Orbán blokuje embargo na ropę z Rosji. Sojusz z Warszawą się chwieje?

Przeciąganie liny fatalnie wpływa na współpracę Grupy Wyszehradzkiej w Brukseli, a przede wszystkim na sojusz polsko-węgierski na forum UE. Wysoki polski dyplomata mówi, że „nie ma już Wyszehradu w Brukseli”, i o niedopuszczalnych targach o ropę, gdy w Ukrainie przelewana jest krew.

Mija blisko miesiąc, od kiedy szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła projekt embarga na ropę. Budapeszt cały czas, mimo nowych propozycji, stawia weto.

Dlatego przełomu wciąż nie ma: ambasadorzy 27 krajów nie zdołali w poniedziałek nic uzgodnić, a sankcje wymagają jednomyślności. Bruksela chce wierzyć, że Orbán po prostu targuje się o „kwestie techniczne” (np. czas wyłączenia Węgier z embarga). Jednak polska dyplomacja przekonuje, że sprzeciw Budapesztu „ma charakter polityczny”, czyli wiąże się z relacjami węgiersko-rosyjskimi.

Czy szczyt zmiękczy Orbána?

Najnowszy projekt kompromisu, którym ambasadorzy 27 krajów UE zajmowali się bez efektów w ostatni weekend, wprowadzał rozróżnienie między ropą z rurociągów (chodzi o „Drużbę”, której nie obejmowałyby sankcje) oraz sprowadzaną tankowcami resztę ropy i produktów rafineryjnych (zostałyby objęte embargiem mniej więcej od początku 2023 r.).

– To trochę aroganckie, że Węgier pisze, o czym mają nie rozmawiać inni premierzy i prezydenci. Nie wyobrażam sobie, żeby szczyt mógł ominąć tak kluczowy temat – tak, dość ostro, komentuje zachodni dyplomata ubiegłotygodniowy list Orbána do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela, w którym Węgier napisał, że nie jest gotów do negocjacji w sprawie sankcji na rozpoczynającym się właśnie szczycie. Michel chciałby wyrażenia przynajmniej ogólnej zgody na częściowe embargo.

Wyjęcie „Drużby” spod sankcji byłoby wielkim ustępstwem wobec Węgier i kryjących się za ich plecami Czech i Słowacji. Budapeszt jednak nie daje zgody, choć oznaczałoby to, że embargo nie dotknęłoby jednej trzeciej dotychczasowego importu ropy do Rosji. Węgrzy nie zadowolili się także obietnicami finansowania przez UE inwestycji w infrastrukturę do sprowadzania ropy spoza Rosji. Ani kilkuletnimi okresami przejściowymi dla nich, Czech i Słowacji, które nie mając dostępu do morza, kompletnie uzależniły się od rosyjskiego surowca z rurociągu.

Z drugiej strony w razie zwolnienia „Drużby” z sankcji m.in. Polska i Holandia chciałyby zakazu lub mocnego ograniczenia eksportu produktów rafineryjnych z krajów nadal korzystających z tańszej rosyjskiej ropy, bo stanowiłoby to nieuczciwą konkurencję dla innych unijnych rafinerii. Polska domaga się także obłożenia ropy z „Drużby” cłami niwelującymi przewagę kosztową rosyjskiego surowca dla Węgrów, Czechów czy Słowaków.

Podczas rokowań 27 ambasadorów w ostatnich dniach rozwiązał się worek z kolejnymi żądaniami wyjątków sankcyjnych. Gdy Bułgaria była blisko uzyskania kilkumiesięcznego okresu przejściowego na import rosyjskiej ropy tankowcami, także Węgrzy zaczęli domagać się dla siebie wyjątku nie tylko dla „Drużby”, ale i ropy tankowcowej. A dzisiejsze negocjacje zawiesiły się w dużej mierze na żądaniach, by Węgrzy mogli kupować rosyjską ropę z tankowców, jeśli nagle skończy się przesył „Drużbą”. – W rezultacie otrzymaliby zupełne zwolnienie z sankcji – komentuje jeden z brukselskich urzędników.

Na stole położono także alternatywny „mechanizm solidarnościowy”, czyli gwarancje UE, że Węgry nie zostaną bez ropy w razie zakręcenia kurka przez Rosję.

– Dziwi mnie wiara Węgier w aż taką precyzję rosyjskiej broni i w to, że przy którymś ataku nie uszkodzi „Drużby” – mówi ukraiński dyplomata. Południowa odnoga „Drużby” prowadzi bowiem przez Ukrainę. Przedstawiciele unijnych instytucji uświadamiają Orbánowi, że nie jest to przesył bezpieczny, skoro biegnie przez teren ogarnięty wojną.

Koniec Wyszehradu w Brukseli?

Niemal publiczne wyszarpywanie unijnych funduszy i coraz większych wyjątków w zamian za zgodę na embargo to wielka różnica w porównaniu z poprzednimi pakietami sankcyjnymi. Przykładowo Irlandczycy bez protestów zgodzili się na bardzo dla nich kosztowne sankcje dla branży lotniczej. To niedobrze wróży kolejnym próbom zaostrzenia sankcji UE wobec Rosji np. w sektorze gazowym.

Obecne przeciąganie liny fatalnie wpływa na współpracę Grupy Wyszehradzkiej w Brukseli, a przede wszystkim na dotychczasowy sojusz polsko-węgierski na forum UE. Wysoki polski dyplomata mówi, że „nie ma już Wyszehradu w Brukseli”, i o niedopuszczalnych targach o ropę, gdy w Ukrainie przelewana jest krew.

Również z obrad ambasadorów płyną przecieki o tak emocjonalnych wystąpieniach Polaka, jakich – jak to ujmuje jeden z naszych rozmówców – zwykle nie spotyka się u dyplomatów. Szczyty do niedawna były poprzedzane naradami premiera Mateusza Morawieckiego z premierami reszty Grupy Wyszehradzkiej, ale to się skończyło. Nie ma też (wcześniej regularnych) polsko-węgierskich konsultacji dyplomatów niższego szczebla w Brukseli.

Ostatecznie embargo na ropę z Rosji dałoby się wprowadzić też przez 26 krajów UE (bez Węgier). Bruksela na razie nie sięga po takie wyjście awaryjne. Prognozy mówią, że sprzeciw Orbána potrwa od kilkunastu godzin do paru tygodni.

