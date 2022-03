„Naczelna trolica” Rosji. Kim jest Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ?

Maria Zacharowa jest twarzą rosyjskiego MSZ od siedmiu lat. Oficjalnie rzeczniczka, faktycznie zaangażowana propagandystka. Za jej obraźliwe komentarze musiał przepraszać jej szef, a nawet szef wszystkich szefów Władimir Putin.

Zacharowa wywodzi się z rodziny dyplomatycznej, jej ojciec Władimir przez 20 lat pracował w ambasadzie radzieckiej, a później rosyjskiej w Pekinie. Jej matka Irina jest krytyczką sztuki chińskiej, a po powrocie z Pekinu pracuje w Muzeum Puszkina. Pekin stał się drugim domem Marii, o tradycjach chińskiego nowego roku napisała pracę doktorską na Uniwersytecie Przyjaźni Narodów, a chiński stał się jej drugim językiem.

Do MSZ dzięki protekcji

Studiowała w słynnym MGIMO, rosyjskiej kuźni dyplomatów. W 1998 r. uzyskała dyplom dziennikarstwa o specjalności wschodniej. Marzyła o pracy w MSZ, wydawało się, że jest na nią skazana, lecz do resortu nie została przyjęta. Miała już zatrudnić się w rosyjskim fiskusie, lecz dzięki ojcu ówczesny ambasador Rosji w Chinach Igor Rogaczow zdołał użyć protekcji i Zacharową udało się wcisnąć do służby prasowej w MSZ, którą kierował Władimir Rachmanin, znajomy jeszcze z placówki w Pekinie. W licznych wywiadach, opowiadając, jak trafiła do resortu, wyjaśniała, że „znowu wtrącił się los”.

Maria Zacharowa miała swój epizod amerykański. To jedyna placówka zagraniczna w jej dyplomatycznej karierze. Od 2005 r. kierowała służbą prasową przedstawicielstwa Rosji przy ONZ w Nowym Jorku. Trzy lata później wróciła do Moskwy na swoje stare stanowisko, co wydawało się degradacją. Lecz już w 2011 r. awansowała na zastępcę dyrektora departamentu. Już wtedy brylowała w mediach, była częstym gościem licznych talk show, nie przegapiała okazji do ostrej polemiki. Szczyt swojej kariery osiągnęła w 2015 r., kiedy została pierwszą kobietą na stanowisku rzecznika resortu dyplomacji.

Maria Zacharowa vs Jen Psaki

Od razu stała się gwiazdą i celebrytką, w odróżnieniu od jej poprzedników. „Zmieniła funkcję rzecznika w spektakularny teatr” – twierdzi Aleksiej Masłow, profesor moskiewskiej Wyższej Szkoły Ekonomii. Taki też miała zamiar. Doprowadziła do tego, że MSZ uruchomił konta w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko publikował komunikaty, ale promował wizerunek Rosji i bardzo energicznie bronił jej punktu widzenia. Zmiana została dostrzeżona i doceniona nagrodą „Runetu” w kategorii komunikacji masowej, którą na oficjalnej ceremonii w 2014 r. odbierała sama Zacharowa.

Awans Zacharowej nie był przypadkowy. Rosja niedawno anektowała Krym, relacje z Zachodem, zwłaszcza z USA, były bardzo napięte, a w mediach światowych dominował przekaz amerykański. I miał on twarz Jen Psaki, ówczesnej rzeczniczki departamentu stanu. Siergiej Ławrow pilnie potrzebował „swojej Jen Psaki”, więc naturalną kandydatką stała się Zacharowa, która od dawna forsowała zmianę stylu medialnego MSZ na bardziej dynamiczny i ostry.

Nie musiała wchodzić w rolę, bo w odróżnieniu od Dmitrija Pieskowa jest rzeczniczką emocjonalnie zaangażowaną. Natychmiast zyskała miano „naczelnego trolla” Rosji, ponieważ komunikaty prasowe ministerstwa stały się agresywne i bardzo luźno powiązane z faktami. W 2017 r. w talk show Pierwowo Kanała twierdziła, że ścigany przez USA Osama bin Laden był gościem w Białym Domu. Na dowód pokazywała zdjęcie, które szybko zostało zidentyfikowane jako fałszywka. Bin Laden miał na nim witać się uściskiem dłoni z Hillary Clinton, ówczesną szefową amerykańskiej dyplomacji. W rzeczywistości było to zdjęcie znanego piosenkarza arabskiego witającego się z Clinton nie w Białym Domu, a na przyjęciu dyplomatycznym w restauracji. Złapana na kłamstwie nie przyznała się do błędu.

Szefowie świecą za nią oczami

Fakty są dla niej materią bardzo plastyczną, a metodę „a u was biją Murzynów” dopracowała do perfekcji. W 2018 r., po skandalu z otruciem brytyjskiego szpiega Siergieja Skripala i oskarżeniem o tę zbrodnię Rosji, Zacharowa zarzucała Brytyjczykom ludobójstwo Tasmańczyków i Burów w XIX w., zagładę Kenijczyków, a nawet zamordowanie Grigorija Rasputina. Wprowadzenie pierwszych sankcji personalnych po inwazji Rosji na Ukrainę Josep Borrell skomentował w swoich mediach społecznościowych: „Żadnych zakupów w Mediolanie, imprez w Saint-Tropez ani diamentów w Antwerpii”. W odpowiedzi Zacharowa na swoim Telegramie zarzuciła szefowi unijnej dyplomacji odpowiedzialność za śmierć ponad 13 tys. mieszkańców Donbasu do czasu „bratniej pomocy” Rosji. Z kolei kilka dni temu wyrzucenie 45 dyplomatów rosyjskich z Polski tłumaczyła tym, że rząd w Warszawie „chce utrzymać u siebie Ukraińców próbujących uciec do Rosji”.

Nie boi się posuwać za daleko. W kilku przypadkach sytuację musiał ratować Siergiej Ławrow, a nawet Władimir Putin, i przepraszać za grubiaństwo swojej rzeczniczki. We wrześniu 2020 r. opublikowała komentarz do spotkania w Waszyngtonie prezydentów Serbii Aleksandra Vučicia oraz Donalda Trumpa. Na jednym zdjęciu pokazała, jak niezręcznie usadzono głowę państwa Serbii vis-a-vis biurka, za którym siedział prezydent USA. Na drugim przypomniała słynny kadr z filmu erotycznego „Nagi instynkt”, na którym przesłuchiwana przez policjantów Sharon Stone siedzi w bardzo prowokacyjnej pozie. Podpisała je tak: „Jeśli już jest Pan wezwany do Białego Domu i usadzono Pana, jak na przesłuchaniu, trzeba usiąść jak na zdjęciu nr 2. Kimkolwiek Pan nie jest. Po prostu niech mi Pan wierzy”.

W ten sposób obraziła jednego z nielicznych rosyjskich sojuszników na świecie. W Serbii skrytykowali ją wszyscy i zarzucili obrazę głowy państwa. A do serbskiego ministerstwa został wezwany ambasador Rosji. Prezydent Vučić przebywający w tym czasie w Brukseli odniósł się do sprawy na antenie RTV Pink: „Jej prymitywne uproszczenia świadczą o niej samej”, i przypomniał, że Serbia była jedynym krajem, który nie nałożył na Rosję sankcji, a przy tym jednym z nielicznych w Europie kupujących rosyjską broń oraz gaz ziemny. Kilka dni później z oficjalnymi przeprosinami wystąpił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, a nawet sam prezydent Putin.

„Chamowato-grubowato” to jej specjalność

Obrażanie zagranicznych polityków, zwłaszcza amerykańskich, stało się specjalnością Zacharowej. A że sama prowadzi swoje media społecznościowe, skandali było znacznie więcej. Podczas kadencji Donalda Trumpa były sekretarz stanu w administracji Baracka Obamy John Kerry w przemówieniu dyplomowym na Harvardzie radził studentom „uczyć się rosyjskiego”, na co Zacharowa ripostowała, że „sam miał na to dwie kadencje”. O Michaelu McFaul, ambasadorze USA w Rosji za czasów Obamy, wyrażała się z pogardą: „Pamiętamy jego niekompetencję zawodową” – pisała na swoim koncie twitterowym.

Ilia Jaszyn, znany rosyjski opozycjonista, zarzuca jej, że zaprzecza wzorcowi dyplomaty i zachowuje się „chamowato-grubowato” [chamsko i grubiańsko]. W spotach reklamowych przedstawiana jest w roli bokserki, która okłada pięściami dziennikarzy. Doświadczył tego ukraiński komentator, który w jednym z talk show Kanału Pierwszego usłyszał od Zacharowej: „Odpowiadaj albo usłyszysz, jak brzmią rosyjskie rakiety!”.

Maszka tańczy kalinkę

Najbardziej znany jest jednak przypadek dziennikarza fińskiej telewizji Erkka Mikkonena. Pod koniec czerwca 2017 r. podczas licznych briefingów prasowych zapytał o sytuację homoseksualistów w Czeczenii. Wyraźnie zirytowana Zacharowa zasugerowała mu, że może wysłać dziennikarza wprost do Czeczenii. „Nie boi się pan, prawda? Nie żartuję, możemy pana natychmiast wysłać wprost do Czeczenii”. Mikkonen nie uznał tego za żart. „To było bardzo niezręczne – powiedział BuzzFeed News, Meduzie, po wymianie zdań z Zacharową. „Było jak odpytywanie przez nauczyciela w szkole. Próbowała sprawić, żebym poczuł się jak idiota” – skarżył się.

„To cała Maszka. Oczywiście, że prowokuje” – mówiła Elena Czernenko, redaktorka w dzienniku „Kommiersant”, bliska znajoma rzeczniczki. Zacharowa lubi też błyszczeć w mediach, zwłaszcza społecznościowych. Jej konta na Instagramie obserwuje ponad 220 tys. osób, a na Facebooku prawie pół miliona. W kwietniu 2020 r. Valeria i Maxim Fadeev nagrali piosenkę „Na granicy”, do której tekst napisała Zacharowa. Wcześniej hit „Dla ciebie, ukochany” z jej tekstem wszedł do repertuaru piosenkarki Zary.

Maria Władimirowna lubi też tańczyć. Media zapamiętały jej popisy ze szczytu Rosja-ASEAN w 2016 r., kiedy odtańczyła kalinkę, a trzy lata później podczas forum młodzieżowego kaukaski taniec lezginkę. Na Instagramie regularnie chwali się też formą fizyczną utrzymywaną dzięki treningom sportowym. Przedstawicielka MSZ ćwiczy na siłowni zarówno samodzielnie, jak i pod okiem trenerów, wśród których był słynny rosyjski kulturysta i striptizer Siergiej Głuszko.

Życie prywatne pod ochroną

Nie dzieli się jednak szczegółami swojego życia prywatnego. W mediach społecznościowych opublikowała wspomnienie o ślubie, jaki wzięła z Andriejem Makarowem w 2005 r. Miał być spontaniczny, skromny i z udziałem zaledwie trojga gości. 11 lat później komentowała: „Pracowałam w Nowym Jorku. Mąż rodak. Przyjechał, ożenił się i wyjechał”.

Później o nim w zasadzie nie wspomina, a dociekliwi internauci zauważyli, że Maria Władimirowna oznaczyła swój status jako „niezamężna”. Nie wiadomo też, dlaczego nie wspomina swojego męża w oficjalnych i publicznych kwestionariuszach. Wiadomo jednak, że w 2010 r. urodziła córkę Mariannę.

Pierwsza kobieta w męskim klubie

Zacharowa stała się wpływową kobietą w Rosji. Nie jest jednak samodzielna, analogicznie zresztą do swojego szefa Siergieja Ławrowa. Jest ważnym trybem w systemie propagandy rządowej i swoje zadania realizuje z zacięciem. Nie bez powodu powtarza, że jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, co – mimo postępu cywilizacyjnego – wciąż jest ewenementem. Nie raz bowiem podkreślała, że MID (rosyjski MSZ) jest znany z tego, że jest najbardziej seksistowskim resortem w kraju. Liczbę kobiet na wysokich stanowiskach można policzyć na jednej ręce, a jedyną kobietą ambasadorem jest Ludmiła Worobiowa, przedstawicielka Rosji w Indonezji, Wschodnim Timorze, Papui Nowej Gwinei i Kiribati. Drugą Rosjanką na podobnym stanowisku jest Eleonora Mitrofanowa, lecz jako nadzwyczajny przedstawiciel Rosji przy UNESCO.

Jak wspominała w wywiadzie dla Iriny Szichman, Zacharowa jeszcze ze studiów pamięta dyskryminację ze strony samych kobiet. Na jednym z wykładów prowadząca, widząc, że na zajęciach pojawiły się wszystkie studentki, lecz tylko jeden student, miała skomentować: „no cóż, nawet dla jednego człowieka trzeba poprowadzić wykład”. Dyplomacja rosyjska to wciąż „męski klub”, w którym wybiła się Maria Zacharowa, lecz którego nie rozbiła.