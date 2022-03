Wojna w Ukrainie. Zełenski do Ukraińców: przejdźcie do ofensywy

Siły rosyjskie nadal bombardują miasta i inne cele na całej Ukrainie. W sobotę Moskwa ogłosiła zawieszenie broni w dwóch miastach, w ciągu kilku godzin miały powstać tam korytarze humanitarne. Okazało się, że rosyjskie wojska zawieszenia nie przestrzegają. Rosja złamała daną obietnicę.

Siły rosyjskie cały czas bombardują miasta i inne cele w całej Ukrainie przy pomocy artylerii i rakiet. Już wiadomo, że trzecia runda rozmów ukraińsko-rosyjskich odbędzie się w poniedziałek. Taką wiadomość podała w sobotę strona ukraińska. Ale widząc brutalność Rosjan, ich manipulacje i łamanie danego słowa (o czym za chwilę), trudno na razie mieć nadzieję na jakiś przełom.

Moskwa ogłasza zawieszenie broni. I łamie dane słowo

Wadym Bojczenko, burmistrz Mariupola, strategicznego portu na południu kraju, atakowanego przez Rosjan od początku wojny, informował w nocy z piątku na sobotę, że miasto jest już otoczone przez siły rosyjskie. Nie ma dostępu do wody, ogrzewania ani prądu, a zapasy żywności się kończą. Bojczenko zaapelował o pomoc wojskową i utworzenie korytarza humanitarnego do ewakuacji cywilów.

Kilka godzin później agencja Interfax, powołując się na rosyjski MON, podała, że od godz. 9 do 16 czasu kijowskiego Rosjanie ogłosili wstrzymanie ognia w dwóch miastach, aby utworzyć korytarze humanitarne - chodziło właśnie o Mariupol oraz Wołnowachę. Ukraińcy potwierdzili te informacje. Rada miasta Mariupola zaplanowała ewakuację ludności cywilnej od godz. 11 na trasie: Mariupol - Mykilske - Roziwka - Połogi - Orichiw - Zaporoże. Korytarze miały także posłużyć do zaopatrzenia obu miast w leki i żywność.

Jednak przed południem brytyjski „Guardian” alarmował, że według urzędników z Mariupola rosyjskie wojska nie przestrzegają zawieszenia broni na planowanej trasie ewakuacji. „Negocjujemy ze stroną rosyjską, żeby mieć potwierdzenie zawieszenia broni na całej trasie” – napisano w oświadczeniu rady miasta. Następnie poinformowano o wstrzymaniu ewakuacji ze względu na ostrzał Rosjan.

Zawieszenie broni, nawet jeśli doszłoby do skutku, to i tak tylko wyjątek na mapie barbarzyńskich akcji Rosjan w Ukrainie. W sobotę ich wojska wszczęły m.in. atak rakietowy w największym mieście obwodu kijowskiego - Białej Cerkwi. Burmistrz miasta przekazał, że trwają poszukiwania ofiar. Dmytro Kułeba, szef ukraińskiej dyplomacji napisał rano na Twitterze m.in.: „Rosja stosuje paskudną taktykę, która ma wyrządzić maksymalne szkody wśród cywili: bombarduje osiedla mieszkalne i infrastrukturę krytyczną, zagraża obiektom nuklearnym. Sankcje muszą być mocniejsze, trzeba wyrzucić z systemu SWIFT Sbierbank, wprowadzić embargo na ropę i zamknąć porty dla rosyjskich statków”. Według CNN przedstawiciele zachodnich wywiadów potwierdzają, że Rosja może zwiększyć siłę uderzeń na skupiska ludności cywilnej, m.in. w Kijowie, co doprowadzi do jeszcze większej liczby ofiar. Ta sama stacja podała, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji, że Moskwa planuje wysłać do Ukrainy w najbliższym czasie tysiąc kolejnych najemników.

„Ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej poparli wszędzie śledztwa przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w sprawie zbrodni wojennych Rosji na terenie Ukrainy” - przekazał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Zełenski do Ukraińców: przejdźcie do ofensywy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w sobotnim orędziu o konieczności walki i wypędzania rosyjskich wojsk z ukraińskiej ziemi. „Trzeba walczyć. Za każdym razem, gdy jest taka możliwość trzeba wychodzić na ulice i wypędzać zło z naszych miast, z naszej ziemi" – mówił. Przypominał, jak wielu zwykłych Ukraińców blokuje drogi, wykrzykuje do okupantów hasła i wypędza Rosjan. „Ukraińcy, we wszystkich naszych miastach, do których wkroczył wróg, poczujcie to, przejdźcie do ofensywy”.

I dalej: „Każdy skrawek terytorium Ukrainy, który odzyskujemy z rąk upokorzonego okupanta, to krok naprzód, krok w stronę zwycięstwa”.

Szef władz obwodu ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj poinformował w sobotę na Facebooku, że w Nowopskowie rosyjscy żołnierze otworzyli ogień w stronę cywilów, którzy próbowali zatrzymać wrogie siły. Jak przekazał, ranne zostały trzy osoby, wszyscy są w szpitalu.

Zelensky calls on Donbas to rise up against the Russians: "Just compare Donetsk after 8 years of war & Kharkiv after 8 days of war. They told you that we were destroying cities. Look at Kharkiv, at Chernihiv, at the 500kg bombs they dropped on Ukrainians' homes." pic.twitter.com/Dq186Cza9K — Alec Luhn (@ASLuhn) March 5, 2022

Część orędzia skierował do mieszkańców Donbasu. „Zwracam się do wszystkich ludzi na tymczasowo okupowanych terenach (…) Walczcie o swoje prawa, o Ukrainę" – mówił Zełenski. Przypominał pracę rosyjskich propagandowych mediów, które kłamią w sprawie napaści Rosji na Ukrainę powtarzając, że „Ukraińcy niszczą miasta i mordują, podczas gdy w rzeczywistości zbrodni dopuszczają się Rosjanie”.

Putin: Sankcje są jak wypowiedzenie wojny

Tymczasem prezydent Rosji nie przestaje zaskakiwać irracjonalnymi wywodami w swoich przemówieniach. W sobotę stwierdził: „Sankcje wobec Rosji są podobne do wypowiedzenia nam wojny. Dzięki Bogu, jeszcze do tego nie doszło, ale myślę, że nasi tak zwani partnerzy rozumieją, z czym to się wiąże i czym to wszystkim grozi”. Potem snuł bajki o tym, że „Rosja stara się rozwiązać konflikt na Ukrainie w sposób pokojowy” oraz że „trzeba było pozwolić Donbasowi mówić po rosyjsku i żyć po swojemu”. Te słowa Putina jak zwykle nie mają żadnego związku z wojenną rzeczywistością wywołaną przez napaść Rosji na Ukrainę.