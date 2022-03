Wojska otaczają Kijów, ataki na cele cywilne, Nord Stream 2 ogłasza upadłość

Echo Moskwy znika z anteny. Wniosek Ukrainy o przyjęcie do UE przyjęty przez europarlament. Brutalny atak na ukraińskie miasta. Władimir Putin będzie dążył do okrążenia Kijowa i odcięcia dostępu do stolicy. Białoruś nie przyłączy się do inwazji. Zginęło już 136 cywilów, w tym 13 dzieci, a ponad 660 tys. osób uciekło z Ukrainy.

Rosyjska armia naciera Brytyjski wywiad donosi, że Rosja nasiliła ataki na gęsto zaludnione tereny Ukrainy. Inne ustalenia opublikowane przez brytyjskie MON mówią, że siły ukraińskie nadal utrzymują Charków, Chersoń i Mariupol, ale wszystkie trzy miasta są już prawdopodobnie otoczone przez Rosjan. Rosyjska kolumna, składająca się z wozów bojowych i logistycznych, postępuje w kierunku Kijowa. Większość z nich znajduje się w odległości 30 km od centrum miasta, ale ofensywa się zatrzymała, Pentagon przypuszcza, że z powodu braku paliwa i dzięki działaniu ukraińskich grup zbrojnych. Rakiety spadły też na leżący w obrębie Kijowa Babi Jar, gdzie podczas II wojny światowej mieścił się nazistowski obóz koncentracyjny. „Po raz drugi zabijają ofiary Holocaustu” – skomentował Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy. Z kolei sam prezydent Zełeński napisał na Twitterze: „Do świata: jaki jest sens mówić »nigdy więcej« przez 80 lat, jeśli świat milczy, gdy bomba spada na Babi Jar? Co najmniej 5 zabitych. Historia się powtarza?”. We wtorek po południu rosyjska rakieta uderzyła w pobliżu 400-metrowej wieży telewizyjnej w Kijowie, co spowodowało zakłócenia w nadawaniu kanałów telewizyjnych, trwają prace nad przywróceniem sygnału. W wyniku tego ataku zginąć miało pięć osób. Możliwe, że atak ten ma związek z tym, przed czym przestrzegał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow, że Rosja przygotowuje się do rozpoczęcia wojny psychologicznej i informacyjnej, której celem jest zniszczenie ukraińskiego oporu. Scenariusz ten zakłada zniszczenie kanałów komunikacji, a następnie rozsiewanie fałszywych doniesień o rzekomym poddaniu się ukraińskich władz. „Jesteśmy w Kijowie. Nie poddajemy się. Tylko zwycięstwo” – podkreślał minister Reznikow. pic.twitter.com/cA8WT9ygmi — Anastasia Magazova (@anastasia_maga) March 1, 2022 Atak na Charków, uderzenia w obiekty cywilne We wtorek wieczorem kontynuowany był atak rakietowy na Charków, wcześniej Rosja przypuściła atak na dzielnicę mieszkalną w Charkowie, podawał białoruski portal Nexta. Zniszczony został tamtejszy szpital. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Ostrzał rakietowy i bombowy Charkowa trwa od poniedziałku. Dziewięć osób zabitych i 37 rannych, w tym troje dzieci – taki był bilans do końca dnia. Wtorkowe ataki rakietowe i bombowy przyniosły jeszcze więcej ofiar. Szacuje się, że wśród rannych są już setki osób. Nexta poinformował także, że w Charkowie zestrzelono rosyjski samolot, który bombardował budynki mieszkalne. Ostrzeliwanie Charkowa trwa od rana. Ok. godz. 7 Rosjanie zaatakowali Charkowa, doszło do ogromnej eksplozji na placu Swoboda w samym centrum miasta w pobliżu siedziby władz obwodowych, część budynku zawaliła się, zniszczone są także okoliczne budynki. W chwili wybuchu na placu znajdowało się wiele osób i samochodów. Jak poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow miasto zostało ostrzelane rakietami Grad oraz pociskami manewrującymi. Poza siedzibą władz rosyjskie pociski uderzyły także w filharmonię i osiedle mieszkaniowe. Trwa akcja ratunkowa, pod gruzami zniszczonych budynków są ludzie. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej 10 osób, 35 zostało rannych – poinformował doradca w ukraińskim MSW Anton Heraszczenko. Według relacji w budynek władz obwodowych uderzyła rakieta typu Kalibr, a po przybyciu na miejsce ratowników, doszło do kolejnego ataku w to miejsce taką samą rakietą. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba wezwał do pełnej izolacji Rosji po „barbarzyńskich uderzeniach rakietowych” na Charków. „Putin nie jest w stanie złamać Ukrainy. Popełnia zbrodnie z wściekłości, morduje niewinnych cywilów. Świat może i musi zrobić więcej. Zwiększcie naciski, odizolujcie Rosję całkowicie” – napisał na Twitterze Kułeba. Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 1, 2022 Przybywa informacji o tym, że przeciwko rosyjskim siłom stają, często z gołymi rękami, zwykli Ukraińcy. W położonym na południowym wschodzie mieście Melitopol mieszkańcy odepchnęli pojazdy wojskowe siłą własnych ramion, z kolei w Kupjańsku wskoczyli na wojskowego Jeepa z rosyjskim oznakowaniem. Także w Czernihowie cywile stanęli na przeciwko czołgom i odśpiewali ukraiński hymn narodowy. Nord Stream 2 ogłasza upadłość Zarejestrowana w Szwajcarii spółka Nord Stream 2 AG, która miała być operatorem gazociągu Nord Stream 2 łączącego Rosję z Niemcami ogłosiła upadłość. Wcześniej media informowały o tym, że spółka zwolniła swoich 140 pracowników. Nord Stream 2 należy do rosyjskiego Gazpromu i niedawno zakończył budowę drugiej nitki gazociągu, jednak w związku z inwazją Rosji na Białoruś Niemcy ogłosiły wstrzymanie certyfikacji gotowego już gazociągu. Kilka dni temu spółka i jej zarząd zostali również obłożeni sankcjami przez USA. Problem wizerunkowy ma także były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, uchodzący za bliskiego przyjaciela Władimira Putina, od lat zasiadający we władzach rosyjskich firm energetycznych i będący jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za projekt NS 2. Ze współpracy z byłym politykiem rezygnują jego bliscy współpracownicy, w tym długoletni szef jego biura Albrecht Funk, któremu nie podobał się stosunek Schroedera do Putina i doradzał mu rezygnację ze stanowisk w rosyjskich firmach. Czytaj także: Szósty dzień wojny. Rosja ściąga odwody, wychodzą na jaw braki Putin dokręca śrubę w Rosji We wtorek zdjęte z anteny zostało rosyjskie radio Echo Moskwy, zawieszono również nadawanie niezależnej TV Dożd' (TV Rain). To uderzenie w jedne z niewielu pozostałych liberalnych mediów, które Kreml do tej pory tolerował. Posunięcie to nastąpiło wkrótce po tym, jak prokuratura generalna zażądała ograniczenia dostępu do tych mediów, ponieważ relacjonują one inwazję Rosji na Ukrainę.



Rosja odrzuca termin „inwazja” i twierdzi, że jej działania nie mają na celu okupowania terytorium, ale zniszczenie zdolności militarnych Ukrainy i schwytania nacjonalistów uważanych przez siebie za niebezpiecznych. Taką z kolei interpretację odrzuca zarówno Ukraina, jak i Zachód. Głównym udziałowcem Echa Moskwy jest Gazprom (66 proc. udziałów), a największym właścicielem mniejszościowym Alexiej Wenediktow (z 18 proc. udziałów), równocześnie redaktor naczelny stacji i znany dziennikarz w Rosji. Stacja jest uważana za wiarygodne źródło informacji, na jej antenie pojawiały się znaczące osobistości życia publicznego, w tym ludzie nauki i kultury. Rosyjska agencja Roskomnadzor zagroziła również zablokowaniem Wikipedii w całym kraju z powodu opublikowania przez nią artykułu „Rosyjska inwazja na Ukrainę w 2022 roku”. Instytucja ta oskarża Wikipedię o „nielegalne rozpowszechnianie informacji” na temat rosyjskich sił zbrojnych, strat wśród cywili w Ukrainie oraz szturmowaniu przez obywateli banków w Rosji. Czytaj także: Wieczór z Rossija24. Wieści z innego, równoległego świata Student SGH zginął pod Kijowem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie potwierdza: student uczelni zginął podczas ostrzału w obwodzie kijowskim. Jego samochód został trafiony odłamkami. „Dotarła do nas tragiczna wiadomość. 1 marca w obwodzie kijowskim w wyniku odniesionych ran zmarł Oleksii Morklianyk, student studiów I stopnia SGH. Samochód, którym się przemieszczał, został trafiony odłamkami pocisku” – informuje uczelnia. „Jesteśmy zszokowani tą informacją. Z uwagi na dobro i spokój rodziny poprzestaniemy na tym komunikacie” – czytamy w komunikacie. Nagrody za rosyjski sprzęt Nad ranem Rosjanie zbombardowali także bazę wojskową w Ochtyrce, gdzie zginęło ok. 70 ukraińskich żołnierzy. Miasto leży w obwodzie sumskim, między Charkowem i Kijowem. Mer położonego na północy Ukrainy Czernihowa poinformował, że wszystkie wyjazdy z miasta są zaminowane. Wiaczesław Czaus zaapelował do mieszkańców, by pozostali w domach lub w schronach i zapewnił, że miasto jest gotowe do obrony. Aleksandr Łukaszenka poinformował we wtorek mediach państwowych, że białoruskie siły zbrojne nie przyłączą się do rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Według najbliższego sojusznika Władimira Putina „białoruska armia nie bierze udziału militarnego w operacji i nigdy nie brała”. Według białoruskiego przywódcy Rosja nigdy nie prosiła Białorusi o jej zaangażowanie w konflikcie. „Nie zamierzamy brać udziału w operacji specjalnej w Ukrainie w przyszłości. Nie ma takiej potrzeby” – stwierdził Łukaszenka. Istniały obawy, że białoruskie wojska dołączyć miały do wojny przeciwko Ukrainie jeszcze w poniedziałek. Jak informował AP przedstawiciel amerykańskiego wywiadu, decyzja Aleksandra Łukaszenki o włączeniu wojsk białoruskich zależeć miała od efektów rosyjsko-ukraińskich rozmów, które zostały przesunięte z niedzieli na poniedziałek. Białoruskie wojska nie wzięły do tej pory bezpośredniego udziału w wojnie, choć Rosja atakuje Ukrainę z tego kraju, a Łukaszenka popiera rosyjską agresję. Ukraińcy twierdzą nawet, że białoruskie wojska wkroczyły na terytorium obwodu czernihowskiego. Informację tę podała we wtorek „Ukraińska Prawda”, powołując się na rzecznika regionalnego departamentu Antyterrorystycznych Sił Obronnych Witalija Kiriłowa. Mer Czernihowa Władysław Atroszenko wyznaczył nagrody za niszczenie rosyjskiego sprzętu wojskowego i likwidowanie wrogich żołnierzy. Nagrody wyglądają następująco: spalony transporter opancerzony: 150 tys. hrywien (ok. 21 tys. zł)

bojowy wóz piechoty: 200 tys. hrywien (ok. 28 tys. zł)

czołg: 250 tys. hrywien (35 tys. zł)

schwytanie lub zabicie „faszystowskiego okupanta”: 300 dolarów (ok. 1,2 tys. zł) Według ekspertów Rosjanie będą próbowali zająć Ukrainę od północy i od południa wzdłuż linii Dniepru. We wtorek do Chersonia, 300-tys. miasta położonego nad Dnieprem niedaleko jego ujścia do Morza Czarnego, wjechała rosyjska kolumna pojazdów opancerzonych. Władze informują, że mieszkańcy miasta zostali wzięci jako zakładnicy, żywe tarcze, które mają pomóc wrogowi posuwać się do przodu. Przed godz. 11. wskutek ostrzału rosyjskie pociski trafiły w dwa ośmiopiętrowe budynki mieszkalne, zniszczone zostały mieszkania na pierwszym i drugim piętrze, w jednym z budynków wybuchł pożar. Według wstępnych danych ranne zostały cztery osoby. Wcześniej mer Chersonia Ihor Kołychajew informował, że rosyjska armia ustawiła posterunki na wjazdach do miasta.

Czytaj także: Czy Ukraina wystarczy Putinowi? W Krasnopolu w obwodzie sumskim doszło między Rosją a Ukrainą do pierwszej wymiany jeńców, przekazał szef sumskiej administracji obwodowej Dmytro Żywicki. „Wymieniliśmy naszych pięciu ludzi z Sił Zbrojnych na jednego rosyjskiego oficera żandarmerii wojskowej” – poinformował. Zełenski w PE, wniosek Ukrainy przyjęty W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie jego kraju do Unii Europejskiej, a na wtorkowym nadzwyczajnym posiedzeniu Parlament Europejski przyjął ten wniosek. „Uznajemy europejską perspektywę Ukrainy. Jak wyraźnie stwierdza nasza rezolucja, z zadowoleniem przyjmujemy, panie prezydencie, wniosek Ukrainy o status kandydata i będziemy pracować nad tym celem. Musimy wspólnie stawić czoło przyszłości” – stwierdziła Roberta Metsola, przewodnicząca PE. Metsola zaprezentowała podczas posiedzenia cztery zasady, którymi powinna się kierować Europa po ataku Rosji na Ukrainę. Po pierwsze: uniezależnienie się od gazu płynącego z Kremla. Dywersyfikacja systemu energetycznego w kierunku Europy. Po drugie: uniezależnienie się od kremlowskich pieniędzy, którymi „Putin kupuje sobie pozorny szacunek Europy”. „Nie możemy sprzedawać paszportów przyjaciołom Putina” – stwierdziła Metsola. Po trzecie: większe inwestycje w europejska obronność. „Inwestycje w obronę muszą dorównać retoryce”. Po czwarte: walka z kampanią dezinformacyjną płynącą z Rosji. „Wierzę, że dzisiaj oddajemy życie za wartości, prawa i wolność” – mówił Zełenski we wtorkowym przemówieniu przed Parlamentem Europejskim za pośrednictwem łączenia internetowego. „Chciałbym usłyszeć od was, że aprobujecie wybór, którego dokonała Ukraina – wybór kierunku europejskiego”. Stwierdził, że wtorkowy poranek był tragiczny dla jego kraju. Przypomniał o dwóch pociskach, które nad ranem uderzyły w Charków. „Jest tam największy plac w Europie – Plac Wolności. To właśnie w niego uderzyły pociski. Dziesiątki zabitych – to jest cena wolności, o którą walczymy. Po dzisiejszym dniu każda ulica, każdy plac będzie się nazywał placem wolności” – tłumaczył. Przypomniał o 16 dzieciach zabitych w poniedziałek w wyniku wojny. „Putin przekonuje, że to operacja specjalna i uderza w infrastrukturę wojskową. Pytam: jakie dzieci pracują w budynkach infrastruktury wojskowej”? Prezydent Zełenski przekonywał również, że Ukraina walczy też o to, by stać się równorzędnym członkiem Europy. „Pokazujemy dzisiaj, że Unia Europejska będzie silniejsza z Ukrainą. Udowodniliśmy, że jesteśmy przynajmniej równi wam. Dlatego wy udowodnijcie z nami, że jesteście Europejczykami. Wtedy życie zwycięży śmierć, a światło zwycięży ciemność. Chwała Ukrainie – zakończył prezydent Ukrainy. Jego wystąpienie europosłowie nagrodzili owacją na stojąco. Po Zełenskim przemawiał marszałek parlamentu Ukrainy Rusłan Stefanczuk. „Ukraina broni dziś granic cywilizowanego świata. Nikt nie wie, gdzie zatrzyma się rosyjski agresor. Dziś cztery razy schodziłem do schronu, bo w moje miasto uderzały bomby. Chcą złamać ducha Ukrainy. Pomyślcie, co się stanie z Europą, jeżeli potworne imperium rosyjskie się odrodzi. Gdzie skieruje się Kreml, po tym jak podbije Ukrainę” – pytał europarlamentarzystów Stefanczuk. Wezwał do myślenia strategicznego, które nakazuje wspierać Ukrainę. „Nie milczcie, pokażcie, że jesteście Europejczykami” – powiedział. Po czym wezwał UE, by wsparła aspiracje Ukrainy do zostania kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej. Szef Rady Europejskiej Charles Michel działania Rosji wobec Ukrainy nazwał wprost „terroryzmem politycznym”. „Gdy rozpoczęła się ta wojna, Władimir Putin myślał, że złamie jedność europejską. Pomylił się. Myślał, że jego przeciwnikiem będzie bezradność, paraliż, szukanie wymówek. Ale pomylił się. Myślał, że weźmie Ukrainę łatwo i szybko. Pomylił się. Myślał pewnie, że zada miażdżący cios wolności i praworządności, ale się pomylił. Po raz kolejny” – mówił Michel. „Myślę, że to narodziny Europy geopolitycznej, kiedy stajemy się świadomi wyzwań, które przed nami stoją. Europa musi przejąć odpowiedzialność” – zaczął swoje przemówienie Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Stwierdził, że wojna, która powróciła do Europy wcale nie oznacza, że projekt europejski się nie udał. „Jedna z lekcji, którą musimy wyciągnąć z agresji na Ukrainę, to myślenie o instrumentach przymusu, odwetu i kontrataku” – mówił. Przyznał, że zdolność odstraszania Europy nie była wystarczająca, by odstraszyć Putina. I to trzeba zmienić. „Nie można tu mówić o pacyfizmie, zrównywać agresora z obrońcą. Teraz mamy zwiększone możliwości wywierania nacisku. Nie mówię tu o pociskach, tylko sankcjach, które mogą wpłynąć na Rosję”.

Kolejna runda rozmów Rosja-Ukraina jutro Rosyjska agencja TASS podała, że druga tura rozmów między Rosją i Ukrainą odbędzie się w środę, 2 marca. Pierwsza tura rozmów miała miejsce w poniedziałek. Nie przyniosła rozstrzygnięcia. Szef delegacji Rosji, doradca prezydenta, Władimir Medinski powiedział, że w czasie poniedziałkowego spotkania udało się „znaleźć pewne punkty, w których można przewidzieć wspólne stanowiska”. Szef administracji prezydenta Ukrainy Michajło Podołak wypowiedział się w bardziej pesymistycznym tonie: „Negocjacje są trudne. Jednak bez obowiązkowych ultimatum. Niestety, strona rosyjska jest nadal skrajnie nieobiektywna, jeśli chodzi o rozpoczęte przez siebie destrukcyjne procesy”. Podczas wtorkowej konferencji prasowej transmitowanej na FB minister dyplomacji Dmytro Kułeba oświadczył, że Ukraina wierzy w dyplomację i dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, ale pod żadnym warunkiem nie pojedzie na negocjacje, jeśli Rosja planuje na nim wygłaszać tylko swoje ultimata. „Putin złamał zęby na Ukrainie, ale jeszcze się nie złamał, dlatego szuka rozwiązania wojskowego” – mówił Kułeba. Dlatego zdaniem ministra Putin rzuca na Ukrainę coraz większe siły i każe swoim wojskom atakować dzielnice mieszkalne z cywilami. „Wszystkie rosyjskie zbrodnie wojenne są dokumentowane i zrobimy tak, by wszyscy, którzy wydają rozkazy, zostali pociągnięci do odpowiedzialności" – oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji.

Morawiecki przedstawia „plan dla Ukrainy” Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Po jego zakończeniu odbyła się konferencja prasowa, na której premier Morawiecki stwierdził, że jedność państw Europy i skala sankcji nałożonych na Rosję z pewnością zaskoczyła Władimira Putina. Tematem rozmów było – jak twierdzi premier – uniezależnienie Europy od rosyjskiego węgla oraz sposoby, które pozwolą dać nadzieję Ukrainie. „Nie może być takiej sytuacji, że strona, która dokonuje inwazji, rozpoczyna wojnę, czyli Putin i Rosja, korzystały na tym stanie. Żeby zaatakowana strona, czyli Ukraina, była nie tylko poszkodowana przez wojnę, ale także, żeby traciła swoje szanse i nadzieje na przyszłość i rozwój” – mówił podczas konferencji Morawiecki. Po czym przedstawił swój „plan dla Ukrainy”. Punkt pierwszy: szybkie przeprowadzenie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Punkt drugi: sto miliardów euro od UE na odbudowę ukraińskiej infrastruktury. Punkt trzeci: pakiet inwestycyjny dla Ukrainy i zapewnienie jej bezpieczeństwa energetycznego. Premier postulował też nałożenie europejskiego embarga na rosyjski węgiel oraz – w dłuższej perspektywie – zrezygnowanie z ropy i gazu płynących z Rosji. „To dzisiaj jest ten środek, poprzez który Putin jest w stanie finansować machinę wojenną” – mówił podczas konferencji. Stoltenberg w Łasku: NATO nie szuka konfliktu z Rosją „Wojna toczona przez Putina wpływa na nas wszystkich, dlatego musimy okazać jedność i to że stoimy razem i bronimy nas wszystkich, wszystkich sojuszników w ramach NATO” – mówił szef NATO Jens Stoltenberg podczas konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie). Podkreślał, że przez ostatnie tygodnie wzmocniona została obecność Sojuszu we wschodniej jego części, wzmocnione zostały także siły odpowiedzi NATO, a wojska francuskie jeszcze we wtorek udadzą się do Rumunii. Zapewnił także, że zobowiązania wynikające z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego są niewzruszone i Sojusz będzie bronić każdego centymetra swojego terytorium. „NATO nie szuka konfliktu z Rosją. Rosja musi natychmiast położyć kres tej wojnie, wycofać wszystkie swoje siły z Ukrainy i w dobrej wierze wejść na drogę dyplomacji. Świat stoi u boku Ukrainy, będzie wspierał Ukrainę” – zadeklarował Stoltenberg. Andrzej Duda podkreślał, że konieczność utrzymania jedności NATO i stanie razem przy Ukrainie. Prezydent Polski mówił, że możemy zgadzać się na to, by okupowane, napadane zbrojnie było państwo w Europie i by granice były zmieniane siłą. „Wszystko to, co się dzieje, wszystko co obserwujemy, wszystko o czym mówiliśmy z sekretarzem generalnym, to wyjście pod zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, na którym będziemy podejmowali decyzję związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa Europy i wschodniej flanki Sojuszu” – mówił prezydent i przekonywał, że dzięki podejmowanym działaniom i jedności zapewnione będzie bezpieczeństwo i pokój mieszkańcom Europy, w tym także Polski. Zarówno Stoltenberg, jak i Duda podkreślili, że NATO udziela Ukrainie wsparcia militarnego, wysyła tam sprzęt wojskowy i dostarcza pomoc humanitarną i finansową, ale Sojusz nie chce być częścią samego konfliktu. „Dlatego nie zamierzamy wysyłać żadnych wojsk na Ukrainę, nie zamierzamy też wysyłać samolotów do ukraińskiej przestrzeni powietrznej” – mówił Stoltenberg. Także Andrzej Duda podkreślał, że wysłanie samolotów na Ukrainę oznaczałoby włączenie się NATO w konflikt. „NATO nie jest stroną tego konfliktu” – podkreślił Duda. Johnson w Warszawie: „Putin musi przegrać” We wtorek do Polski przyjechał także premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i spotkał się w Warszawie premierem Mateuszem Morawieckim. Szef polskiego rządu wyjaśniał po spotkaniu, że chcą oni zamanifestować naszą solidarność z narodem ukraińskim, prezydentem Zełeńskim: „Bo oni tam walczą o wolność, o niepodległość Ukrainy. My wypełniamy nasze humanitarne obowiązki, zobowiązania na granicy polsko-ukraińskiej” – mówił Morawiecki. Premier mówił o wielu uchodźcach na granicy, którym udzielane jest schronienie w Polsce i ocenił, że „ten proces, mając na uwadze skalę, przebiega całkiem sprawnie”, za co dziękował wszystkim, które zaangażowały się w niesienie tej pomocy. Premier Boris Johnson mówił z kolei, że prezydent Rosji Władimir Putin nie docenił jedności i determinacji Zachodu i zapewnił, że utrzymane zostaną surowe sankcje. Johnson uważa też, że Putin nie docenił pasji Ukraińców do obrony własnego kraju, z uznaniem mówił także o przywództwie Ukrainy i ich odwadze, zwracał uwagę na mobilizującą postawę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego „Jego postawa mobilizuje nie tylko rodaków, ale cały świat” – mówił brytyjski premier. Johnson jest przekonany, że „Putin musi przegrać” i że uda się ochronić i zachować niezależność i suwerenność demokratycznej Ukrainy. Już ponad 660 tys. uchodźców z Ukrainy Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) poinformowało we wtorek, że w ciągu sześciu dni od początku rosyjskiej inwazji do państw ościennych uciekło z Ukrainy ponad 660 tys. uchodźców. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców szacuje, że w razie narastania kryzysu Ukrainę opuści nawet 4 mln ludzi. Według UNHCR od początku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło co najmniej 136 cywilów, w tym 13 dzieci, a 400 osób zostało rannych. Ponadto 253 osoby zginęły w dwóch tzw. republikach ludowych, Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), na wschodzie Ukrainy. Biuro podkreśla jednak, że realny bilans ofiar jest prawdopodobnie dużo wyższy. Czytaj także: W dziesięć osób w jednym aucie. Byle do polskiej granicy Bojkot Ławrowa w ONZ Wielu dyplomatów opuściło posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ na czas transmisji przemówienia ministra rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Wśród nich byli przedstawiciele Francji i Wielkiej Brytanii, którzy w ten sposób zaprotestowali przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę. Ambasador Ukrainy przy ONZ Jewhienia Filipenko dziękowała dyplomatom za ten gest poparcia dla Ukraińców. HRC members walk out once Lavrov’s video began to play in the session of the Council. Enough of exposure to the deranged lunacy of war criminals. We will listen to you at International Tribunal for War Crimes of Putin’s Regime pic.twitter.com/neDqBYccxk — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 1, 2022 Długa na 64 km kolumna wojsk rosyjskich pod Kijowem Jak podał Reuters, zdjęcia satelitarne wykonane przez Maxar Technologies MAXR.N, pokazują, że rosyjski konwój wojskowy zmierzający do Kijowa rozciąga się na ok. 64 km. Poza tym, na południu Białorusi, mniej niż 32 km na północ od granicy z Ukrainą, zaobserwowano dodatkowe rozmieszczenia sił naziemnych i jednostki śmigłowców szturmowych. Według informacji, którą otrzymali amerykańscy senatorowie od obrony i wywiadu, „najgorsze ma dopiero nadejść”. Senator Demokratów Chris Murphy, napisał na Twitterze: „Walka o Kijów będzie długa i krwawa”. Według niego Rosja w najbliższych tygodniach będzie dążyć do okrążenia Kijowa i odcięcia dostępu do miasta. Tymczasem noc w stolicy minęła w miarę spokojnie, ale sytuacja w mieście jest nadal napięta. Doszło do kilku starć między żołnierzami ukraińskiej obrony terytorialnej a dywersantami. W nocy z poniedziałku na wtorek pocisk trafił w znajdujący się w obwodzie kijowskim szpital położniczy. Na szczęście jednak, choć wywołał zniszczenia, budynek stoi, a wszystkie osoby ewakuowano. Władze Kijowa poinformowały, że służby miejskie stawiają obronne konstrukcje przy wjazdach do stolicy. Miejska infrastruktura działa, dostarczane jest ciepło, woda i prąd, szpitale pracują w pełnej gotowości. Tam, gdzie to będzie możliwe, będzie zapewniony transport. W Kijowie zabroniona jest sprzedaż alkoholu. Władze apelują do mieszkańców, by pozostali w domach i informowali o podejrzanych osobach. A current map of hostilities in #Ukraine according to @TheStudyofWar pic.twitter.com/d7NxaU2qAh — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

122 godziny oporu, niewielkie postępy We wtorek rano agencja Interfax-Ukraina powołując się na ukraiński sztab generalny poinformowała, że wojsko utrzymuje linię obrony Kijowa, kontroluje krytyczną infrastrukturę i uniemożliwia Rosjanom zbliżanie się do przedmieść stolicy. „Od początku obecnej doby rosyjski agresor przegrupowuje wojska, zadaje uderzenia rakietowe i prowadzi bombardowanie, próbuje dokonywać desantu” – poinformował ukraiński sztab. By nie dopuścić do wejścia do miasta z kierunku północno-wschodniego walki toczą się w okolicach Nowogrodu Siewierskiego. Linię obrony przywrócono na północnym wschodzie kraju, gdzie oddziały powietrznodesantowe zatrzymały rosyjskie natarcie. Ukraińskiej armii przy pomocy dronów Bayraktar udało się także zniszczyć rosyjski czołg i dwa systemy rakiet przeciwlotniczych Buk – wynika z informacji podanych przez ukraińskie ministerstwo obrony na Facebooku. „122 godziny oporu. Dzięki heroizmowi naszych obrońców otwierają się nowe fronty, na których wróg ponosi straty. Chcę wspomnieć o naszych ludziach na wschodzie (kraju): stali się dla wroga barierą nie do pokonania, co go bardzo demoralizuje” – wskazał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w opublikowanym we wtorek oświadczeniu, cytowanym przez „Ukraińską Prawdę”. „Na froncie gospodarczym Rosja poniosła już druzgocące straty. Rosyjska waluta zamienia się w zwykły papier. Jest pierwszy zakaz eksportu rosyjskiej ropy. Międzynarodowa społeczność IT włączyła się w niszczenie armii okupacyjnej. Nawet ukraińskie dzieci w wieku szkolnym przeszły do ofensywy na froncie cybernetycznym”. Niewielkie postępy rosyjskiego natarcia na Kijów w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdziło także brytyjskie ministerstwo obrony, co ma być skutkiem trudności logistycznych. Jednocześnie zwrócono uwagę, że rosyjskie wojska nasiliły wykorzystywanie artylerii na północ od Kijowa oraz w okolicach Charkowa i Czernihowa. „Użycie ciężkiej artylerii w gęsto zaludnionych obszarach miejskich znacznie zwiększa ryzyko ofiar wśród ludności cywilnej. Rosji nie udało się przejąć kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy, co spowodowało przejście do operacji nocnych w celu zmniejszenia strat” – czytamy we wtorkowym komunikacie dotyczącym aktualnych danych wywiadowczych opublikowanym na Twitterze ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii. Reakcje świata sportowego na wojnę Międzynarodowa Federacja Wioślarska (World Rowing) zawiesiła reprezentacje Rosji i Białorusi we wszystkich międzynarodowych zawodach. To reakcja na rosyjską napaść militarną, również z terytorium Białorusi, na Ukrainę. Ogłoszono też, że na sezon 2022 organizacja nie zaplanowała także żadnych zawodów w Rosji i na Białorusi. Decyzja ma skutek natychmiastowy i do odwołania. We wtorek Światowa Federacja Taekwondo ogłosiła, że pozbawiła prezydenta Rosji Władimira Putina honorowego czarnego pasa 9 dan, jaki został mu przyznany w 2013 r. W niedzielę Międzynarodowa Federacja Judo zawiesiła Putina w funkcji honorowego prezydenta. W poniedziałek FIFA i UEFA ogłosiły zawieszenie rosyjskich klubów i reprezentacji we wszystkich rozgrywkach. 24 marca polscy piłkarze mieli zagrać z Rosją w Moskwie w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata. PZPN już w sobotę zapowiedział, że polska kadra nie zagra z Rosjanami. UEFA zdecydowała się również zakończyć współpracę z Gazpromem we wszystkich rozgrywkach: „Decyzja wchodzi w życie natychmiast i obejmuje wszystkie istniejące umowy, w tym Ligę Mistrzów UEFA, rozgrywki drużyn narodowych UEFA oraz UEFA EURO 2024”. Rosyjski samolot wylądował w Bratysławie Mimo wprowadzonego przez Unię Europejską zakazu przelotu nad jej przestrzenią powietrzną rosyjskich samolotów we wtorek w Bratysławie wylądowała maszyna z ładunkiem paliwa dla siłowni jądrowych. Paliwo ma trafić do siłowni w Mochovcach i Jaslovskich Bohunicach i zapewnić kolejne źródło energii dla Słowacji. Samolot leciał także nad Polską, ale uzyskano wszelkie zezwolenia w trybie wyjątku powołując się na te same przepisy, które są stosowane wobec przelotów humanitarnych. Ukraińska armia informuje o rosyjskich stratach Sztab generalny ukraińskiej armii poinformował we wtorek rano na Facebooku, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę szacunkowe straty wroga wyniosły 5710 zabitych i 200 wziętych do niewoli – dane te są szacunkowe. Ukraińcy dotychczas zniszczyli lub uszkodzili: 29 samolotów

29 śmigłowców

198 czołgów

846 opancerzonych wozów bojowych

77 systemów artyleryjskich

7 systemów obrony przeciwlotniczej

24 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe

60 cystern

3 bezzałogowe statki powietrzne

2 jednostki pływające

305 pojazdów wojskowych Atak rakietami Iskander na Kijów Około godz. 18.30 polskiego czasu w poniedziałek przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko poinformował, że na Kijów spadł pocisk balistyczny Iskander. Informacje o dokładnym miejscu i ofiarach są ustalane. W ciągu pięciu dni od inwazji na Ukrainę przeprowadzono 56 ataków rakietowych i wystrzelono 113 pocisków rakietowych. W nocy z poniedziałku na wtorek walki toczyły się też m.in. o Mariupol, który w wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie został pozbawiony prądu i ciepła, Charków czy Winnicę. „Dzisiaj siły rosyjskie ostrzelały Charków z artylerii. Ostrzelały miejsca, gdzie nie ma żadnego obiektu wojskowego. Są tam budynki mieszkalne. Było to świadome zniszczenie zwykłych obywateli. Rosjanie wiedzieli, dokąd strzelają. Za te przestępstwa będzie ich czekał międzynarodowy trybunał” – mówił w nocnym orędziu prezydent Wołodymir Zełenski. Lotnictwo ukraińskie ma otrzymać łącznie 70 samolotów od krajów Unii Europejskiej, z czego większość to myśliwce MiG-29. Polska dostarczy 28 takich maszyn, Bułgaria – 16, a Słowacja – 12. 14 szturmowców Su-25 przekaże Bułgaria. Polacy przekazali armii ukraińskiej również 100 sztuk pocisków R-73 do myśliwców MiG-29. 50 mln dolarów amerykańskich na sfinansowanie śmiercionośnej broni obronnej dla Ukrainy, w tym rakiet i amunicji, ma przeznaczyć rząd australijski. Tymczasem agencja AFP podała, że kolejnym krajem, który zadeklarował dostarczenie broni do Ukrainy, jest Finlandia. Mowa o 2500 karabinach szturmowych, 1500 sztuk broni przeciwpancernej i 70 000 paczkach żywnościowych.

Rosyjscy dyplomaci poza ONZ Podczas nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Stany Zjednoczone nakazały 12 rosyjskim dyplomatom w ONZ opuszczenie kraju do 7 marca. 12 dyplomatów zostało uznanych przez władze USA za „persona non grata”. Wasilij Nebenzia, ambasador Rosji przy RB ONZ, określił tę decyzję jako „rażące naruszenie” pozycji USA jako gospodarza ONZ. „Jest wiele krajów, które rozumieją, jakie jest stanowisko Rosji, co robi i dlaczego” – uznaje rosyjski dyplomata. Szwajcaria i Monako dołączają do sankcji przeciw Rosji Szwajcaria potwierdziła dołączenie wymierzonych w Rosję sankcji UE, nałożonych na Rosję 23 i 25 lutego. Prezydent kraju Ignazio Cassis nazwał tę decyzję „wyjątkową i trudną”. Oznacza to zamrożenie aktywów Władimira Putina, premiera Michaiła Miszustina i ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, a także wszystkich 367 osób, na które w zeszłym tygodniu UE nałożyła sankcje. „Szwajcaria potwierdza swoją solidarność z Ukrainą i jej narodem. Będzie też dostarczała pomoc humanitarną ludziom, którzy uciekli do Polski” – mówił na konferencji prasowej w Bernie Cassis. Do europejskich sankcji wobec Rosji dołączyło też wieczorem w poniedziałek Monako. Jak podała AFP, Unia Europejska przygotowuje się do rozszerzenia sankcji na Rosję. Projekt w tej sprawie ma być znany wkrótce. Czytaj także: Poznaliśmy pakiet sankcji Unii przeciw Rosji Putina Białoruś państwem nuklearnym Według Kremla Władimir Putin postawił rosyjskie siły odstraszania nuklearnego w stan najwyższej gotowości po oświadczeniach brytyjskiej minister spraw zagranicznych Liz Truss. Według agencji informacyjnej Interfax rzecznik Kremla powiedział na briefingu prasowym: „Oświadczenia różnych przedstawicieli różnych szczebli dotyczyły możliwych nieporozumień, a nawet kolizji i starć między NATO a Rosją. Uważamy, że takie stwierdzenia są absolutnie nie do przyjęcia. Autorów tych wypowiedzi nie będę wymieniał z nazwiska, choć mowa o brytyjskiej minister spraw zagranicznych”. Z kolei odejście Białorusi od statusu kraju nienuklearnego szef polityki zagranicznej UE skomentował, podkreślając, że zapewne kolejnym krokiem będzie umieszczenie przez Rosję na Białorusi broni jądrowej, „a to bardzo niebezpieczna droga”. Stany Zjednoczone rozszerzają sankcje Władze w Waszyngtonie postanowiły rozszerzyć sankcje na rosyjski bank centralny, co zablokuje możliwość transakcji amerykańsko-rosyjskich i zamrozi rosyjskie aktywa w USA. Decyzja będzie dotyczyć Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, rosyjskiego Funduszu Dobrobytu Narodowego oraz rosyjskiego Ministerstwa Finansów. Stany Zjednoczone zawiesiły także działalność swojej ambasady w Mińsku na Białorusi, a jej pracownicy i członkowie ich rodzin są upoważnieni do dobrowolnego opuszczenia ambasady USA w Moskwie. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że decyzja została podjęta „ze względu na kwestie bezpieczeństwa i ochrony wynikające z niesprowokowanego i nieuzasadnionego ataku rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie”.

Czytaj też: Ukraina dalej skutecznie się broni Kurs rubla spada o 30 proc. na otwarcie rynku W poniedziałek kurs rosyjskiej waluty spadł o prawie 30 proc. do rekordowo niskiego poziomu w stosunku do dolara amerykańskiego. Rynki otworzyły się do handlu pierwszego dnia po ogłoszeniu przez Zachód sankcji gospodarczych na Rosję za inwazję na Ukrainę. Za dolara trzeba było zapłacić 119 rubli, podczas gdy cena zamknięcia wynosiła 83,64 rubli. Sankcje obejmują m.in. zablokowanie dostępu części rosyjskich banków do międzynarodowego systemu płatności Swift, co skłania inwestorów do ucieczki od rosyjskiej waluty. „Eskalujący kryzys na Ukrainie zmusi rynki do żądania znacznie wyższej premii za ryzyko geopolityczne”, powiedział brytyjskiemu „Guardianowi” bankowcy z australijskiego Westpac. „Sytuacja na Ukrainie jest niestabilna”. W obawie przed krachem Rosjanie odkładają otwarcie moskiewskiej giełdy. Najpierw miała rozpocząć handel o godz. 10 czasu moskiewskiego, potem przesunięto otwarcie na godz. 15.

Największy samolot świata zniszczony Rosyjskie wojska zniszczyły samolot An-225 Mrija, który znajdował się na lotnisku w Hostomlu pod Kijowem – poinformowała agencja Interfax-Ukraina. An-225 jest nazywany największym samolotem świata. Informację potwierdził ukraiński koncern obronny Ukroboronprom. Według komunikatu koncernu odbudowa samolotu będzie kosztować ponad 3 mld dol. i będzie bardzo czasochłonna. „Ukraina zrobi wszystko, żeby te prace opłaciło państwo-agresor” – podała agencja. This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022 Nowe unijne sankcje na Rosję i Białoruś

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła nowy pakiet sankcji wobec Rosji: UE po raz pierwszy sfinansuje zakup oraz dostawę broni i sprzętu wojskowego do zaatakowanego kraju.



Zamykamy przestrzeń powietrzną UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Również prywatnych.



Zakazujemy machiny medialnej Kremla w UE. „Russia Today” i Sputnik oraz ich spółki zależne nie będą już mogły szerzyć swoich kłamstw, aby usprawiedliwić wojnę Putina.



Będziemy pracować nad uniemożliwieniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na naszych rynkach. We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022 Unijne sankcje obejmą także Białoruś. – Reżim Łukaszenki jest współwinny tego nikczemnego ataku na Ukrainę, wiec uderzymy w niego nowym pakietem sankcji. Wprowadzimy restrykcje wobec najważniejszych sektorów. Zatrzymamy eksport produktów – od paliw mineralnych do tytoniu, drewna, cementu, żelaza i stali. Rozszerzymy również na Białoruś ograniczenia eksportowe, które wprowadziliśmy na towary podwójnego zastosowania dla Rosji. Pozwoli to również uniknąć ryzyka obejścia naszych sankcji wobec Rosji. Ponadto ukarzemy tych Białorusinów, którzy pomagają Rosjanom w prowadzeniu wojny – wyliczyła von der Leyen. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który występował na tym samym briefingu, oznajmił, że Rosja nie prowadzi wojny tylko przeciw Ukrainie. Zwrócił uwagę, że prezydent Władimir Putin wydał rozkaz o postawieniu w stan najwyższej gotowości sił odstraszania, których częścią jest broń nuklearna. Szef unijnej dyplomacji powiedział też, że rosyjska armia na Ukrainie coraz częściej obiera za cel infrastrukturę cywilną, podczas gdy Ukraińcy „heroicznie się bronią”. Wyraził przekonanie, że unijni ministrowie spraw zagranicznych poprą kolejne sankcje przeciw Rosji, w tym wykluczenie jej banków z systemu SWIFT, i retorsje wobec jej banku centralnego, w wyniku których „ponad połowa jego środków zostanie zablokowana”. Czytaj też: Rosja nie jest tak odporna na sankcje, jak twierdzi Nuklearny straszak Putina Prezydent Rosji Władimir Putin nakazał swoim wojskom postawić siły odstraszania nuklearnego w stan pogotowia w odpowiedzi na „agresywne oświadczenia” państw NATO. Rozkaz, ogłoszony przez agencję informacyjną TASS, został wydany na spotkaniu Putina, ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego Walerija Gierasimowa. „Wyżsi urzędnicy czołowych państw NATO dopuszczają się agresywnych wypowiedzi na temat naszego kraju, dlatego nakazuję ministrowi obrony i szefowi sztabu generalnego przeniesienie sił odstraszania armii rosyjskiej do trybu specjalnego służby bojowej” – powiedział Putin w oświadczeniu cytowanym przez państwowy TASS. Nie jest na razie jasne, z czym wiąże się „specjalny tryb dyżuru bojowego”. Putin ostrzegł w czwartek inne kraje, by nie ingerowały w jego inwazję na Ukrainę, mówiąc, że może to prowadzić do „nigdy niewidzianych konsekwencji”. Rosja umieściła pociski przeciwlotnicze i inne zaawansowane systemy rakietowe na Białorusi oraz rozmieściła swoją flotę na Morzu Czarnym, aby zapobiec rzekomej zachodniej interwencji na Ukrainie. Czytaj też: Niemoc dyktatora. Czy to początek końca Putina?

Łukaszenka przyznał w niedzielę, że z terytorium jego kraju wystrzelono rakiety w kierunku Ukrainy. Wezwał również Kijów do rozmów z Rosją, aby „Ukraina nie utraciła swojej państwowości”. Z kolei Zełenski w odezwie do Białorusinów powiedział: „Dokonajcie właściwego wyboru, bądźcie Białorusinami, nie Rosjanami”. Prezydent Ukrainy odrzucił też możliwość prowadzenia z Rosją rozmów pokojowych na Białorusi, zaznaczając, że ten kraj pomógł Moskwie w inwazji. Przedstawiciel biura ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak potwierdził w niedzielę, że rosyjska delegacja przybyła już do białoruskiego Homla, by tam spotkać się z Ukraińcami, chociaż zdawała sobie sprawę z tego, że do rozmów nie dojdzie. W rozmowie z agencją Reuters określił to zachowanie jako „propagandowe”. Czytaj też: Wojny dzień czwarty. Ukraina dalej skutecznie się broni Niemcy: wielka zmiana w polityce Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił, że jego rząd przeznaczy 100 mld euro na inwestycje wojskowe z budżetu na 2022 r. – Będziemy musieli więcej zainwestować w bezpieczeństwo naszego kraju, aby chronić wolność i demokrację – powiedział Scholz w Bundestagu, otrzymując owację na stojąco. Oznacza to, że Niemcy przeznaczą na obronność ponad 2 proc. PKB. Niemcy do tej pory przez wiele lat sprzeciwiali się zwiększaniu wydatków na obronę, a decyzja kanclerza Scholza oznacza przełom w polityce Berlina. – Wczoraj zdecydowaliśmy, że blokujemy aktywa wszystkich banków rosyjskich i wyłączamy im system SWIFT – podkreślił w Bundestagu Scholz. – Wspólnie z UE i wszystkimi państwami członkowskimi ustaliliśmy, że chcemy odciąć wszelkie możliwości finansowych działań Rosji na rynkach międzynarodowych. Chcemy zająć majątki wszystkich oligarchów. Pragniemy też podjąć bezpośrednie kroki karne wobec Putina i jego ludzi. Niemcy poinformowały też, że od niedzieli od godz. 15 niemiecka przestrzeń powietrzna będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów i linii lotniczych. Dzień wcześniej taką decyzję podjęła Polska. W sobotę wieczorem kanclerz Scholz poinformował o kolejnym kroku wsparcia militarnego dla Ukrainy – zapowiedział wysłanie 500 rakietowych systemów przeciwlotniczych Stinger i 1 tys. sztuk broni przeciwpancernej. „Atak Rosji oznacza punkt zwrotny. Naszym obowiązkiem jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby wesprzeć Ukrainę w jej obronie przed najeźdźcą – armią Putina” – napisał na Twitterze. Kilka godzin wcześniej ministerstwo obrony Niemiec zatwierdziło dostawę 400 ręcznych granatników przeciwpancernych na Ukrainę za pośrednictwem Holandii. Niemcy w ten sposób wycofali się także z kolejnej wieloletniej polityki: odmawiania wysyłania broni do stref konfliktu. Czytaj też: Olaf Scholz na cienkiej linie Ukraina powołuje legię cudzoziemską Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział utworzenie legii cudzoziemskiej dla ochotników z zagranicy. W nagraniu zamieszczonym w internecie podał, że oddział ma działać w ramach ukraińskich sił obrony terytorialnej. „Cudzoziemców chcących bronić Ukrainy i światowego ładu jako część Międzynarodowego Legionu Terytorialnej Obrony Ukrainy zapraszamy do kontaktu z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi Ukrainy w waszych krajach. Razem pokonaliśmy Hitlera, razem pokonamy Putina” – napisał na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022 Zachód zdecydował: Rosja zostanie wyłączona ze SWIFT USA, Kanada, przywódcy Komisji Europejskiej, Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania zgodziły się wykluczyć wybrane rosyjskie banki z systemu SWIFT, czyli międzynarodowego systemu komunikacji międzybankowej. Na razie ogłoszono tylko wspólne stanowisko, szczegóły jeszcze nie są znane. Ale to i tak przełom. „Zobowiązujemy się wyłączyć wybrane rosyjskie banki z systemu SWIFT. Zostaną odcięte od globalnego systemu finansowania i zaszkodzi to ich działalności na skalę światową” – czytamy. I dalej: „Po drugie, zobowiązujemy się nałożyć restrykcyjne środki na Rosyjski Bank Centralny, by uniemożliwić mu umieszczanie rezerw na międzynarodowych rynkach i tym samym omijać nałożone na Rosję sankcje”. Kolejnym krokiem będzie zablokowanie rosyjskim elitom możliwości ubiegania się o obywatelstwa innych krajów (tzw. złote paszporty) i bogacenia się poza Rosją. Ma też powstać specjalna „transatlantycka grupa zadaniowa” do pilnowania wdrażania i skuteczności sankcji, m.in. tego, czy rosyjskie aktywa pozostają zamrożone. As a result of Putin’s war on Ukraine, we join with leaders of EU, France, Germany, Italy, UK and Canada to ensure key sanctioned Russian banks are disconnected from SWIFT, impose restrictions on Russian Central Bank, and further identify and freeze assets of sanctioned Russians. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 27, 2022 Agencja Reuters twierdzi, że odcięcie Rosji od systemu SWIFT „to kwestia kilku dni”. Prezydent Wołodymyr Zełenski wzywa do tego od początku inwazji. Kraje, które do tej pory wahały się w tej sprawie, ostatecznie zmieniły zdanie. Sankcji nie będą już wetować Włochy, o czym zapewnił w piątek w Brukseli szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio, a w sobotę premier Mario Draghi. „Niemcy są otwarte na odcięcie Rosji od systemu SWIFT” – powiedział z kolei Christian Lindner, niemiecki minister finansów, którego kraj też wcześniej oponował. Zdanie zmienił także Cypr. „Udało się. Cypr potwierdził, że nie będzie blokować decyzji o odłączeniu Rosji od SWIFT. Ukraińska dyplomacja pracuje 24 godz. na dobę siedem dni w tygodniu, by podjąć ważne decyzje i ochronić Ukrainę przed rosyjskimi najeźdźcami” – podał na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Ostatni byli Węgrzy: Rozmawiałem dzisiaj ponownie z premierem Węgier V. Orbanem. I po raz kolejny zapewnił mnie o poparciu dla daleko idących sankcji skierowanych wobec Rosji. W tym także o zablokowaniu systemu SWIFT. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 26, 2022 W piątek Komitet Rady Ministrów Rady Europy, na wniosek Polski i Ukrainy, rozpoczął procedurę zawieszenia członkostwa Rosji w Radzie Europy. Rada ds. Zagranicznych Unii Europejskiej podjęła zaś decyzję o drugim pakiecie sankcji wobec Rosji. Zamroziła wszystkie aktywa Putina i Ławrowa – nie będą mieli do nich dostępu. „Przygotowujemy trzeci pakiet sankcji” – poinformował Edgars Rinkēvičs, minister spraw zagranicznych Łotwy. Podobną decyzję o zamrożeniu majątku tej dwójki zapowiedziały chwilę później Stany Zjednoczone. Wsparcie przyszło też z nieoczekiwanej strony: Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022 Niemcy dozbrajają Ukrainę W niedzielę spotkają się ministrowie spraw zagranicznych UE, by dyskutować o kolejnych sankcjach wobec Rosji – poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Napisał na Twitterze: „Zaproponuję pakiet pomocy nadzwyczajnej dla ukraińskich sił zbrojnych, aby wesprzeć je w heroicznej walce”. W trybie nadzwyczajnym ma się też zebrać w niedzielę Rada Bezpieczeństwa ONZ. W ostatni piątek nie udało się przyjąć rezolucji potępiającej rosyjską inwazję (Rosja postawiła weto, od głosu wstrzymały się Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indie). W głosowaniu 15-osobowego składu Rady żaden z jej członków nie ma prawa weta, więc dyplomaci zakładają, że tym razem rezolucja zostanie przyjęta. I choć nie jest wiążąca, to ma znaczenie polityczne. Z kolei Niemcy ogłosiły, że wyślą do Ukrainy tysiąc sztuk broni przeciwpancernej i 500 pocisków typu Stinger. „Naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukrainie obronić się przed inwazją armii Putina” – poinformował kanclerz kraju Olaf Scholz. W sobotę Niemcy zgodziły się także, by Holandia wysłała Ukrainie 400 granatników przeciwpancernych, a Estonia działa artyleryjskie z zapasów NRD. Zgoda Berlina jest konieczna, bo broń ma klauzulę, by nie wykorzystywać jej w strefach konfliktu. Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022 Rosyjskie wojska w sobotę zbliżyły się do ukraińskiej elektrowni jądrowej w Zaporożu, wycelowały w nią rakiety – poinformował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko. Wcześniej na celowniku Kremla znalazła się elektrownia w Czarnobylu, której pracownicy od czwartku są przetrzymywani przez rosyjskich żołnierzy. Ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych przekazała też, że wrogie wojsko ostrzeliwuje z wyrzutni rakietowych Grad szpitale, przedszkola i budynki mieszkalne w Czernihowie.