Blokada Rosji

Niektórzy eksperci mówią już o „niedzieli, która urodziła Europę”. Ale rosyjska napaść na Ukrainę nie wszędzie na świecie wywołała podobne oburzenie i mobilizację.

Mieszkańcy Sankt Petersburga w kolejce do bankomatów.

Takiej reakcji na Starym Kontynencie mało kto się spodziewał. Jeśli wszystko to, co ogłoszono w ciągu ostatnich kilku dni, zostanie zrealizowane, obudzimy się w nowej Unii Europejskiej. Potrzeba było jednak do tego największej wojny na kontynencie od dekad.

Już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji Europa i Ameryka uzgodniły sankcje blokujące dostęp Rosji i jej firm do rynków finansowych, czyli zakaz kupowania ich obligacji i akcji. Zakazały też transferu kluczowych technologii związanych z przemysłem energetycznym i transportowym.