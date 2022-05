Strzelanina w Teksasie. Zginęło 14 uczniów i nauczyciel

Podejrzany sprawca, 18-latek, nie żyje, zastrzelony przez policję interweniującą na miejscu zbrodni. Motyw napastnika jest nieznany, gubernator stanu Greg Abbott nazwał atak „niezrozumiałym”.

Gubernator potwierdził, że 14 uczniów i nauczyciel zostało zastrzelonych we wtorek przed południem czasu lokalnego. Do strzelaniny doszło o godz. 11:32 w szkole podstawowej Robb w Uvalde, w południowo-zachodniej części stanu, 120 km na zachód od San Antonio.

Abbott ujawnił, że sprawcą był 18-letni Salvador Romas pochodzący z Uvalde. Napastnik zaparkował samochód przed szkołą, wszedł do środka i otworzył ogień. Miał pistolet i „mógł też mieć karabin”. Według informacji lokalnych władz miał postrzelić także swoją 66-letnią babcię.

Czytaj też: Amerykanie znów giną w strzelaninach. Co może Biden

Poza ofiarami śmiertelnymi są też ranni

Szef policji w Uvalde Pete Arredondo na konferencji prasowej potwierdził, że podejrzany działał sam i nie żyje. Według policjanta poza osobami, które poniosły śmierć, wiele innych zostało rannych – ale nie sprecyzował ich dokładnej liczby. Ranni mieli zostać m.in. dwaj policjanci.

Okręg szkolny Uvalde liczy prawie 600 uczniów. „Rodzice są proszeni o odbieranie uczniów w stałych godzinach zakończenia lekcji” – poinformowały władze szkolne. Transport autobusowy został wstrzymany. Funkcjonariusze eskortowali uczniów do samochodów rodziców. „Rodziców prosimy o cierpliwość, ponieważ kolejki będą długie” – oświadczyła szkoła.

Po strzelaninie w Uvalde demokratyczny senator Chris Murphy z Connecticut wygłosił emocjonalne wezwanie do działania. Murphy wielokrotnie naciskał na stworzenie legislacji ograniczającej dostęp do broni. „To zdarza się tylko w tym kraju i nigdzie indziej. Nigdzie indziej dzieci nie chodzą do szkoły myśląc o tym, że mogą zostać zastrzelone. Co my robimy?” – pytał retorycznie.

Czytaj też: Rekordowy rok pod względem masowych zabójstw

Kolejna strzelanina w tym roku

Zbrodnia w Uvalde jest jedną z kilku masowych strzelanin, które miały miejsce w USA w maju. Amerykańska organizacja non-profit Gun Violence Archive definiuje „masowe strzelaniny” jako te, w których co najmniej cztery osoby zostały ranne lub zabite. W tym roku odnotowała 215 takich sytuacji, w tym dziewięć, w których zginęły ponad cztery osoby.

Niewiele ponad tydzień temu, 14 maja w ataku na tle rasowym 10 osób zginęło, a trzy zostały ranne w supermarkecie w mieście Buffalo w stanie Nowy Jork. Sprawca został aresztowany. Kolejne strzelaniny miały miejsce 13 maja w Milwaukee w stanie Wisconsin (16 rannych), 15 maja w tajwańskim kościele w Laguna Woods w Kalifornii (jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne) i tego samego dnia na pchlim targu w Houston w Teksasie (dwie osoby zginęły, trzy zostały ranne).

Dziesięć lat temu 20 dzieci i sześcioro dorosłych zginęło w szkole podstawowej w Newtown w stanie Connecticut. Ówczesny wiceprezydent Joe Biden zaangażował się wtedy w próbę uchwalenia przepisów gwarantujących większą kontrolę dostępu do broni. Nowelizacja upadła jednak w Senacie. Druga poprawka do konstytucji gwarantuje Amerykanom prawo do posiadania i noszenia broni.

Czytaj też: 26 ofiar strzelaniny w Connecticut