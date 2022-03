Wojna w Ukrainie. USA wprowadzają zakaz importu ropy, węgla i gazu z Rosji

Stany Zjednoczone wprowadzają zakaz importu surowców energetycznych z Rosji. „Nie będziemy uczestniczyć w dotowaniu wojny Putina” – zapowiedział Joe Biden. Swój plan uniezależnienia się UE od dostaw gazu z Rosji zaprezentowała także Komisja Europejska.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił, że Stany Zjednoczone wprowadzają zakaz importu surowców energetycznych – ropy, węgla i gazu – z Rosji. „Bierzemy za cel główną arterię rosyjskiej gospodarki” – zapowiedział Biden. W 2021 r. rosyjska ropa stanowiła zaledwie ok. 3 proc. całego importu tego paliwa do USA. Biden wskazał, że ze względu na większe uzależnienie krajów europejskich od rosyjskich paliw kopalnych, wielu jego europejskich sojuszników nie jest w stanie przyłączyć się do embarga. Pracujemy jednak nad długoterminową strategią uniezależnienia się od importu surowców z Rosji, podkreślił prezydent USA.

O tej zależności mówiła także Ursula von der Leyen: „Jesteśmy zbyt zależni od rosyjskich paliw kopalnych. Musimy zapewnić niezawodne, bezpieczne i przystępne cenowo dostawy energii dla europejskich konsumentów. Dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi wiemy, jak to osiągnąć, ale musimy działać szybciej” – podkreślała dziś szefowa KE. Komisja Europejska także zaprezentowała dziś plan szybkiego uniezależnienia się Wspólnoty od dostaw gazu z Rosji: swoją zależność od tego surowca z Rosji chce zmniejszyć o dwie trzecie już w 2022 r., całkowicie – „na długo przed 2030 r.”. Ma w tym pomóc przejście na alternatywne dostawy tego surowca i szybszy rozwój czystej energii. Aż ok. 40 proc. gazu importowanego do UE pochodzi z Rosji.

Także rząd Wielkiej Brytanii – zgodnie z zapowiedziami – ogłosił oficjalnie, że do końca tego roku zrezygnuje z importu rosyjskiej ropy i produktów naftowych. Import z Rosji to obecnie ok. 8 proc. brytyjskiego zapotrzebowania na ropę.

Ustawa o pomocy uchodźcom w komisji

Sejm skierował projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy do komisji administracji i spraw publicznych. Posiedzenie komisji rozpoczęło się dziś (we wtorek) po godz. 14. Przypomnijmy: projekt zakłada przyznanie m.in. prawa pobytu na terenie Polski przez 18 miesięcy, numeru PESEL, świadczeń pieniężnych, socjalnych i bezpłatnej pomocy psychologicznej. Ale pod pozorem pomocy uchodźcom znalazł się w niej też zapis o bezkarności urzędników za nadużycie uprawnień i naruszenie dyscypliny finansów publicznych podczas „obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

Siły rosyjskie atakują cywilów i obiekty cywilne

W obwodzie charkowskim w mieście Izium wojska rosyjskie zniszczyły budynki dworca kolejowego i autobusowego, sądu, uczelni, policji, sklepów, a także centralny szpital miejski. Pacjenci musieli wydostawać się spod gruzów. Miasto pozbawione jest żywności, wody, światła, gazu i ogrzewania, cały czas trwają w nim walki, ale nie zostało jeszcze zdobyte przez Rosjan - wynika z relacji jednego z miejskich urzędników Wołodymyra Matsokina.

Rosjanie ostrzeliwują korytarze humanitarne

Rosyjski resort obrony w poniedziałek w nocy zapowiedział lokalne zawieszenia broni na Ukrainie od godz. 8 czasu polskiego we wtorek, aby umożliwić ewakuację ludności cywilnej przez korytarze humanitarne. Jednak sztab Połączonej Operacji Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował we wtorek w południe, że Rosjanie przypuścili atak na korytarz humanitarny z Mariupola.

„Federacja Rosyjska zapowiada zawieszenie broni od godz. 10 czasu moskiewskiego”, by ewakuować cywilów z Kijowa, Sumów, Charkowa, Mariupola i Czernihowa – ogłosiła komórka resortu odpowiedzialna za „operacje humanitarne” na Ukrainie. Tym razem korytarze miały umożliwić ewakuację na tereny kontrolowane przez Ukrainę (we wcześniejszej wersji prowadziły do Rosji i na Białoruś).

W Mariupolu z min i zapór oczyszczone zostały drogi wyznaczone jako trasy ewakuacji, „ale okupanci nie wypuścili dzieci, kobiet, osób starszych z miasta. Wróg rozpoczął atak właśnie w kierunku korytarza humanitarnego” – czytamy w komunikacie na FB. Informację o ostrzale drogi ewakuacyjnej z Mariupola do Zaporoża potwierdziło BBC. Droga liczy 225 km. We wtorek próbowało ją pokonać osiem ciężarówek i 30 autobusów wiozących do Mariupola pomoc humanitarną. W drodze powrotnej miały zabrać cywilów z oblężonego miasta.

„Takie działania rosyjskich nieludzi nie są niczym innym niż ludobójstwem narodu Ukrainy. Zbrodnie kremlowskich okupantów nie pozostaną bezkarne!” – podkreślił sztab.

Sytuacja mieszkańców Mariupola od wielu dni pozostaje dramatyczna. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba napisał na Twitterze o 300 tys. cywilów, którzy przetrzymywani są przez Rosję w Mariupolu niczym zakładnicy. „Jedno dziecko zmarło wczoraj z powodu odwodnienia. Zbrodnie wojenne są częścią przemyślanej strategii Rosji. Wzywam wszystkie państwa, aby publicznie domagały się od Rosji, żeby uwolniła ludzi” – apelował.

Ewakuacja z Sumów została z kolei zakłócona przez ostrzał z rosyjskich czołgów, podała ukraińska agencja informacyjna UNIAN. Jej korespondent donosi o regularnej bitwie – o ostrzale z czołgów i broni automatycznej – toczonej na drodze wylotowej z miasta. Lokalne siły obronne, które zdążyły się już przesunąć do punktu kontrolnego, teraz do niego wracają. Podobnie jak osoby, które zamierzały opuścić miasto pieszo.

Ostatecznie w pierwszym konwoju z Sumów ewakuowano m.in. blisko 1 tys. studentów zagranicznych. Ewakuacja trwa dalej – do Połtawy ruszył kolejny konwój.

Z Irpienia do wsi Romaniwka, a następnie do Kijowa ewakuowano dotąd ponad 150 osób.

Wojska inwazyjne coraz częściej atakują cele cywilne. „Rosjanie w obliczu niemocy na polu walki przeszli do zbrodniczego terroryzowania ludności cywilnej. Chcą zadać Ukraińcom straty i złamać ich morale” – pisze Michał Fiszer.

Organizacja Human Rights Watch wyjaśniła we wtorek, że Rosja łamie międzynarodowe prawo humanitarne. Przykładem jest bombardowanie odcinka drogi pod Kijowem, do którego doszło w miniony weekend. W wyniku bombardowania zginęło ośmioro uciekających cywilów.

Zełenski: Od 13 dni słyszymy tylko obiecanki

„Istnieją wartości bezwarunkowe. Takie same dla wszystkich. Przede wszystkim to życie. Prawo do życia dla każdego. Właśnie o to walczymy w Ukrainie. Właśnie tego chcą nas pozbawić ci słabi okupanci” – przemówił we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski.

Powtórzył informację o bombardowaniu miasta Sumy, z którego próbują się wydostać cywile. Dodał, że Rosja świadomie blokuje tę drogę i wyłącza elektryczność. „Usłyszcie mnie dzisiaj, drodzy partnerzy. Walczymy już trzynasty dzień. Setki rosyjskich rakiet, samolotów, śmigłowców. Tak, jesteśmy w stanie je zniszczyć” – zaapelował prezydent Ukrainy.

Po czym przypomniał, że od sojuszników oczekuje wsparcia. „13 dni, odkąd słyszymy tylko obiecanki, że już za chwilę będzie wsparcie w niebie, że będą samoloty. Za każdą śmierć, za każdego człowieka i uderzenie odpowiedzialność bezwarunkowo leży na Rosji i na tych, którzy wydają te rozkazy”. Dodał jednak, że odpowiedzialność spoczywa też na tych, którzy na Zachodzie „nie są w stanie uchwalić niezbędnych decyzji”.

1,2 mln osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę

Od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2 mln osób – poinformowała we wtorek rano na Twitterze Straż Graniczna. Strażnicy graniczni poinformowali również, że w poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 141,5 tys. podróżnych z Ukrainy. To mniej niż dzień wcześniej.

Natomiast we wtorek do godz. 7 z Ukrainy przyjechało 35,3 tys. osób – to również mniej niż wczoraj o 16 proc. – dodano na Twitterze SG. Wtorek to trzynasty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.

13 dzień wojny: szantaż gazowy, przemówienie Zełenskiego

Kreml zagroził we wtorek rano odcięciem dostaw gazu do Europy i ostrzegł, że cena ropy może wzrosnąć do 300 dol.za baryłkę, jeśli zachodni sojusznicy zintensyfikują wojnę gospodarczą z Rosją poprzez zakaz importu surowców energetycznych. „Odrzucenie rosyjskiej ropy doprowadziłoby do katastrofalnych konsekwencji dla rynku światowego” – powiedział rosyjski wicepremier Aleksander Nowak, mówiąc, że cena może się podwoić. Zagroził też odcięciem gazociągu Nord Stream 1, który jest obecnie jednym z głównych źródeł gazu ziemnego do Europy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nocnym przemówieniu wideo mówił do Ukraińców: „Nie wycofujemy się”, dodając, że „heroiczny” opór uczynił wojnę „koszmarem dla Rosji”. Zełenski ponownie oskarżył Rosję o ataki na ludność cywilną. Prezydent Ukrainy przemówi we wtorek do brytyjskich parlamentarzystów w Izbie Gmin za pośrednictwem łącza wideo. Oczekuje się, że będzie ponownie apelował o dostarczenie przez państwa NATO większej ilości broni i wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Zełenski w poniedziałek wieczorem opublikował nagranie, na którym pokazuje, że mimo groźby zamachów na swoje życie, przebywa w swoim biurze w centrum Kijowa.

Kryzys humanitarny na Ukrainie pogłębia się, siły rosyjskie intensyfikują swoje ataki, a dostęp do żywności, wody, ciepła i lekarstw staje się coraz bardziej ograniczony. Około 1,7 mln Ukraińców opuściło już kraj, a łączna liczba może osiągnąć 5 mln, wynika z szacunków urzędników Unii Europejskiej.

Według ministerstwa obrony Ukrainy w walkach w Charkowie zginął wysoki rangą rosyjski generał. Resort ogłosił, że jego siły zabiły gen. dywizji Witalija Gierasimowa, pierwszego zastępcę dowódcy 41. armii rosyjskiej.

Spięcie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Linda Thomas-Greenfield, ambasadorka USA przy ONZ, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ostro zaatakowała rosyjskiego dyplomatę. Przedstawiciel Moskwy Wasilij Nebenzya wcześniej oświadczył, że Ukraińcy sami siebie ostrzeliwują.

„Liczba ofiar wojny prezydenta Putina z Ukrainą rośnie” – powiedziała Thomas-Greenfield. „Dzieci umierają, ludzie uciekają z domów i po co się to dzieje? To jasne, że Putin ma plan brutalnego ataku na Ukrainę”.

Ambasador podkreślała, że wiadomo o tym, iż dziesiątki dzieci już zginęło podczas inwazji wojskowej, a rzeczywista liczba jest prawdopodobnie znacznie większa. Wiele dzieci przeżywa traumę wskutek brutalnych ataków rosyjskiej armii.

Zgromadzenie Narodowe z Bidenem i Stoltenbergiem

W piątek o godz. 16 odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, czyli połączonych izb Sejmu i Senatu. W posiedzeniu ma wziąć udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, a z uczestnikami ma się połączyć prezydent USA Joe Biden – zapowiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Wideokonferencja Bidena

Prezydent USA Joe Biden odbył dziś wideorozmowę z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat trwającej wojny na Ukrainie.

Tak spotkanie podsumowały służby prasowe Białego Domu: „Przywódcy potwierdzili swoją determinację w dalszym podnoszeniu kosztów dla Rosji za jej niesprowokowaną i nieuzasadnioną inwazję na Ukrainę. Podkreślili również swoje zaangażowanie w dalsze udzielanie Ukrainie wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki i pomocy humanitarnej. Ponadto omówili swoje ostatnie rozmowy z prezydentami Ukrainy i Rosji.”

Trzecia runda rozmów Ukrainy z Rosją

Według agencji Reuters trzecia runda rozmów między Ukrainą a Rosją zakończyła się „drobnymi postępami” dotyczącymi utworzenia korytarzy humanitarnych do ewakuacji osób cywilnych z zagrożonych obszarów. Reuters powołuje się na ukraińskiego negocjatora. Utworzenie korytarzy w ostatnich dniach się nie udawało, a Ukraina oskarżała Rosję o kontynuowanie ostrzału artyleryjskiego, w wyniku którego ginęli cywile, w tym dzieci.

Czwarta runda negocjacji z Ukrainą spodziewana jest w „bardzo, bardzo bliskiej przyszłości”, jak miał powiedzieć rosyjski negocjator Leonid Słucki. Nie podał jednak dokładnej daty. „To zostanie ustalone, być może jutro” – stwierdził.

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka poinformowało w poniedziałek, że od początku wojny na Ukrainie zginęło co najmniej 406 cywilów, a kolejnych 801 zostało rannych. Biuro przyznało jednocześnie, że rzeczywiste liczby są prawdopodobnie znacznie wyższe.

Rosja stawia swoje warunki

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podał w poniedziałek warunki, po spełnieniu których armia rosyjska małaby przerwać „swoją działalność". Chodzi o uznanie przez Ukrainę, że Krym jest rosyjski, a Donieck i Ługańsk – niepodległe. Rosja domaga się też zaprzestania przez Ukrainę działań wojennych i zmiany konstytucji w celu zapisania neutralności.

Jak donosi gazeta internetowa „Ukraińska Prawda”, rosyjska partia Jedna Rosja, będąca zapleczem politycznym Władimira Putina zaproponowała nacjonalizację majątku firm, które zamykają produkcję lub przestają świadczyć usługi na terenie Rosji z powodu agresji na Ukrainę.

Unia o członkostwie Ukrainy

Przywódcy Unii Europejskiej będą dyskutować nad wnioskiem Ukrainy o członkostwo w najbliższych dniach, napisał przewodniczący Rady UE Charles Michel w poniedziałkowym tweecie.

„Solidarność, przyjaźń i bezprecedensowa pomoc UE dla Ukrainy są niezachwiane. W najbliższych dniach omówimy wniosek o członkostwo Ukrainy” – powiedział. Przywódcy UE mają omówić wojnę w Ukrainie i starania tego kraju o akces do UE na nieformalnym szczycie w Paryżu w czwartek.

Niemcy i Holandia wolą się nie spieszyć z przyznaniem Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej, poinformował Bloomberg. Państwa te chcą, aby najpierw powstała opinia o gotowości Ukrainy do przystąpienia do procesu akcesyjnego. Anonimowy dyplomata przekazał portalowi nieoficjalnie, że Niemcy i Holendrzy wolą skupić się na praktycznym wsparciu Ukrainy i zakończeniu wojny niż na rozpoczęciu procesu, który może potrwać co najmniej dekadę. Kilka dni temu dziewięć państw Unii z Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polska) wezwało do jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu kandydata.

Rząd przyjął specustawę

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską agresją. – Ta ustawa ma za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla uchodźców przybyłych do Polski – mówił premier Mateusz Morawiecki. Powstanie rezerwa celowa zarządzana przez wojewodów na pomoc obywatelom Ukrainy. Będą oni legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy.

Szef rządu zwracał uwagę, że do Polski przybyło już ponad milion uchodźców i będzie ich przybywać więcej, ponieważ „bombardowanie miast, wiosek, szkół, szpitali na Ukrainie przez wojska rosyjskie, przez ten barbarzyński reżim Putina, cały czas trwa”. – Nasi sąsiedzi potrzebują także naszej pomocy, ale ta pomoc nie może być tylko spontaniczna. Ona dzisiaj jest i spontaniczna, i zorganizowana, dlatego też przyjęliśmy dzisiaj specjalną ustawę, która opracowywana była w trybie pilnym – mówił premier.

– Specjalna ustawa gwarantuje też wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy, Polacy dzisiaj zdają egzamin z solidarności, tysiące polskich rodzin udzieliło schronienia dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy – powiedział w poniedziałek Morawiecki. Polacy przyjmujący rodziny z Ukrainy mają dostawać 40 zł na dzień przez dwa miesiące (czyli około 1,2 tys. zł miesięcznie).

Premier podziękował też samorządom i organizacjom pozarządowym za dobrą współpracę z rządem. Polska może liczyć na duże wsparcie państw UE i Komisji Europejskiej – zapewnił Morawiecki.

O dzieleniu uchodźców z Ukrainy w projekcie specustawy na „lepszy i gorszy sort” pisała na swoim blogu Ewa Siedlecka.

Rozmowy w Turcji?

Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji Dmytro Kułeba i Siergiej Ławrow spotkają się w czwartek w tureckiej Antalyi – ogłosił w poniedziałek szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu. Szef tureckiej dyplomacji dodał, że będzie im towarzyszył. Dziś o godz. 16 polskiego czasu rozpoczęła się trzecia runda negocjacji przedstawicieli Ukrainy i Rosji przy granicy ukraińsko-białoruskiej.

Co z korytarzami humanitarnymi?

Rosyjski ostrzał uniemożliwia ewakuację ludności cywilnej z Kijowa, Mariupola, Sum, Charkowa, Wołnowachy i Mikołajowa, poinformowało w poniedziałek po południu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. „Niemożliwe jest bezpieczne przejście kolumn humanitarnych z obywatelami Ukrainy i cudzoziemcami, a także dostawa leków i żywności” – napisano w oświadczeniu. Ministerstwo wezwało przywódców zagranicznych, żeby zmusili Rosję do przestrzegania zawieszenia broni, aby zapobiec ryzyku katastrofy humanitarnej.

Rosjanie zapowiedzieli rano w poniedziałek otwarcie sześciu korytarzy humanitarnych do ewakuacji cywilów i zawieszenie broni w ich lokalizacji. Według różnych rosyjskich mediów państwowych, powołujących się na rosyjskie ministerstwo obrony, korytarze – z Kijowa, Charkowa, Mariupola i Sumów – miały być otwarte na osobistą prośbę francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona.

Niektóre trasy oznaczałyby jednak ewakuację ukraińskich cywilów do Rosji i Białorusi. Według agencji informacyjnej RIA Nowosti korytarz z Kijowa będzie prowadził na Białoruś, a cywile chcący uciec z Charkowa będą mieli tylko jeden korytarz – prowadzący do Rosji. Korytarze z Mariupola i Sumów poprowadzą zarówno do innych miast Ukrainy, jak i do Rosji. Ci, którzy będą chcieli wyjechać z Kijowa, będą mogli również zostać przetransportowani drogą powietrzną do Rosji – poinformował rosyjski resort obrony, dodając, że użyje dronów do monitorowania ewakuacji, a „próby oszukania Rosji i całego cywilizowanego świata przez stronę ukraińską są bezużyteczne tym razem”.

Emmanuel Macron potępił w poniedziałek „cynizm moralny i polityczny” Władimira Putina, który oferuje mieszkańcom kilku miast Ukrainy korytarze humanitarne, aby sprowadzić ich do Rosji. „To wszystko niepoważne” – stwierdził w telewizji LCI. Pałac Elizejski poinformował, że Macron nie prosił o otwarcie korytarzy do Rosji. „To pełna hipokryzji propozycja, która polega na powiedzeniu: będziemy chronić ludzi, aby sprowadzić ich do Rosji” – stwierdził.

Dwie operacje ewakuacyjne z Mariupola i pobliskiego miasta Wołnowacha nie powiodły się w ostatnich dwóch dniach, ponieważ Rosjanie nie zaprzestali ostrzału. W samym Mariupolu władze ukraińskie poinformowały, że planują ewakuację ponad 200 tys. cywilów, czyli połowy mieszkańców. Rosja twierdziła, że jej siły wznowiły ofensywę w Mariupolu i Wołnowacha z powodu „niechęci strony ukraińskiej”.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wierieszczuk określiła sześć proponowanych przez Rosję korytarzy humanitarnych propozycją „nie do zaakceptowania”. Jak tłumaczyła, jedynie w dwóch miastach – Mariupolu i Sumach – korytarze prowadzą do innych części Ukrainy. „To niedopuszczalny sposób otwierania korytarzy humanitarnych”, relacjonuje BBC słowa ukraińskiej wicepremier. „Nasi ludzie nie pojadą z Kijowa na Białoruś, by potem polecieć do Rosji”.

Dramat w Irpieniu, Czuhujew odzyskany

Strona ukraińska podała w poniedziałek, że siły rosyjskie straciły już ponad 11 tys. żołnierzy. Po stronie strat podaje też 46 samolotów, 68 helikopterów, 290 czołgów, blisko 1 tys. transporterów opancerzonych, 117 wyrzutni rakietowych i 50 wyrzutni rakiet MLRS.

W nocy trwały ataki rakietowe i bombowe na ukraińskie miejscowości – także z terytorium Białorusi. „Siły ukraińskie kontynuują obronę na wszystkich kierunkach ataku przeciwnika” – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym komunikacie. Podkreślono w nim niehumanitarne działania rosyjskiej armii: ostrzeliwanie cywili, branie kobiet i dzieci na zakładników, rozmieszczanie uzbrojenia w dzielnicach mieszkalnych.

Dramatyczna sytuacja ma miejsce w Irpieniu pod Kijowem, którego mieszkańcy od trzech dni są odcięci od świata i dostaw żywności, bez światła, wody i ciepła, uwięzieni pod groźbą śmierci w domach. W nocnych atakach bombowych w obwodzie charkowskim zginęło co najmniej osiem osób, zniszczono domy mieszkalne, budynki administracyjne i placówki medyczne; w poniedziałek rano ostrzelane przez rosyjską artylerię zostały dzielnice mieszkalne Mikołajowa, w Hostomlu pod Kijowem, rozdając chleb i leki, zginął tamtejszy wójt.

Siły ukraińskie odzyskały z kolei kontrolę nad miastem Czuhujew w obwodzie charkowskim. Minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował o koncentracji rosyjskich sił przed spodziewanym kolejnym atakiem na kluczowe miasta – Kijów, Charków, Czernihów i Mikołajów.

Nocny ostrzał ukraińskich miast

W niedzielny wieczór syreny alarmowe zawyły w 17 ukraińskich miastach – poinformowała agencja Ukrinform. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono m.in. w Kijowie, Charkowie, Czernihowie, w obwodzie sumskim, rówieńskim, wołyńskim, w Białej Cerkwi, obwodzie kirowohradzkim, w Humaniu. W Czernihowie ostrzał prowadzony był we wszystkich dzielnicach, w Charkowie spłonął budynek prokuratury, uszkodzona została wieża telewizyjna, a ciężka artyleria uderzyła w dzielnice mieszkalne. Ołeksij Arestowycz, doradca ukraińskiego prezydenta, potwierdził, że rosyjskie siły nasiliły swoje działania późnym wieczorem, a pod ciężkim ostrzałem znalazły się też przedmieścia Kijowa, Czernihów i Mikołajów.

Miasta, które szczególnie ucierpiały w wyniku rosyjskiej inwazji, zostały w niedzielę uhonorowane przez Wołodymyra Zełenskiego statusem miast bohaterów. To Charków, Czernihów, Mariupol, Chersoń i Hostomel.

Podsumowanie Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych jedenastego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę:

Już milion Ukraińców przekroczyło polską granicę

Jak poinformowała Straż Graniczna, od rozpoczęcia rosyjskiej agresji 24 lutego do godz. 20 w niedzielę 6 marca polską granicę przekroczyło już milion uciekinierów z objętej wojną Ukrainy – najwięcej w Medyce i Korczowej. „To milion ludzkich tragedii, milion osób wygnanych z własnych domów” – podkreślili pogranicznicy.

Osoby, które przybywają do Polski, to w większości obywatele Ukrainy, ale także Polacy oraz obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji. Polska nie jest też jedynym krajem, do którego udają się ludzie z terenów Ukrainy.

Komisarz ONZ ds. uchodźców Filippo Grandi stwierdził w niedzielę rano, że wojna w Ukrainie to „najszybciej postępujący kryzys migracyjny w Europie od czasu II wojny światowej”. Od 24 lutego Ukrainę opuściło blisko 2 mln osób. Grandi skomentował także sytuację na polsko-ukraińskiej granicy, którą wizytował: „Duże wrażenie wywarł na mnie wybuch solidarności w całej Polsce na rzecz uchodźców: wielu wolontariuszy w akcji, stosy darów, a wszystko to skutecznie koordynowane przez straż graniczną i władze lokalne

Negocjacje czy ostrzał Odessy?

Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski zadeklarowali otwartość do przystąpienia do kolejnej, trzeciej już rundy rozmów ukraińsko-rosyjskich, które mają się odbyć w poniedziałek po godz 13. choć biorąc pod uwagę dotychczasową postawę Rosjan, trudno mieć nadzieję na przełom. Putin zapowiedział już wcześniej, że konflikt na Ukrainie zostanie przerwany tylko wtedy, gdy „rosyjskie żądania zostaną spełnione”, a Ukraina „przestanie stawiać opór”. Dodał także, że „operacja militarna” (tak inwazję nazywa rosyjski prezydent) przebiega „zgodnie z planem”.

Żądania wobec Ukrainy Putin określił jeszcze w lutym. Przypomnijmy: chodzi m.in. o zdemilitaryzowanie całej Ukrainy, zrezygnowanie z planów jej wstąpienia do NATO oraz uznanie Półwyspu Krymskiego za terytorium Rosji.

Pozostający w stałym kontakcie z Władimirem Putinem prezydent Francji Emmanuel Macron podjął niedzielną rozmowę prezydentem Rosji zaniepokojony planami zbombardowania Odessy. O takiej możliwości wspomniał w niedzielę prezydent Ukrainy. To historyczne miasto i strategiczny port nad Morzem Czarnym było dotąd przez Rosjan oszczędzane. Jego ostrzał byłby według Zełenskiego „historyczną zbrodnią”, szczególnie że w mieście gromadzą się uchodźcy.