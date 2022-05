Płoną wojenkomaty, Rosjanie nie chcą do wojska

Póki trwa „specoperacja” poza granicami państwa, wojna nie puka do ich domów. Mobilizacja byłaby namacalnym dowodem, że oto Rosja jest bezpośrednio zagrożona oraz że skończył się czas pokoju. Ale w Rosji narasta strach, stąd seria podpaleń lokalnych komisariatów wojskowych.

W podmoskiewskim Szczołkowie w nocy z 17 na 18 maja nieznani sprawcy wrzucili dwa koktajle Mołotowa do lokalnego komisariatu wojskowego, odpowiednika polskiej wojskowej komendy uzupełnień. Budynek spłonął, a wraz z nim archiwum – donosił w środę portal Baza. To już dwunasty taki incydent od początku wojny, podlicza radio Swoboda.

Pierwszy wojenkomat (komisariat wojskowy) spłonął w cztery dni po rozpoczęciu inwazji. W podmoskiewskiej miejscowości Łuchowicy policja zatrzymała wówczas 21-latka, który w nocy wrzucił do budynku komisji poborowej kilka butelek zapalających, a później nagranie wideo opublikował w sieci. Następne zaatakowano m.in. w Woroneżu, Mordowii, niedaleko Rostowa przy granicy z Ukrainą, a także w Omsku, Pronsku i Wołgogradzie.

Internauci rosyjscy ukuli nawet teorię, że oto właśnie wykuwa się nowa świecka tradycja. Nie ma jednak pewności, czy wpisze się w antywojenny sprzeciw oraz czy przestanie mieć charakter incydentalny. Póki władze nie oceniły skali problemu, nie reagują wzmożeniem represji. Niepokojącym dla nich jest jednak trend narastający takich ataków, które nasilają się wraz z kolejnymi spekulacjami o planach ogłoszenia powszechnej mobilizacji.

Na razie bez powszechnej mobilizacji

Każde kremlowskie dementi jedynie podsyca obawy i wzmaga spekulacje. Skoro ostatnia powszechna mobilizacja była ogłoszona na potrzeby Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, to skojarzenia są jednoznaczne. Póki trwa „specoperacja” poza granicami państwa, wojna nie puka do ich domów. Mobilizacja byłaby namacalnym dowodem, że oto Rosja jest bezpośrednio zagrożona oraz że skończył się czas pokoju.

Mobilizacja jest bowiem tym wehikułem, który faktycznie przestawia państwo z torów pokojowych na wojenne. Wprowadza się ją ustawą federalną lub innym aktem normatywnym, lecz ostatecznie liczy się podpis prezydenta. Przewidziana jest wyłącznie w dwóch sytuacjach – zagrożenia wojną i stanu wojennego. Państwo zacznie wówczas funkcjonować zupełnie inaczej w każdym wymiarze, od gospodarki, przez administrację po ograniczenia w życiu każdego mieszkańca.

Po kogo upomni się wojsko?

Na poziomie obywatelskim oznacza masowy pobór rezerwistów do armii. Państwo może im ograniczyć również swobodę opuszczania kraju. Zatem, jeśli ktoś obawia się wysłania na front, już wyjechał z Rosji albo będzie musiał to zrobić, zanim zostanie ogłoszona oficjalna decyzja. Unikających będzie można wcielić siłą, zatrzymać na ulicy czy wyciągnąć z pracy. „Od momentu mobilizacji powołani obywatele stają się personelem wojskowym. Wszystkie ich prawa, a także wysokość zasiłku pieniężnego, są regulowane przez ustawę o służbie wojskowej” – wyjaśniał portalowi Meduza Paweł Czikow, szef organizacji pozarządowej Agora, zajmującej się pomocą prawną.

Do armii zostaną wezwani rezerwiści – mężczyźni do 50. roku życia lub starsi, jeśli tak zdecyduje dekret. Zostaną wcielone także kobiety posiadające konkretne kwalifikacje m.in. medyczne, IT, łączności, lecz z przeszkoleniem wojskowym. Nie dotyczy ona tych, którzy już służą bądź realizują zadania obronne w innych sferach. Nie zostaną zmobilizowani również parlamentarzyści, odrzuceni wcześniej przez komisję poborową, inwalidzi, jedyni żywiciele rodziny, a także ojcowie wielodzietnych rodzin.

Na razie Kreml wstrzymuje się z oficjalną decyzją o mobilizacji. Najpierw rząd musi przeliczyć, ilu można wezwać, czyli zabrać z pracy, i wcielić do armii. A kogo nie. Mobilizacja to przecież bardzo konkretne straty ekonomiczne, jak wyjaśniał emerytowany pułkownik Anatolij Matwiczuk w rozmowie z dziennikarzami agencji informacyjnej URA.RU. Ponadto przypominał, że wcześniej należałoby zorganizować przeszkolenie wojskowe. „Mamy [Rosja] dość trudną sytuację na granicy zachodniej i na południu. Istnieje więc możliwość rozmieszczenia rezerwowych sił pomocniczych. A wtedy rezerwiści otrzymaliby wezwanie na szkolenie w ciągu jednego do sześciu miesięcy” – podsumowywał.

130 tys. złotych za front, 30 tys. za zaplecze

Dlatego duże zamieszanie wzbudziły w Rosji zaproszenia do ponownego stawienia się w komisariacie wojskowym „celem rejestracji wojskowej” oraz „potwierdzenia miejsca zamieszkania i rejestracji”. Otrzymują je mężczyźni rezerwiści do 50. roku życia – „Parwał, wybrosił” (porwałem i wyrzuciłem) – mówił BBC 14 kwietna 27-letni mieszkaniec obwodu briańskiego na granicy z Ukrainą i Białorusią. Otrzymał je również – po raz pierwszy od 16 lat – i także zignorował 44-letni mieszkaniec Moskwy, porucznik rezerwy po wydziale wojskowym na uniwersytecie.

Mają świadomość, że to zawoalowana akwizycja armijna. Innymi słowy, rekrutacja ochotników kontraktowych. Standardowo dotyczy ona żołnierzy, którzy odbyli służbę wojskową i chcieliby pozostać w armii na kolejne trzy lata. Tym razem otrzymują ofertę „specoperacji” na trzy miesiące, z „zapomogą finansową” 130 tys. rubli, czyli ok. 9 tys. złotych. Tyle otrzymują ci, którzy trafią na front. Jedynkę przed drukowaną wielkością wynagrodzenia dopisuje się ręcznie na formularzu. A więc, jeśli kontraktnik trafi na bezpieczne zaplecze na terytorium Rosji może liczyć na oryginalne 30 tys. rubli, czyli niewiele ponad dwa tysiące złotych.

Aktualnie wcielany do armii jest 134,5-tysięczny pobór letni. To mężczyźni w wieku 18–27 lat, którzy otrzymali odpowiednią ocenę komisji poborowej i nie są w rezerwie. Minister obrony Siergiej Szojgu zapewniał, że pobór, który skończy się w połowie lipca tego roku, nie ma nic wspólnego z trwającą „operacją specjalną” w Ukrainie. Równolegle do służby wojskowej zachęca bardzo nachalna reklama. Państwo obiecuje stabilność, szerokie możliwości samorealizacji, przyzwoity poziom życia oraz wysoki status społeczny.

„Nie jestem idiotą, nie potrzebuję wojny”

Rosjanie jednak wiedzą swoje, podejrzewając władze o ukrytą mobilizację, na którą składać się mają wszystkie dotychczasowe działania władz – wezwania dla rezerwistów, kontrakty dla ochotników oraz mało subtelna agitacja do służby wojskowej. Ulegają jej ofiary rządowej propagandy lub mieszkańcy głubinki (prowincji), bo najczęściej to jedyna szansa na godne życie, wyrwanie się z biedy, a w przyszłości na emeryturę.

Wprawdzie 61 proc. jeszcze rok temu w badaniach niezależnego Centrum Lewady potwierdzało: „Każdy prawdziwy mężczyzna powinien odbyć służbę w armii”, lecz gdy rośnie zagrożenie mobilizacją, znacznie bardziej powszechna jest postawa 25-letniego mieszkańca Rostowa, który na początku marca w wypowiedzi dla portalu Kavkazr.com stwierdził: „Nie jestem idiotą, nie potrzebuję wojny”.

Aleksander Peredruk, prawnik wyspecjalizowany w ochronie interesów poborowych, zauważył, że od początku wojny z Ukrainą Rosjanie bardzo ostro reagują na wezwania do komendy uzupełnień. Znacznie częściej niż dotąd konsultują się z prawnikami. Dotąd najczęściej sprawę załatwiano odpowiednią wzjatką (łapówką). Były też inne sposoby. „Ktoś idzie na uniwersytet i dostaje odroczenie, ktoś inny dyskwalifikującą kategorię na podstawie orzeczenia lekarskiego [czyli korupcja, dop. autorki], lub wybiera służbę alternatywną” – jeszcze dwa lata temu skarżył się Aleskiej Nieczajew z partii „Nowi Ludzie”, agencji informacyjnej URA.RU.

Skarżą się przede wszystkim matki. „Widziałam w telewizji – mówiła na początku kwietnia na łamach Idai.Realii Tatarka Gulnaz, matka 18-latka, jak młodzi żołnierze nie mają dziś ani rąk, ani nóg. Myślałam kiedyś, że przecież wystarczy założyć im protezę, że będą mogli później normalnie żyć. Przecież to bohaterowie! A potem wyobraziłam sobie, że to mój syn wróci w takim stanie z wojny”.