dotyczących inwazji na Ukrainę. Moskwa twierdzi, że zachodnie media oferują częściowy i antyrosyjski światopogląd, jednocześnie nie pociągając swoich przywódców do odpowiedzialności za niszczycielskie wojny zagraniczne, takie jak w Iraku i w Afganistanie.

Agencja Interefax podała, że zablokowane zostały strony m.in. BBC, Voice of America, Radio Wolna Europa/Radio Liberty i „Deutsche Welle”. BBC informuje, że serwisy stacji są dostępne po rosyjsku i ukraińsku za pomocą tzw. przeglądarek Tor.

BBC News is available on the dark web in Ukrainian and Russian: https://t.co/KdCPfTTO7P — BBC News Technology (@BBCTech) March 4, 2022

Wcześniej Moskwa zamknęła szereg niezależnych rosyjskich mediów, w tym radiostację Echo Moskwy i telewizję internetową Dożd.

Unia Europejska: Możliwe kolejne sankcje

Jesteśmy gotowi do podjęcia dalszych poważnych środków, jeśli Władimir Putin nie wstrzyma inwazji Ukrainy. Prezydent Rosji jest coraz bardziej odizolowany w społeczności światowej – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Podkreśliła, że wizyta Binkena w Europie ilustruje wyjątkowo ścisłą koordynację między UE i USA w odpowiedzi na inwazję Putina na Ukrainę. „Dzięki tej koordynacji wspólnie zaprojektowaliśmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy w rekordowym czasie zestaw sankcji, które pokazują naszą determinację, by zmusić Putina do zapłacenia ceny” powiedziała von der Leyen i wskazała m.in. na odcięcie banku centralnego Rosji od rezerw walutowych, czy wyłączenie banków komercyjnych z systemu Swift. „Naszymi partnerami są w G7 Wielka Brytania, Kanada i Japonia oraz Norwegia, Szwajcaria i Korea Południowa. Ponad 40 krajów częściowo lub całkowicie przyjęło nasze sankcje – stwierdziła szefowa Komisji.

"UE, jako sąsiad Ukrainy, nie szczędzi wysiłków. Przekazujemy 500 mln euro pomocy humanitarnej. Pracujemy szybko nad utworzeniem centrów pomocy humanitarnej w Polsce, Rumunii i na Słowacji. Robimy też wszystko, co w naszej mocy, z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, aby stworzyć korytarze humanitarne, rozciągające się na terytorium Ukrainy” – podkreśliła von der Leyen. Państwa członkowskie uzgodniły, że po raz pierwszy w historii uruchomią dyrektywę o ochronie tymczasowej dla uchodźców z Ukrainy.

Duda rozmawiał z Bidenem

Prezydent USA jest nam wdzięczny za naszą postawę. Zapewnił, że art. 5 traktatu NATO działa, a USA i sojusznicy gwarantują Polsce bezpieczeństwo” – powiedział w piątek w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda po rozmowie z prezydentem USA Joe Bidenem. „NATO stoi twardo za Polską” – dodał.

Prezydent poinformował na wieczornym briefingu prasowym w Rzeszowie, że jego godzinna rozmowa z prezydentem USA Joe Bidenem poświęcona była obecnej sytuacji na Ukrainie. „To była bardzo długa, bardzo szczegółowa rozmowa. Omówiliśmy wszystkie ważne tematy. Zależało mu na tym, żebym je przedstawił z naszego, polskiego punktu widzenia, z punktu widzenia państwa państwa, które jest dzisiaj rzeczywiście na flance Sojuszu – powiedział Duda.

Borodianka: Uwięzieni pod gruzami

Około 100 osób nadal może być uwięzionych pod gruzami po ataku rakietowym w dużym bloku mieszkalnym w Borodiance, małym miasteczku 60 km na północny zachód od Kijowa, poinformowała państwowa służba ratunkowa Ukrainy. Rzecznik służby powiedział telewizji informacyjnej CNN, że „nie da się podać bardziej precyzyjnej liczby”.Ratownicy nie mają dostępu do tych osób ze względu na ciągły ostrzał. „Jesteśmy gotowi do ewakuacji ludzi, gdy tylko dojdzie do porozumienia z Rosjanami w sprawie korytarza humanitarnego dla osób cywilnych” powiedział przedstawiciel służby.

Scholz wzywa Putina do zatrzymania wojny

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał w piątek prezydenta Rosji Władimira Putina do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wojennych na Ukrainie. Scholz rozmawiał w piątek przez telefon z Putinem. „Podczas godzinnej rozmowy obaj wymienili się różnymi punktami widzenia” – mówił rzecznik rządu niemieckiego Steffen Hebestreit.

Kanclerz wyraził duże zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie. Zażądał od Putina umożliwienia dostępu pomocy humanitarnej do zagrożonych terenów. Putin miał poinformować kanclerza, że Rosja i Ukraina zaplanowały trzecią rundę rozmów na najbliższy weekend.

Putin i Scholz uzgodnili również, że w najbliższej przyszłości odbędą kolejne rozmowy. Putin dodał, że Rosja jest otwarta na dialog z Ukrainą. Zastrzegł jednak, że Kijów musi w pełni spełnić wszystkie żądania Moskwy.

Putin oskarżenia o bombardowanie przez Rosjan dzielnic mieszkaniowych określił jako „brutalnie sfabrykowane”. „To nic innego jak prymitywne zmyślenia propagandowe” – cytowała Putina agencja AFP. Kanclerz Scholz wcześniej już wielokrotnie zdecydowanie potępiał rosyjską agresję na Ukrainę.

Stoltenberg: NATO nie wyśle myśliwców na Ukrainę

Nie możemy bezpośrednio zaangażować się w konflikt na Ukrainie, ani na ziemi, ani w powietrzu. Wysłanie naszych myśliwców nad Ukrainę skończyłoby się najprawdopodobniej zaangażowaniem całej Europy w wojnę z Rosją – powiedział w piątek w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

