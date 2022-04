Zełenski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Sala tortur w sanatorium dziecięcym w Buczy

Ukraiński prezydent spodziewa się, że w Borodziance (ok. 50 km na północny zachód od Kijowa) i innych miejscowościach liczba cywilnych ofiar może być jeszcze wyższa niż w Buczy, gdzie z rąk Rosjan zginęło ponad 300 osób.

Wołodymir Zełenski wystąpi przed Radą Bezpieczeństwa ONZ

Rada zbierze się we wtorek po ujawnieniu informacji o setkach rozstrzelanych ukraińskich cywilów w Buczy oraz innych miastach położonych na północny zachód od Kijowa. Ukraiński prezydent w nagraniu wideo w poniedziałek powiedział, że w Buczy, gdzie po odbiciu miasta przez Ukrainę z rąk rosyjskich znaleziono masowe groby i ciała, zginęło co najmniej 300 cywilów, ale spodziewa się, że w Borodziance (ok. 50 km na północny zachód od stolicy Kijowa) i innych miejscowościach liczba ofiar może być jeszcze wyższa.

W poniedziałek wieczorem biuro prokurator generalnej Ukrainy poinformowało, że w sanatorium dla dzieci w Buczy znaleziono ciała kolejnych pięciu ofiar ze związanymi rękami.

Rosja zaprzecza oskarżeniom. Jej przedstawiciele zapowiedzieli, że przedstawią Radzie Bezpieczeństwa dowody na to, że jej siły nie brały udziału w okrucieństwach, choć analiza zdjęć satelitarnych dokonana przez „The New York Times” przeczy twierdzeniom, że cywile zginęli cywile po opuszczeniu miasta przez wojska.

Przedstawiciel Pentagonu o zbrodniach w Buczy: Widzimy te same zdjęcia, co wy

Niemiecki urząd ds. regulacji energetyki przejmuje kontrolę nad spółką Gazprom Germania, częścią rosyjskiego konglomeratu Gazprom. Informację tę ogłosił w poniedziałek wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield zapowiedziała, że jej kraj zwróci się do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z wnioskiem o usunięcie Rosji z Rady Praw Człowieka ONZ. Szanse powodzenia są dość duże. Zgromadzenie Ogólne może usunąć członka Rady Praw Człowieka z jej składu większością 2/3 głosów.

Tymczasem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o mordzie w Buczy. Stwierdziła, że Unia jest gotowa wysłać wspólne zespoły śledcze, by z ukraińskim prokuratorem generalnym udokumentować zbrodnie wojenne.

Przedstawiciel Pentagonu na spotkaniu z dziennikarzami w poniedziałek, w taki sposób odniósł się do dyskusji wokół rosyjskich zbrodni w Buczy: „Nie mamy możliwości niezależnego potwierdzenia, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przez Rosjan zbrodniczych czynów, tak jak przedstawiają to w relacjach Ukraińcy. Widzimy te same zdjęcia co wy. Nie mamy powodu, by kwestionować zeznania Ukrainy. Ale nie ma też możliwości, by je niezależnie potwierdzić”.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden z kolei powtórzył swoje wcześniejsze słowa, że „Putin jest zbrodniarzem wojennym”.

Morawiecki krytykuje Merkel. Była kanclerz nadal przeciwna wstąpieniu Ukrainy do NATO

”Po 40 dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę nikt nie ma wątpliwości, że to, z czym mamy do czynienia, to jest czyste zło” – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. Premier wspomniał o Buczy, Irpieniu, Hostomelu i Motyżynie, ukraińskich miejscowościach, których nazwy – stwierdził – każdy zapamięta do końca życia. „W miejscowości Bucza odkryto około 300 pomordowanych osób. Te krwawe masakry zasługują na nazwanie ich po imieniu. To jest ludobójstwo. Ta zbrodnia musi zostać osądzona” – tłumaczył premier Morawiecki.

Przypomnijmy: z odbitej przez Ukraińców Buczy docierają relacje o dokonanych przez Rosjan egzekucjach na cywilach. W Irpieniu znaleziono 643 obiekty wybuchowe pozostawione przez wycofujących się żołnierzy rosyjskich. O obu sprawach piszemy szerzej w dalszej części relacji. W odzyskanym lotnisku Hostomel znaleziono wiele zniszczonych samolotów, w tym największy na świecie samolot Mrija (Marzenie), który można było zobaczyć w podrzeszowskiej Jasionce przed wojną. Natomiast w Motyżynie znaleziono zwłoki zamordowanej naczelnik wsi Olhi Suchenko i jej rodziny, którzy zostali uprowadzeni przez rosyjskich żołnierzy.

Dzisiejszą Rosję premier nazwał państwem totalitarno-faszystowskim, którego działania są podstawą do tworzenia „mapy ludobójstwa XXI w.”. Następnie zaproponował powołanie międzynarodowej komisji do zbadania tych zbrodni.

Swoim zwyczajem nie omieszkał też zganić zachodnich sąsiadów. „Muszę zwrócić się do byłej Kanclerz Niemiec: Pani Kanclerz Angela Merkel, milczy Pani od początku wojny. Milczy Pani, a to polityka Niemiec doprowadziła do rosyjskiej agresji” – twierdził Morawiecki. I dodał: „Trzeba potępić to, co się dzieje, przyznać, że Pani polityka była błędem".

Angela Merkel natomiast podtrzymuje swoje zdanie o nieprzyjmowaniu Ukrainy do NATO wygłoszone podczas szczytu Sojuszu w Bukareszcie w 2008 roku. Słowa byłej kanclerz to reakcja na wypowiedź prezydenta Ukrainy Wolodymyra Zełenskiego. „Zwracam się do Merkel i Sarkozy'ego, aby odwiedzili Buczę i zobaczyli, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu ostatnich 14 lat” – powiedział w niedzielę Zełenski.

Tymczasem rzecznik rządu Piotr Müller w Radiu Gdańsk stwierdził, że Polska domaga się pilnego rozszerzenia sankcji wobec Rosji. Według niego ich rozszerzenie utrudniają „niektóre państwa Zachodu”. Rzecznik stwierdził też, że dotychczasowe obostrzenia nie przynoszą rezultatu.

Walki o Odessę. Atak na Charków

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie kontynuowały atak na miasta Ukrainy. Cztery osoby zginęły, a 30 zostało rannych w wyniku niedzielnego ostrzału na osiedle mieszkaniowe w Charkowie – poinformowała lokalna prokuratura.

Co najmniej 70 proc. Czernihowa zostało zniszczone przez wojska rosyjskie, powiedział w niedzielę mer miasta. Według lokalnych władz „konsekwencje” ataków są podobne do tych z innych poważnie zniszczonych miast na Ukrainie, takich jak Bucza i Mariupol.

W niedzielę we wczesnych godzinach rannych rosyjskie pociski uderzyły w „infrastrukturę krytyczną”, najprawdopodobniej w skład paliwa, w pobliżu południowego portu Ukrainy w Odessie. Nikt nie zginął.

Barbarzyństwo Rosjan. Nowe sankcje UE?

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełeński oskarżył rosyjskie wojska o pozostawienie min i innych materiałów wybuchowych podczas wycofywania się z obwodu kijowskiego. W Irpieniu znaleziono 643 obiekty wybuchowe.

Z innych miast odbitych przez Ukraińców, m.in. z Buczy, docierają relacje, potworne obrazy zniszczeń i okrucieństwa. Dzieci używano jako żywych tarcz, ciała i porzucone miny leżą na ulicach i zbiorowych mogiłach. Wycofujący się Rosjanie dokonali egzekucji na ludności cywilnej, na zdjęciach widać, że mieszkańcy mieli związane z tyłu ręce. We wsi Motyżyn Ukraińcy znaleźli zwłoki sołtyski, Olgi Suchenko, i jej członków rodziny. Ukraiński resort obrony pisze o wyjątkowym barbarzyństwie.