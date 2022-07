Sri Lanka. Protestujący wdarli się do siedziby prezydenta

Ponad 20-milionowa Sri Lanka przeżywa jeden z największych kryzysów gospodarczych w najnowszej historii. Wiele instytucji nie działa, brakuje paliwa, służba zdrowia jest sparaliżowana.

Wzburzeni demonstranci wdarli się w sobotę do rezydencji prezydenta Sri Lanki Gotabai Rajapaksy w stolicy Kolombo. Policja użyła gazu i armatek wodnych, rannych zostało co najmniej kilkadziesiąt osób, wśród nich są policjanci. Jak podała agencja Reutera, prezydent był uprzedzony o tym, że szykowane są demonstracje, dlatego już wcześniej opuścił swoją rezydencję.

Podobnie jak premier Sri Lanki Ranil Wickremesinghe, który zadeklarował w sobotę, że jest gotów zrezygnować ze stanowiska, by umożliwić sformowanie rządu przez przedstawicieli wszystkich partii. Liderzy opozycji, tak jak demonstranci, żądają rezygnacji prezydenta. Ten, jak podało BBC News, zapowiedział, że zrobi to 13 lipca.

Według zachodnich mediów protesty jednak się nasilają, podpalono m.in. dom premiera.

#Watch: Sri Lanka protesters take over the Old Parliament building https://t.co/6tSy6uunbc pic.twitter.com/e8Z6nLRUKI