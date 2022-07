Zełenski: Atak Rosjan w Winnicy to „jawny akt terroryzmu”

Międzynarodowy Trybunał Karny obraduje na temat zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. W ataku rakietowym na Winnicę zginęło ok. 23 osób, w tym dzieci.

Bestialski atak na Winnicę

W czwartek rano Rosjanie uderzyli w Winnicę, miasto w środkowej części Ukrainy. W wyniku ataku rakietowego na centrum miasta zginęły co najmniej 23 osoby (w tym troje dzieci). 52 zostało rannych, 46 zaś uznano za zaginione. W pożarze, który wybuchł w następstwie ataku, spłonęło 25 samochodów.

Światem mocno wstrząsnęła zwłaszcza historia kobiety i jej czteroletniej córeczki Lizy – dziecko zginęło w ataku, zostało znalezione martwe w wózku. Iryna, matka dziewczynki, trafiła do szpitala w stanie krytycznym, straciła nogę. Obie są przypadkowymi ofiarami wojny. Iryna w czwartek wybierała się z córką do centrum edukacyjnego, sądziła, że w oddali od frontu są bezpieczne (Winnica leży od 100 km w linii prostej od głównych działań bojowych i cztery godziny drogi do Kijowa).

«Приліт» у #Вінниці.



В 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний».



Попередньо - 8 осіб загинуло та 8 травмовано. Згоріло 25 автомобілів.



Працюють 90 рятувальників. pic.twitter.com/7WEup5mgjK — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 14, 2022

Today, we all were horrified by a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realized that I know this girl. Knew... I will not write all the words I want to, to those who killed her. I will write to you about Lisa. 1/2 pic.twitter.com/hJsnl6hUyk — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) July 14, 2022

W Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze rozpoczęła się konferencja na temat rozliczenia zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie w trakcie rosyjskiej inwazji. „Musimy zapewnić, że dowody zbrodni, które zbieramy w Ukrainie, będą miały znaczenie nie tylko historyczne, ale będą też służyć obronie przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości” – powiedział główny prokurator Trybunału Karim Khan. „To jawny akt terroryzmu” – komentował doniesienia z Winnicy prezydent Wołodymyr Zełenski w wideowystąpieniu w Hadze.

Rosyjskie wywózki z Ukrainy

Dwa miliony – tyle osób zdaniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zostało wywiezionych z Ukrainy przez Rosjan. Kilkaset tysięcy z nich to dzieci, a kilkadziesiąt tysięcy przebywa w tzw. obozach filtracyjnych. „Dokładnych liczb nikt nie zna, wszystkie te wywiezione osoby pozbawia się środków łączności, zabiera się im dokumenty, zastrasza się je i próbuje rozwieźć po dalekich rejonach Rosji, aby było im jak najtrudniej wrócić do domu” – powiedział prezydent Ukrainy.

„Rosja musi natychmiast wypuścić na wolność Ukraińców, których przymusowo wywieziono z kraju, zapewnić im bezpieczny powrót do domu i zatrzymać proces tzw. filtracji” – stwierdził sekretarz stanu USA Antony Blinken. „Bezprawny przewóz i deportacja osób to poważne naruszenie czwartej konwencji genewskiej o ochronie ludności cywilnej i stanowi zbrodnię wojenną” – dodał.

Wiceminister finansów Niemiec Joerg Kukies zapowiedział w środę na konferencji w Sydney, że jego kraj całkowicie przestanie kupować rosyjski węgiel 1 sierpnia, zaś ropę 31 grudnia.

W Turcji o zbożu

„Ukraina jest blisko zawarcia porozumienia z Rosją w sprawie eksportu ukraińskiego zboża na rynki międzynarodowe, co od końca lutego uniemożliwia rosyjska inwazja i blokada portów nad Morzem Czarnym” – powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba w Turcji, gdzie odbywają się rozmowy w sprawie eksportu zboża z Ukrainy. Na miejscu jest też delegacja ONZ.

We wtorek uruchomiono ponownie od dawna nieczynny ukraiński kanał Bystre z portami, do których już cumują zagraniczne statki. Ukraina planuje eksportować tędy do pół miliona ton zboża miesięcznie.

„Wall Street Journal” w czwartek 14 lipca doniósł nieoficjalnie, że w Stambule osiągnięto wstępne porozumienie o częściowym zniesieniu blokady trzech ukraińskich portów. Wszystkie statki będą kontrolowane przez marynarkę turecką, Ukraina ma częściowo rozminować linię brzegową.

Ukraińcy znów wysadzili rosyjski skład amunicji

Nocą z 12 na 13 lipca ogromne eksplozje było widać w okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowce. W ataku rakietowym miało zginąć siedem osób, Ukraińcy trafili w kluczowe militarnie obiekty: rosyjski magazyn amunicji, fragment linii kolejowej i zapory na Dnieprze. Według doniesień użyli do tego celu broni dostarczonej przez Amerykanów. W odwecie Rosjanie ostrzelali nocą Bachmut w obwodzie donieckim silnym ogniem artylerii. Jak informowała niezależna ukraińska reporterka Illia Ponomarenko, „zrównali miasto z ziemią”.

Apparently, an ammunition depot in occupied #Luhansk is on fire. pic.twitter.com/TijwTWhGvZ — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2022

Rosja liczy na Iran

Iran wesprze Rosję w działaniach wojennych na Ukrainie – wynika z informacji amerykańskiego wywiadu. Chodzi o drony, które władze w Teheranie mają dostarczyć Moskwie. „Nawet kilkaset dronów, w tym bezzałogowych samolotów bojowych, w bardzo krótkim czasie” – uściślił Jake Sullivan, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego. Dodał, że Iran przygotowuje się też do szkolenia żołnierzy rosyjskich „w zakresie obsługi tych dronów, a pierwsze szkolenia miały już rozpocząć się na początku lipca”.

1 mln 670 tys. – tyle osób mieszkało na terytorium obwodu donieckiego w dniu wybuchu wojny. Dziś jest ich ok. 340 tys., czyli prawie 80 proc. mniej, przekazał szef obwodowej administracji wojskowej Pawło Kyrylenko. Zapewnił, że władze pracują nad sprawniejszą ewakuacją ludności.

Ropa droższa o ponad 40 proc.

Światowa cena ropy może wzrosnąć o 40 proc., do około 140 dolarów za baryłkę, powiedziała we wtorek Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen. Zapobiec temu mogłoby przyjęcie limitu cenowego na rosyjską ropę, wraz z wyłączeniem sankcji, które pozwoliłyby na dostawy poniżej tej ceny.

Amerykańska sekretarz zapowiedziała, że przedyskutuje wdrożenie amerykańskiej propozycji limitu cenowego i globalny rozwój gospodarczy z japońskim ministrem finansów Shunichi Suzuk podczas wtorkowego spotkania. Celem jest ustalenie ceny na poziomie, który pokryje krańcowy koszt produkcji Rosji, tak aby Moskwa była zachęcana do kontynuowania eksportu ropy, ale nie na tyle wysoko, aby umożliwić jej finansowanie wojny z Ukrainą.

Ukraińska ustawa o specjalnym statusie dla obywateli RP

Wołodymyr Zełenski wniósł w poniedziałek do ukraińskiego parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

„Osiągnęliśmy w stosunkach z Polską najwyższy poziom zaufania i współpracy, nie tylko biorąc pod uwagę dziesięciolecia, ale życie wielu pokoleń naszych narodów. Musimy wzmacniać nasze stosunki we wszystkich sferach rozumiejąc, że Ukraina i Polska mogą być wolne tylko razem, w braterstwie” – powiedział ukraiński prezydent.

W ten sposób Ukraińcy chcą podziękować polskiemu narodowi za wsparcie w czasie rosyjskiej agresji na ich kraj. Ustawa nadaje obywatelom RP takie same prawa, jakie w marcu Polska przyznała Ukraińcom.

Zełenski nadał miastu Przemyśl honorowy tytuł Miasta - Ratownika.

Zełenski zapowiada ukraińską kontrofensywę

Jak powiedział szef ukraińskiego MON Ołeksij Reznikow, prezydent Wołodymyr Zełenski nakazał armii ukraińskiej „odzyskać okupowane obszary przybrzeżne, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju" – podał "The Kyiv Independent".

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała mieszkańców Chersonia i Zaporoża do pilnej ewakuacji – Ukraińcy chcą tu podjąć próbę kontrofensywy. Oba rejony są pod rosyjską okupacją od początku wojny w lutym. Rosjanie dotarli tu przez lądowe połączenie z Krymem anektowanym przed laty. Wereszczuk zapowiada silny ostrzał artyleryjski i ciężkie walki w tych rejonach w najbliższym czasie. Dodała, że nie wie, w jakim to się stanie czasie i do kiedy potrwa. „Ale wiem na pewno, że nie powinno tam być kobiet i dzieci. Nie powinny stać się żywą tarczą między naszą armią i wrogiem. Wróg musi zostać zniszczony” – stwierdziła Wereszczuk.

W sobotni wieczór Rosjanie ostrzelali miasto miasto Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Według władz Ukrainy użyto pocisków Iskander, które spadły na blok mieszkalny. W ostrzale zginęło 15 osób, a pod gruzami wciąż pozostają uwięzieni ludzie. W nagraniu w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że „każdy rosyjski zabójca poniesie karę”, tak jak naziści po II wojnie światowej. „A Rosja pierwsza ich porzuci” – dodał.

Także w sobotę poinformowano, że Zełenski zwolnił pięciu ambasadorów Ukrainy, wśród których znalazł się dyplomata z placówki w Berlinie Andrij Melnyk. Wynika to z opublikowanych tego dnia prezydenckich dekretów prezydenta Ukrainy. Poza ambasadorem w Niemczech zwolniono również ambasadorów na Węgrzech, w Norwegii, Czechach oraz Indiach. O odwołaniu Melnyka napisał niedawno portal dziennika „Bild”, który twierdził, że ambasador w Niemczech może do jesieni przenieść się do centrali MSZ. Melnyk ostro krytykował władze w Niemczech za asekuracyjną postawę wobec rosyjskiej agresji, a w jednym z wywiadów nazwał Stepana Banderę „bojownikiem o wolność”.