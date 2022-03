Zełenski: „Ukraina nie zostanie członkiem NATO. Rozumiemy to”. Rosja nałożyła sankcje na Bidena

Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii jadą z wizytą do stolicy Ukrainy. Redaktorka rosyjskiego Kanału 1 zaprotestowała przeciw wojnie na wizji. Ambasadorzy państw Unii Europejskiej uzgodnili czwarty pakiet sankcji wobec Rosji.

Dwudziesty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według briefingu przedstawiciela amerykańskiego Pentagonu prawie wszystkie rosyjskie działania wojskowe na Ukrainie pozostają w martwym punkcie. Rosyjskie wojska wciąż znajdują się około 15 km od centrum Kijowa, powiedział agencji Reuters urzędnik departamentu ds. obrony. Nie posuwają się do przodu także wojska wokół Charkowa i Czernichowa.

W nocy Rosjanie zaatakowali lotnisko w Dnieprze. Rakiety zniszczyły pas startowy i uszkodziły terminal. Poinformował o tym szef Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Walentyn Rezniczenko.

Nad ranem w Kijowie było słychać trzy wielkie eksplozje. Rosyjskie rakiety spadły na trzy wielopiętrowe budynki mieszkalne, ale nie doszło do dużych pożarów. Wedłuk ukraińskich służb ratunkowych cztery osoby zginęły (stan na godzinę 14), 35 uratowano spod gruzów.

Apartment building in Kyiv on fire after Russian overnight shelling.



The fire was put out by 6:51 a.m., according to the State Emergency Service. One person has been hospitalized. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022

Według ujawnionego raportu brytyjskiego wywiadu wojskowego, Rosja miała zainstalować własnego burmistrza w Melitopolu po piątkowym uprowadzeniu jego ukraińskiego poprzednika. Brytyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi też, że rosyjskie siły oddały strzały ostrzegawcze do protestujących przeciwko rosyjskiej okupacji. „Rosja może dążyć do przeprowadzenia «referendum» w Chersoniu, żeby usankcjonować ten obszar jako «republikę separatystyczną» podobną do tych z Doniecka, Ługańska i Krymu” – wynika z raportu.

Rada Najwyższa Ukrainy przedłużyła we wtorek stan wojenny o kolejne 30 dni (od 26 marca). Stan wojenny obowiązuje w Ukrainie od 24 lutego, czyli od pierwszego dnia rosyjskiej agresji.

Tymczasem ONZ przeznaczy kolejne 40 mln dolarów na pomoc Ukraińcom. Pieniądze pochodzące z Centralnego Funduszu Reagowania Kryzysowego trafią do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Sekretarz Generalny ONZ António Guterres wyraził nadzieję, że w inicjatywę włączą się też inne kraje.

Rosja nałożyła sankcje na prezydenta Stanów Zjednoczonych

Rosja nałożyła sankcje odwetowe na prezydenta USA i i kilku innych wysokich rangą urzędników i oficerów wojskowych amerykańskiej administracji. Joe Biden, ale też sekretarz stanu Antony Blinken, sekretarz obrony Lloyd Austin, przewodniczący połączonych sztabów Mark Millley, szef CIA William Burns czy doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan otrzymali zakaz wjazdu do Rosji. Łącznie dotyczy on 13 osób, w tym była sekretarz stanu Hillary Clinton.

Kreml nie zerwał stosunków dyplomatycznych z USA, a jeśli będzie to konieczne - do kontaktów na wysokich szczeblach nadal będzie dochodzić.

Stoltenberg o nowej militarnej pozycji NATO

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg odniósł się we wtorek do oskarżeń Rosji wobec Ukrainy dotyczących rzekomych laboratoriów pracujących nad bronią chemiczną. Zarzuty te, podobnie, jak sugestie, że w pracy nad nielegalną bronią Ukrainę wspierają Stany Zjednoczone, nazwał absurdalnymi. „To kolejne kłamstwo. Jesteśmy zaniepokojeni, że Rosja może próbować prowokacji z zastosowaniem broni chemicznej” – mówił.

Dodał, że NATO intensywnie monitoruje swoją przestrzeń powietrzną i obszary graniczne. Stwierdził, że Chiny powinny wraz z całym światem potępić brutalność Rosji wobec Ukrainy. Oraz, że Sojusz musi ustawić od nowa swoją militarną pozycję w nowej rzeczywistości. „Jutro ministrowie rozpoczną ważną dyskusję nad konkretnymi środkami, by zwiększyć nasze bezpieczeństwo w długotrwałym wymiarze. Oznaczać to będzie znacząco więcej wojsk lądowych na wschodniej flance NATO, a także wzmocnienie sił lotniczych i morskich” - stwierdził Jens Stoltenberg.

Zełenski: Kijów potrzebuje nowych form integracji z zachodem

„Zdaliśmy sobie sprawę, że Ukraina nie zostanie członkiem NATO. Rozumiemy to” - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Jeśli nie możemy wejść otwartymi drzwiami [do NATO], musimy współpracować z tymi organizacjami, z którymi jest to możliwe, które nam pomogą i nas obronią. Musimy uzyskać oddzielne gwarancje bezpieczeństwa" - przemawiał do zgromadzonych w Londynie przywódców 10 państw Europy Północnej, które tworzą Wspólne Siły Ekspedycyjne. Dodał, że Kijów potrzebuje nowych form interakcji z zachodem i oddzielnych gwarancji bezpieczeństwa.

Morawiecki i Kaczyński w Kijowie

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech – Petr Fiala i Słowenii – Janez Janša jadą do Kijowa. Wizyta ma być przeprowadzona w porozumieniu z szefami Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej.

Razem z premierem Jarosławem Kaczyńskim, premierem @P_Fiala i premierem @JJansaSDS udajemy się do Kijowa na spotkanie z prezydentem @ZelenskyyUa i premierem @Denys_Shmyhal. Europa musi dać gwarancje niepodległości Ukrainie i zapewnić o gotowości do wsparcia w odbudowie. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

"Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę” - napisał na Facebooku premier Morawiecki odnosząc się do słów Lecha Kaczyńskiego wypowiedzianych 14 lat temu podczas wizyty w Tbilisi, stolicy Gruzji, podczas rosyjskiej inwazji na ten kraj.

Polski pociąg przejechał granicę z Ukrainą po godz. 8. Według Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera, podróż była przygotowywana od kilku dni. Kierunkowe decyzje zapadły na szczycie w Wersalu, w gronie najważniejszych przywódców. „Potem zaczęły się przygotowania, ściśle z partnerami europejskimi, a to, kto jedzie do Kijowa to były decyzje osobiste każdego z przywódców” – mówił Dworczyk na konferencji we wtorek.

W planach jest konferencja z Kijowa, na której premierzy przedstawią szczegóły wsparcia Ukrainy, a także spotkanie z ukraińskimi przywódami - prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denisem Szmychalem.

Do Kijowa udała się też minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis, która także zamierza spotkać się z przedstawicielami ukraińskiego rządu. Jak donosi „Politico” jej wizyta ma charakter niezapowiedziany.

Dnešní cesta do Kyjeva s premiéry @MorawieckiM a @JJansaSDS a vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským za ukrajinským prezidentem @ZelenskyyUa a premiérem @Denys_Shmyhal. pic.twitter.com/AzT03Gi19G — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

Protest w rosyjskiej TV

Podczas programu Kanału 1 rosyjskiej państwowej telewizji w poniedziałek wieczorem na wizji pojawiła się kobieta z ręcznie wykonanym transparentem po rosyjsku i angielsku: „«Nie» wojnie. Nie wierzcie propagandzie. Oni wam kłamią”.

Absolutely astonishing. During Russian Channel 1’s evening news broadcast, a woman ran onto the set with a sign: “No war…Don’t believe the propaganda. They’re lying to you here.” pic.twitter.com/wBdFGtzTsg — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 14, 2022

Okazło się, że kobieta to Maria Owsiannikowa, redaktorka w putinowskiej telewizji. Przed swoim protestem nagrała oświadczenie, że pochodzi z mieszanej rodziny: jej ojciec jest Ukraińcem a matka – Rosjanką. Owsiannikowa stwierdziła, że sprzeciwia się wojnie i wstydzi się pracy w medium rozpowszechniającym kremlowską propagandę.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 14, 2022

Według informacji z rosyjskiego Twittera kobieta była dziś wieczorem przesłuchiwana na jednym z moskiewskich komisariatów. Zgodnie ze świeżo uchwalonym prawem, osoby kwestionujące wojnę Rosji z Ukrainą i podważające oficjalne informacje władz mogą zostać skazane nawet na 15-letnie więzienie.

Nowe sankcje wobec Rosji

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE zatwierdzili czwarty pakiet sankcji wobec Rosji – podała francuska prezydencja Unii. Pakiet jest skierowany „przeciwko osobom i podmiotom zaangażowanym w agresję na Ukrainę, a także kilku sektorom rosyjskiej gospodarki”. Sankcje wejdą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Wtedy też będą znane ich szczegóły.

Restrykcje będą zapewne w dużym stopniu analogiczne do ogłoszonych przez prezydenta USA Joe Bidena. Czwarty pakiet ma objąć kolejnych rosyjskich oligarchów, a także – jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej – zakazać eksportu do Rosji dóbr luksusowych, jak diamenty czy drogie samochody. Rosja ma zostać pozbawiona klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu z Unią. Wprowadzony ma być też zakaz importu towarów z sektora hutniczego.