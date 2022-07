Były premier Japonii Shinzo Abe postrzelony

Były premier Japonii Shinzo Abe został postrzelony podczas przemowy w mieście Nara w zachodniej Japonii. Zamachowca zatrzymano.

Do zamachu doszło w położonym ok. 20 km od Kioto mieście Nara. Jak pisze BBC News, Abe został postrzelony z tyłu i upadł w trakcie przemowy przed niedzielnymi wyborami do Izby Wyższej japońskiego parlamentu.

Shinzo Abe postrzelony. Zamachowiec aresztowany

„Abe trzymał się za klatkę piersiową, kiedy upadł, a koszula była poplamiona krwią” – pisze „Guardian”. Z kolei inne media podają, że podczas przemowy zebrani usłyszeli dwa strzały – były premier miał zostać postrzelony w klatkę piersiową i szyję. Zachodnie media cytują byłego gubernatora Tokio Yoichi Masuzoe, który napisał na Twitterze, że u Abe mogło zatrzymać się krążenie.

Według japońskiego nadawcy publicznego NHK policja aresztowała na miejscu mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa byłego premiera Japonii.

„Stany Zjednoczone są zasmucone i zszokowane” – powiedział w piątek ambasador USA w Japonii Rahm Emanuel. „Rząd USA i Amerykanie modlą się o dobro Abe-san, jego rodziny i mieszkańców Japonii”.

Ustąpił z powodu choroby

Abe był najdłużej urzędującym premierem Japonii. Był nim dwukrotnie – najpierw w latach 2006–07, a potem od 2012 do 2020 r. Ustąpił wtedy, powołując się na względy zdrowotne (potem ujawnił, że cierpiał na nawrót wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i inne choroby jelit). Jego następcą został Yoshihide Suga, a potem Fumio Kishida.