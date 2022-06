Zełenski: Walka o Siewierodonieck zaważy na przyszłości wschodniej Ukrainy

Prezydent Ukrainy określił walkę o Siewierodonieck decydującą o losach Donbasu i jednocześnie jedną z najtrudniejszych od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji.

„Siewierodonieck pozostaje epicentrum konfrontacji w Donbasie” – Wołodymir Zełenski powiedział w późnym przemówieniu do narodu w środę wieczorem, twierdząc, że „Ukraina zadała wrogowi znaczące straty”.

Lokalni ukraińscy przywódcy deklarowali wcześniej, że siły ukraińskie zostały w środę wypchnięte z Siewierodoniecka przez rosyjskie bombardowanie. Informację potwierdził Reuters.

Serhij Hajdaj, gubernator Ługańska, powiedział, że większość miasta znajduje się obecnie w rękach rosyjskich i że nie jest już możliwe ratowanie pozostawionych tam cywilów. „Ale walki nadal trwają, nasze siły bronią Siewierodoniecka. Nie można powiedzieć, że Rosjanie całkowicie kontrolują miasto” – powiedział gubernator.

Kryzys zbożowy. Europa się przygotowuje

”Rosyjska inwazja na Ukrainę odbija się echem na całym świecie, wpływając na życie milionów ludzi. Zagrożone jest w szczególności bezpieczeństwo żywnościowemu na całym świecie” – napisała na Twitterze Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Po czym przedstawiła cztery obszary działań dla UE w obliczu kryzysu żywnościowego.

Pierwszy z nich to pozostawienie otwartych rynków i podtrzymywanie handlu. Drugi: wsparcie dla najbardziej zagrożonych krajów. Trzeci to inwestycje w produkcję żywności na lokalnych rynkach. Czwarty zaś to zorganizowanie globalnego instrumentu reagowania na zagrożenia związane z żywnością, zwłaszcza w Afryce.

Dziennikarz Radia Swoboda skazany

Andrei Kuznechik, białoruski dziennikarz Radia Swoboda, został skazany na 6 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Kuznechika uznano winnym „utworzenia formacji ekstremistycznej”. Sprawa została rozpatrzona za zamkniętymi drzwiami w ciągu kilku godzin. W areszcie przebywał od 25 listopada 2021 roku, po tym, jak zatrzymano go podczas przejażdżki rowerowej po Mińsku.

Z kolei w Kijowie skazano człowieka, który nakierowywał rosyjski ostrzał rakietowy podczas ataków na obiekty energetyczne oraz wodociągowe. W więzieniu spędzi 8 lat.

Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu wieczornym w mediach społecznościowych poinformował, że sytuacja we wschodniej Ukrainie nie uległa znaczącym zmianom, a najbardziej zaciekłe walki toczą się okolicach Siewierodoniecka, Lisiczańska i Popasnej. Obrona Donbasu jest według niego: „absolutnie heroiczna”.

MSW Ukrainy: W Buczy zginęło 461 osób

Komendant główny ukraińskiej policji Ihor Kłymenko oraz ambasadorka USA w Ukrainie Bridget Brink odwiedzili we wtorek Buczę, gdzie oglądali katownię i masowe groby zamordowanych mieszkańców. „Łącznie w miejscu tego pochówku było 116 ciał. Większość to mężczyźni. Część ofiar miała rany po kuli, urazy po wybuchu miny, były też spalone ciała. Łącznie w rejonie Buczy zginęło 1137 osób, bezpośrednio w mieście Bucza – 461”, informował Kłymenko. Z komunikatu MSW wynika także, że ustalona została tożsamość niektórych żołnierzy odpowiedzialnych za mordy i znęcanie się nad mieszkańcami Buczy i okolic; trwają poszukiwania pozostałych.

Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiona „Księga katów”, elektroniczny system służący gromadzeniu potwierdzonych informacji o rosyjskich żołnierzach – zbrodniarzach wojennych. System „będzie zawierał konkretne fakty dotyczące konkretnych osób, które są winne określonych brutalnych zbrodni na Ukraińcach” – zapowiedział Zełenski. Baza jest tworzona już od jakiegoś czasu. „Wielokrotnie podkreślałem, że wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności (...) »Księga katów« będzie jednym z fundamentów tej odpowiedzialności nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni wojennych, żołnierzy okupanta, ale także ich dowódców” – podkreślił.

O niemal 600 osobach przetrzymywanych w katowniach w obwodzie chersońskim przez Rosjan poinformowała we wtorek Tamiła Taszewa, stała przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie. Jej zdaniem porwani są też wywożeni na Krym.

Ponad połowa Ukraińców potrzebuje pomocy psychologa

Rosja ogłasza przejęcie kontroli nad południowo-wschodnią Ukrainą, donosi „The Kyiv Independent”. Twierdzi, że uruchomiła lądowe połączenie z Krymem; Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji zapowiedział otwarcie połączenia drogowego. Droga ma przebiegać przez okupowany przez Rosję Donbas.

60 proc. obywateli Ukrainy potrzebuje pomocy psychologicznej. 44 proc. inwazja zmusiła do rozłąki z rodziną – takie dane przekazała we wtorek Ołena Zełenska, małżonka prezydenta Ukrainy. Pierwsza dama powiedziała też o 40 tys. przypadków, gdy obywatele jej kraju zostali zabici bądź ranni. 3 mln ludzi przebywających na obszarach okupowanych, ponad 8 mln uchodźców wewnętrznych i 6 mln, którzy musieli wyjechać za granicę. „50 proc. Ukraińców ocenia swój stan psychologiczny jako bardzo napięty” – stwierdziła Zełenska.