„Kupimy Ukrainie drona!”. Polacy zebrali już całą sumę na Bayraktara

Zbiórka z inicjatywy publicysty Sławomira Sierakowskiego potrwa jeszcze kilka dni, ale założony cel – 22,5 mln zł – już udało się osiągnąć. Nadwyżka też trafi do walczącej Ukrainy.

Tak kilka tygodni temu zachęcał do wsparcia zbiórki publicysta Sławomir Sierakowski: „Litwini zebrali środki błyskawicznie i firma produkująca Bayraktary postanowiła przekazać drona darmo Ukrainie a zebrane pieniądze przeznaczyć na pomoc ludności. Później to samo stało się z kolejną zbiórką na trzy Bayraktary! Czas na nas. Pamiętacie Buczę, Irpień, Mariupol? Weźmy udział w tej walce. Kupmy polskiego Bayraktara”. I udało się przed czasem – zbiórka potrwa jeszcze cztery dni, zgodnie z ustaleniami nadwyżka również zostanie przekazana Ukrainie.

W komentarzach pojawiały się głosy rozgoryczenia, że Litwinom cała zbiórka zajęła zaledwie trzy doby. Ale jak przypomina Sierakowski, akcję Litwinów wsparł rząd i publiczne media, a polska jest całkowicie oddolna.

Zrzutka na dron dla Ukrainy. A nawet drony

Inicjatywę wsparło ponad 200 tys. osób, a w mediach społecznościowych link udostępniono ok. 120 tys. razy. W akcję włączyły się osoby publiczne, ludzie kultury, wojskowi. Niektórzy z nich – jak Agnieszka Holland, Borys Szyc, Adam Wajrak, Radosław Sikorski czy sam Sierakowski – wystawili dodatkowo specjalne aukcje (do zlicytowania dzień na planie, wspólny spacer czy kolacja). Na finiszu w niedzielę włączył się i apelował o wsparcie Bogusław Linda sfilmowany przez samą Agnieszkę Holland.

Na stronie zbiórki dziś czytamy: „Drodzy! Zorganizowaliśmy sobie możliwość udzielenia realnej pomocy Ukraińcom w tej wojnie i właśnie wykorzystujemy tę szansę! Dostajemy zewsząd sygnały, że ludzie chcą się dalej przyłączać i zapraszają znajomych. Dlatego zbiórka będzie aktywna jeszcze kilka dni dla wszystkich, którzy nie zdążą lub dopiero teraz się dowiedzą. Dołączajcie! Robimy to dla ich i naszego bezpieczeństwa. Będziemy z nimi aż do zwycięstwa nad Rosją!”.

Sławomir Sierakowski codziennie zagrzewał Polki i Polaków do wsparcia akcji. W międzyczasie pojawiła się jeszcze jedna inicjatywa – zrzutka na drony Warmate polskiej produkcji (tu potrzeba 5 mln zł).

Bayraktar w Ukrainie. Dlaczego jest tak skuteczny?

Produkowany w Turcji Bayraktar TB2 obrósł już legendą, powstają na jego temat nawet piosenki. Wydatnie pomaga Ukraińcom w walce: te konkretne bezzałogowce przypominają małe samoloty, są uzbrojone, przenoszą pociski rakietowe UMTAS zdolne atakować nawet czołgi, rejestrują też swoje dokonania i świat może je oglądać w sieci.

Jak pisał Marek Świerczyński, analityk Polityki Insight, ekspert ds. obronności: „Drony świetnie rekompensują Ukrainie praktyczny brak śmigłowców uderzeniowych i lotnictwa wsparcia pola walki. Oczywiście nie przenoszą tyle uzbrojenia i nie są w stanie zawisnąć w powietrzu (jak śmigłowce), ale mocno komplikują Rosjanom życie na wojnie. Kosztują o niebo mniej, a ich misje nawet w najbardziej ryzykownych okolicznościach w niczym nie zagrażają życiu pilotów”.

Z kolei mjr Michał Fiszer, były pilot wojskowy codziennie relacjonujący postępy na froncie, porównuje Bayraktara do „namolnej muchy”: „Jest większy od sportowej Cessny, tak naprawdę to samolot naturalnej wielkości, który startuje i ląduje na własnym podwoziu, chowanym w locie. Może latać aż 27 godzin, ale co najważniejsze: jest uzbrojony. Nawet rozpoznanie, które prowadzi, jest inne. Nie chodzi o oglądanie przylegających do linii frontu pól, wiosek czy lasów. To wlot na 100 czy nawet 150 km w głąb wrogiego zgrupowania, najlepiej w nocy, kiedy większość żołnierzy takiego aparatu nie zauważy”.