Wybuch w centrum Charkowa, długa na 64 km kolumna wojsk rosyjskich pod Kijowem

Potężna eksplozja w centrum Charkowa, okrążony Chersoń, 70 zabitych ukraińskich żołnierzy w Ochtyrce. Władimir Putin będzie dążył do okrążenia Kijowa i odcięcia dostępu do miasta. Wołodymir Zełenski podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Już ponad 500 tys. Ukraińców uciekło z kraju od początku rosyjskiej inwazji.

Długa na 64 km kolumna wojsk rosyjskich pod Kijowem

Jak podaje Reuters, zdjęcia satelitarne wykonane przez Maxar Technologies MAXR.N, pokazują, że rosyjski konwój wojskowy zmierzający do Kijowa rozciąga się na ok. 64 km. Poza tym, na południu Białorusi, mniej niż 32 km na północ od granicy z Ukrainą, zaobserwowano dodatkowe rozmieszczenia sił naziemnych i jednostki śmigłowców szturmowych.

Według informacji, którą otrzymali amerykańscy senatorowie od obrony i wywiadu, „najgorsze ma dopiero nadejść”. Senator Demokratów Chris Murphy, napisał na Twitterze: „Walka o Kijów będzie długa i krwawa”. Według niego Rosja w najbliższych tygodniach będzie dążyć do okrążenia Kijowa i odcięcia dostępu do miasta.

Tymczasem noc w stolicy minęła w miarę spokojnie, ale sytuacja w mieście jest nadal napięta. Doszło do kilku starć między żołnierzami ukraińskiej obrony terytorialnej a dywersantami. W nocy z poniedziałku na wtorek pocisk trafił w znajdujący się w obwodzie kijowskim szpital położniczy. Na szczęście jednak, choć wywołał zniszczenia, budynek stoi, a wszystkie osoby ewakuowano. Władze Kijowa poinformowały, że służby miejskie stawiają obronne konstrukcje przy wjazdach do stolicy. Miejska infrastruktura działa, dostarczane jest ciepło, woda i prąd, szpitale pracują w pełnej gotowości. Tam, gdzie to będzie możliwe, będzie zapewniony transport. W Kijowie zabroniona jest sprzedaż alkoholu. Władze apelują do mieszkańców, by pozostali w domach i informowali o podejrzanych osobach.

Atak na Charków, okrążenie Chersonia

Ok. 7 rano Rosjanie ostrzelali centrum Charkowa, doszło do ogromnej eksplozji na placu Swoboda w samym centrum miasta w pobliżu siedziby władz obwodowych. W chwili wybuchu na placu znajdowało się wiele osób i samochodów. Ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowała, że rannych zostało sześć osób, w tym dziecko. Trwa ustalanie innych poszkodowanych. Jak poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow miasto zostało ostrzelane rakietami Grad oraz pociskami manewrującymi. Trwa liczenie ofiar wśród ludności cywilnej. Poza siedzibą władz rosyjskie pociski uderzyły także w filharmonię i osiedle mieszkaniowe.

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba wezwał do pełnej izolacji Rosji po „barbarzyńskich uderzeniach rakietowych” na Charków. „Putin nie jest w stanie złamać Ukrainy. Popełnia zbrodnie z wściekłości, morduje niewinnych cywilów. Świat może i musi zrobić więcej. Zwiększcie naciski, odizolujcie Rosję całkowicie” – napiasł na Twitterze Kułeba.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 1, 2022

Nad ranem Rosjanie zbombardowali także bazę wojskową w Ochtyrce, gdzie zginęło ok. 70 ukraińskich żołnierzy. Miasto leży w obwodzie sumskim, między Charkowem i Kijowem.

Według ekspertów Rosjanie będą próbowali zająć Ukrainę od północy i od południa wzdłuż linii Dniepru. Na południu Ukrainy rosyjska armia ustawiła posterunki na wjazdach do Chersonia, 300-tys. miasta położonego nad Dnieprem niedaleko jego ujścia do Morza Czarnego. Poinformował o tym nad ranem na Facebooku mer Chersonia Ihor Kołychajew. „Trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie się dalej rozwijać. Chersoń był i pozostaje ukraiński” – napisał mer i poprosił mieszkańców o zachowanie spokoju i rozsądku: „Nie wychodźcie na zewnątrz podczas godziny policyjnej. Nie wszczynajcie z nikim agresywnych dyskusji i nie prowokujcie wroga do konfliktów. Największą wartością tego miasta jest wasze życie. To nie jest bójka, to wojna. A wojnę wygrywa się rozsądnymi działaniami i opanowaniem. Chersoń przetrwa! Ale dajcie mu na to szansę”.

Dziennikarka The Kyiv Independent Aliona Panina powiedziała telewizji Ukraina 24, że Chersoń jest całkowicie otoczony przez rosyjskie oddziały. Mówiła także, że w sklepach brakuje jedzenia, ponieważ magazyny z żywnością znajdują się poza miastem, ale w mieście jest nadal prąd i woda.

Mimo rosyjskiego ataku w ukraińskich rękach pozostaje Mariupol i Wołnowacha, miasta znajdujące się w obwodzie donieckim.

122 godziny oporu, niewielkie postępy

We wtorek rano agencja Interfax-Ukraina powołując się na ukraiński sztab generalny poinformowała, że wojsko utrzymuje linię obrony Kijowa, kontroluje krytyczną infrastrukturę i uniemożliwia Rosjanom zbliżanie się do przedmieść stolicy. „Od początku obecnej doby rosyjski agresor przegrupowuje wojska, zadaje uderzenia rakietowe i prowadzi bombardowanie, próbuje dokonywać desantu” – poinformował ukraiński sztab. By nie dopuścić do wejścia do miasta z kierunku północno-wschodniego walki toczą się w okolicach Nowogrodu Siewierskiego. Linię obrony przywrócono na północnym wschodzie kraju, gdzie oddziały powietrznodesantowe zatrzymały rosyjskie natarcie. Ukraińskiej armii przy pomocy dronów Bayraktar udało się także zniszczyć rosyjski czołg i dwa systemy rakiet przeciwlotniczych Buk – wynika z informacji podanych przez ukraińskie ministerstwo obrony na Facebooku.

„122 godziny oporu. Dzięki heroizmowi naszych obrońców otwierają się nowe fronty, na których wróg ponosi straty. Chcę wspomnieć o naszych ludziach na wschodzie (kraju): stali się dla wroga barierą nie do pokonania, co go bardzo demoralizuje” – wskazał ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w opublikowanym we wtorek oświadczeniu, cytowanym przez Ukrainską Prawdę. „Na froncie gospodarczym Rosja poniosła już druzgocące straty. Rosyjska waluta zamienia się w zwykły papier. Jest pierwszy zakaz eksportu rosyjskiej ropy. Międzynarodowa społeczność IT włączyła się w niszczenie armii okupacyjnej. Nawet ukraińskie dzieci w wieku szkolnym przeszły do ofensywy na froncie cybernetycznym”.

Niewielkie postępy rosyjskiego natarcia na Kijów w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdziło także brytyjskie ministerstwo obrony, co ma być skutkiem trudności logistycznych. Jednocześnie zwrócono uwagę, że rosyjskie wojska nasiliły wykorzystywanie artylerii na północ od Kijowa oraz w okolicach Charkowa i Czernihowa. „Użycie ciężkiej artylerii w gęsto zaludnionych obszarach miejskich znacznie zwiększa ryzyko ofiar wśród ludności cywilnej. Rosji nie udało się przejąć kontroli nad przestrzenią powietrzną Ukrainy, co spowodowało przejście do operacji nocnych w celu zmniejszenia strat” – czytamy we wtorkowym komunikacie dotyczącym aktualnych danych wywiadowczych opublikowanym na Twitterze ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii.

Ukraińska armia informuje o rosyjskich stratach

Sztab generalny ukraińskiej armii poinformował we wtorek rano na Facebooku, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę szacunkowe straty wroga wyniosły 5710 zabitych i 200 wziętych do niewoli – dane te są szacunkowe. Ukraińcy dotychczas zniszczyli lub uszkodzili: 29 samolotów, 29 śmigłowców, 198 czołgów, 846 opancerzonych wozów bojowych, 77 systemów artyleryjskich, siedem systemów obrony przeciwlotniczej, 24 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 60 cystern, trzy bezzałogowe statki powietrzne, dwie jednostki pływające i 305 pojazdów wojskowych.

Atak rakietami Iskander na Kijów

Około godz. 18.30 polskiego czasu w poniedziałek przedstawiciel MSW Ukrainy Anton Heraszczenko poinformował, że na Kijów spadł pocisk balistyczny Iskander. Informacje o dokładnym miejscu i ofiarach są ustalane.

W ciągu pięciu dni od inwazji na Ukrainę przeprowadzono 56 ataków rakietowych i wystrzelono 113 pocisków rakietowych.

W nocy z poniedziałku na wtorek walki toczyły się też m.in. o Mariupol, który w wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie został pozbawiony prądu i ciepła, Charków czy Winnicę. „Dzisiaj siły rosyjskie ostrzelały Charków z artylerii. Ostrzelały miejsca, gdzie nie ma żadnego obiektu wojskowego. Są tam budynki mieszkalne. Było to świadome zniszczenie zwykłych obywateli. Rosjanie wiedzieli, dokąd strzelają. Za te przestępstwa będzie ich czekał międzynarodowy trybunał” – mówił w nocnym orędziu prezydent Wołodymir Zełenski.

Lotnictwo ukraińskie ma otrzymać łącznie 70 samolotów od krajów Unii Europejskiej, z czego większość to myśliwce MiG-29. Polska dostarczy 28 takich maszyn, Bułgaria – 16, a Słowacja – 12. 14 szturmowców Su-25 przekaże Bułgaria. Polacy przekazali armii ukraińskiej również 100 sztuk pocisków R-73 do myśliwców MiG-29.

50 mln dolarów amerykańskich na sfinansowanie śmiercionośnej broni obronnej dla Ukrainy, w tym rakiet i amunicji, ma przeznaczyć rząd australijski.

Tymczasem agencja AFP podała, że kolejnym krajem, który zadeklarował dostarczenie broni do Ukrainy, jest Finlandia. Mowa o 2500 karabinach szturmowych, 1500 sztuk broni przeciwpancernej i 70 000 paczkach żywnościowych.