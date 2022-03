Wojna w Ukrainie. Zełenski do Putina: Usiądźmy do negocjacji

Trwa brutalny atak na ukraińskie miasta, także przy użyciu zakazanej broni. Zastępca mera Mariupola mówi o kryzysie humanitarnym w mieście. Rosyjski ostrzał jest wymierzony w budynki cywilne, domy, przedszkola i szkoły. Prezydent Ukrainy wezwał w czwartek do bezpośrednich rozmów z Putinem, „jedynego sposobu na powstrzymanie wojny”.

Południowy port Ukrainy w Mariupolu jest wciąż otoczony przez rosyjskie wojska, powiedział w czwartek doradca ministerstwa spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko. Rosyjskie wojska próbują zająć wybrzeże Morza Azowskiego i połączyć lądem Krym z Donbasem. „Okupanci chcą zamienić go w oblężony Leningrad” – powiedział, nawiązując do oblężenia przez nazistowskie Niemcy radzieckiego miasta, w którym podczas dwuletniej blokady zginęło około 1,5 miliona ludzi. Zastępca mera Mariupola powiedział w wywiadzie dla CNN: „Mariupol jest ostrzeliwany od 26 godzin, miasto stoi teraz w obliczu kryzysu humanitarnego. Nie mamy prądu w całym mieście, nie mamy zaopatrzenia w wodę, nie mamy instalacji sanitarnych, nie mamy ogrzewania”. Rosyjski ostrzał wciąż jest wymierzony w budynki cywilne, domy, przedszkola i szkoły. Pełna liczba ofiar cywilnych w mieście pozostaje nieznana.

We wtorek po południu rosyjska rakieta uderzyła w pobliżu 400-metrowej wieży telewizyjnej w Kijowie. Jak przestrzegał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, Rosja przygotowuje się także do wojny psychologicznej i informacyjnej: odcięcia kanałów komunikacji i rozsiewania fałszywych doniesień o poddaniu się ukraińskich władz. „Jesteśmy w Kijowie. Nie poddajemy się. Tylko zwycięstwo” – podkreślił Reznikow.

Trudna sytuacja jest w Chersoniu , gdzie Rosjanie zajęli rzekomo port i dworzec, a pod siedzibą Obwodowej Administracji Państwowej stoi ich sprzęt wojskowy. Władze miasta w środę przekonywały, że miasto pozostaje w ukraińskich rękach. Jak pisał na Facebooku burmistrz Ihor Kołychajew, trwają starania, by zebrać ciała, przywrócić prąd, gaz, wodę i ogrzewanie, ale „zadanie to graniczy z cudem”. Pod koniec dnia rosyjskie siły wkroczyły do ratusza.

Wołodymir Zełenski chce rozmawiać z Putinem

Prezydent Ukrainy wezwał w czwartek do bezpośrednich rozmów z Putinem, „jedynego sposobu na powstrzymanie wojny”. Przemawiając na konferencji prasowej Zełenski zwrócił się do Putina: „Nie atakujemy Rosji i nie zamierzamy jej atakować. Czego od nas chcecie? Zostawcie naszą ziemię”.

Odnosząc się do rosyjskiego przywódcy przyjmującego światowych liderów przy słynnym już ogromnie długim stole, Zełenski powiedział: „Usiądź do rozmów ze mną. Tylko nie 30 metrów dalej, jak w przypadku prezydenta Francji Emmanuela Macrona”.

Prezydent Ukrainy wezwał Zachód do zwiększenia pomocy wojskowej, ostrzegając, że jeśli Europa pozwoli się Rosji rozpędzić, zagrożona będzie reszta Europy.

Z Putinem w czwartek rozmawiał Emmanuel Macron. Prezydent Francji miał w trakcie telefonicznej rozmowy podkreślić, że rosyjski prezydent popełnia „poważny błąd” kontynuując inwazję na Ukrainę, a wojna będzie go w dłuższej perspektywie słono kosztować. Władimir Putin powtórzył, że zmierza do neutralizacji i rozbrojenia Ukrainy, drogą dyplomatyczną lub militarną. „Wasz kraj skończy w izolacji, osłabiony i objęty sankcjami na długo” – miał odpowiedzieć Putinowi francuski prezydent.

Z kolei w przemówieniu transmitowanym przez telewizje Władimir Putin nazwał rosyjskich żołnierzy na Ukrainie „prawdziwymi bohaterami”, którzy działają odważnie. Prezydent Rosji mówił, że Ukraińcy i Rosjanie to „jeden naród”, ale Ukraińcy są „zastraszani i poddawani praniu mózgu”.

Kaczyński: 3 proc. PKB na zbrojenia w przyszłym roku

W czwartek w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie projektu ustawy o obronie ojczyzny. Nowelizacja trafiła do parlamentu 28 lutego jako inicjatywa premiera, ale to Jarosław Kaczyński dwukrotnie prezentował jej założenia na konferencjach prasowych. „To jest potężny akt normatywny składający się z 846 artykułów. Ta ustawa ma swoją funkcję porządkującą (...) Chcemy pokoju, nie chcemy wojny, ale żeby ten pokój był faktem, żeby nasi ewentualni przeciwnicy byli przeświadczeni, że atak na Polskę się nie opłaca, musimy mieć bardzo silną armię” – mówił w czwartek prezes PiS w Sejmie.

Projekt zakłada szybszy niż w obecnej ustawie o modernizacji i finansowaniu armii udział wydatków na obronność w PKB. Początkowo zakładano, że poziom 2,3 proc. zostanie osiągnięty w roku 2023 (a nie w 2024 r.), a poziom 2,5 proc. – w roku 2024 (a nie od roku 2030). W czwartek PiS złożył jednak poprawkę do projektu, która zakłada osiągnięcie 3 proc. PKB na zbrojenia już w przyszłym roku.

Modernizacja armii ma być sfinansowana – poza budżetem państwa – z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. W projekcie nie określono liczebności sił zbrojnych. Ma ona być określana w programie rozwoju sił zbrojnych. Zapowiadając projekt Jarosław Kaczyński mówił o utworzeniu 300-tys. armii, w tym liczących 250 tys. żołnierzy wojskach operacyjnych i 50-tysięcznych WOT.

Przewodniczący PO: Putin rozbija jedność Unii

Donald Tusk zadeklarował w czwartek wsparcie dla polskiego rządu w działaniach, które zwiększą bezpieczeństwo Polski. „Nie znaczy to, że opozycja musi rezygnować ze swoich naturalnych funkcji, ale teraz wszystkie słowa i czyny muszą być nastawione na bezpieczeństwo Polek i Polaków” – mówił podczas konferencji prasowej.

Były premier docenił też szybki zwrot rządzących „w stronę Europy i Zachodu”. Odniósł się też do Węgier, które – jego zdaniem – „zachowują się dwuznacznie, co ma związek z osobistymi relacjami Orbána z Putinem”. „Jest teraz najwyższy czas, by wszystkie władze w Polsce, które do tej pory flirtowały z proputinowskimi siłami, przeorientowały swoje sojusze. Nie wnikam w ich naturę, ale pamiętajmy, że Putin wykorzystuje polityków do rozbijania Unii Europejskiej. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby rojenia o Europie Państw, a nie Europie zjednoczonej się ziściły. To byłaby ślepa uliczka, droga w przepaść” – tłumaczył przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Cena ropy wystrzeliła

W czwartek cena ropy wzrosła o kolejne 3,4 proc. – kosztuje już 116,80 dol. za baryłkę. Ekonomiści spodziewają się „szoku stagflacyjnego”, czyli wysokiej inflacji i stagnacji gospodarczej jednocześnie.

Wskutek rosyjskiej inwazji rosną ceny także innych surowców: aluminium (2,62 proc.), rudy żelaza (7,75 proc.), miedzi (1,6 proc.) czy pszenicy (7 proc.). Zmniejszyły się dostawy, surowce importują w głównej mierze Chiny.

Druga runda rozmów Rosja–Ukraina

Druga runda rozmów między Rosją a Ukrainą, która miała mieć miejsce w środę wieczorem, odbyła się w czwartek 3 marca. Powód? Szef rosyjskiej delegacji cytowany przez agencję TASS stwierdził, że rozmowy odbędą się, kiedy przedstawiciele Ukrainy dotrą na Białoruś. Przedmiotem rozmów było również zawieszenie broni. W czasie czwartkowych rozmów obie strony doszły do porozumienia w sprawie wspólnego zapewnienia korytarzy humanitarnych do ewakuacji ludności cywilnej. Rozmowy mają być kontynuowane w najbliższych dniach.

Pierwsza runda rozmów w poniedziałek nie przyniosła rozstrzygnięcia. Doradca Putina Władimir Medinski oświadczył, że udało się „znaleźć pewne punkty zaczepienia”. Szef administracji prezydenta Ukrainy Michajło Podołak stwierdził jednak: „Niestety, strona rosyjska jest nadal skrajnie nieobiektywna, jeśli chodzi o destrukcyjne procesy, które rozpoczęła”.

Jak oświadczył we wtorek minister Dmytro Kułeba, Ukraina wierzy w dyplomację, ale nie weźmie udziału w negocjacjach, jeśli Rosja będzie tylko stawiać ultimatum. „Putin złamał zęby na Ukrainie, ale jeszcze się nie złamał, dlatego wybiera rozwiązania siłowe” – komentował szef ukraińskiej dyplomacji. „Rosyjskie zbrodnie są dokumentowane. Wszyscy, którzy wydają rozkazy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności” – zapewnił.

Według doniesień w piątek ma się zebrać Rada Federacji Rosyjskiej. Korespondent „Guardiana” Pjotr Sauer pisze, że może mieć to związek z ogłoszeniem stanu wojennego w kraju.

MTK: będzie śledztwo w sprawie sytuacji w Ukrainie

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze (MTK) potwierdził w środę, że wszczyna śledztwo w sprawie sytuacji w Ukrainie i okrucieństw popełnianych przez rosyjskie wojska. Będzie badać, czy Rosja dokonuje zbrodni wojennych. Wniosek do MTK złożyło 38 krajów. Taka forma procedowania oznacza, że do śledztwa nie potrzeba zgody prokuratora. Media przypominają, że nie zdarzyło się jeszcze w dziejach trybunału, by wniosek złożyło naraz tyle państw.

Roman Abramowicz sprzedaje Chelsea

Potwierdziły się doniesienia z ostatnich dni – Roman Abramowicz wystawił na sprzedaż brytyjski klub piłki nożnej Chelsea FC. Jak oświadczył, dochód przeznaczy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Zapewnił też, że nie oczekuje zwrotu należności – finansował długi klubu od 2003 r. Abramowicz jest znanym rosyjskim oligarchą z żydowskimi korzeniami, posiadaczem fortuny, jednym z najbogatszych ludzi świata.

ONZ potępia Rosję za inwazję. Unia nakłada sankcje na Białoruś

Na dziś zwołano nadzwyczajną sesję ONZ i głosowano w sprawie rezolucji potępiającej Rosję za inwazję na Ukrainę. 141 członków Organizacji (na 193) opowiedziało się za, wstrzymało się 35, pięciu było przeciw. Ukraiński ambasador w ONZ Sergiy Kyslytsya przyrównał na jego forum działania Putina do metod Adolfa Hitlera.

Unia Europejska zdecydowała się nałożyć sankcje na 22 wysokich rangą białoruskich wojskowych, których decyzje doprowadziły do udziału w rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wprowadziła też dalsze ograniczenia w handlu z Białorusią, m.in. towarami wykorzystywanymi do wyrobów tytoniowych i paliw mineralnych, a także wyrobów z drewna, stali, gumy, cementu i żelaza. Sankcje nałożono ponadto na eksport towarów i technologii, które mogłyby się przyczynić do rozwoju wojskowego, technologicznego, obronnego Białorusi. Ten pakiet sankcji został zatwierdzony w środę. Wcześniej ambasadorowie państw UE przyjęli sankcje indywidualne na niektóre osoby i podmioty na Białorusi.

Agencja TASS podaje, że Gruzja zamierza w czwartek złożyć wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Informację potwierdził przewodniczący rządzącego krajem ugrupowania Gruzińskie Marzenie Iraki Kobachidze.

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie było niejawne, dlatego też prezydent Duda oszczędnie dzielił się informacjami po jego zakończeniu. Jak przekazał mediom, Polska nie zamierza brać udziału w wojnie. „Nic nie wskazuje na to, że Polska zostanie zaatakowana”, mówił.