Atak w Nowym Jorku. Kilka osób postrzelonych na stacji metra

Policja szuka sprawcy – mężczyzny w pomarańczowej, roboczej kamizelce i masce przeciwgazowej. 13 osób zostało rannych, kilka z nich postrzelonych, podczas ataku na stację metra w porannych godzinach szczytu.

Nowy Jork z trudem podnosi się po pandemii, a w mieście rośnie poziom przestępczości. Do ataku doszło na peronie stacji metra 36th Street. Straż pożarna poinformowała, że 13 osób zostało rannych, pięć z nich w wyniku strzałów.

Rośnie liczna strzelanin

Funkcjonariusze policji i strażacy przekazali mediom, że próbują ustalić źródło zadymienia na stacji metra. Sprawdzają też, czy podczas strzelaniny zostały zdetonowane jakiekolwiek ładunki wybuchowe. Rzecznik policji powiedział, że na miejscu nie znaleziono żadnych aktywnych urządzeń wybuchowych. Policjanci zostali wezwani na stację w dzielnicy Sunset Park, na której krzyżują się trzy linie metra, ok. godz. 8:30 rano czasu lokalnego.

Według świadka, cytowanego przez „New York Post”, sprawca oddał wiele strzałów. Inny z nowojorskich tabloidów „New York Daily News” podaje, że mężczyzna wrzucił do jednego z wagonów granat dymny, po czym otworzył ogień do pasażerów. Motyw napastnika pozostaje nieznany.

Liczba strzelanin w Nowym Jorku wzrosła w tym roku, a wzrost liczby przestępstw z użyciem broni to jeden z głównych problemów burmistrza Nowego Jorku Erica Adamsa, który objął swój urząd w styczniu. Według statystyk Departamentu Policji do 3 kwietnia liczba strzelanin wzrosła do 296 z 260 w tym samym okresie ubiegłego roku.

Burmistrz przywraca politykę „zero tolerancji”

Wcześniej, w latach 2018 i 2019, liczba przestępstw z użyciem broni osiągnęła historycznie najniższy poziom, a miasto nadal pozostaje bezpieczniejsze niż w poprzednich latach. Lecz gdy nowojorczycy wyszli z lockdownów wywołanych przez pandemię, wielu uznało to miasto za bardziej niebezpieczne niż wiosną 2020 r.

Burmistrz Adams, który sam jest byłym policjantem, uczynił walkę z przestępczością z użyciem broni priorytetem swoich urzędników. Niedawno uruchomił siedem nowych jednostek policji zwalczających nielegalne posiadanie broni, a w zeszłym miesiącu Departament Policji zaczął surowiej ścigać łagodniejsze wykroczenia, co według tzw. teorii wybitej szyby ma zapobiegać poważniejszym przestępstwom.

Część ekspertów uważa, że brak pobłażania dla drobnych problemów (w rodzaju wybitej szyby) zwiększa ogólne poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do zmniejszenia poziomu przestępczości. Tego rodzaju politykę prowadził w latach 90. ubiegłego wieku m.in. ówczesny burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuiani.