Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Są ofiary śmiertelne i ranni

Do wypadku na autostradzie w kierunku Zagrzebia doszło w sobotę wcześnie rano. 12 osób zginęło, 33 są ranne. Wszystkie ofiary to polscy obywatele, pielgrzymi zmierzający do Medjugorie.

Artykuł jest aktualizowany

Początkowe informacje chorwackich mediów mówiły o tym, że jedenaście osób zginęło, wiele zostało rannych w wypadku polskiego autobusu, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 między miejscowościami Jarek Bisaški i Podvorec na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Do wypadku doszło ok. 5:40 rano na 62 km autostrady w pobliżu miejscowości Brezniczki Hum, autobus na tablicach rejestracyjnych z Grodziska Mazowieckiego z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z trasy i wjechał do pobliskiego rowu.

Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych wypadku – 12. osoba zmarła w szpitalu na oddziale intensywnej terapii w Zagrzebiu, informację tę potwierdził rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina. 32 osoby są ranne, kilkanaście z nich w ciężkim stanie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na pokładzie autokaru byli pielgrzymi zmierzający do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie. Osoby ranne odwiezione zostały do okolicznych szpitali w Zagrzebiu, Varażdinie i Czakovcu. Według polskiego MSZ autokarem podróżowały 42 osoby oraz dwóch kierowców w pielgrzymce organizowanej przez Biuro Bractwa Św. Józefa. Pielgrzymi wyruszyli w sobotę z Częstochowy, wśród nich było trzech księży, sześć sióstr zakonnych, ale w większości osoby świeckie z okolic Sokołowa, Konina i podradomskiej Jedlni, czyli głównie z obszaru województwa mazowieckiego.

Chorwacki wicepremier i minister spraw wewnętrznych Davor Bożinović powiedział z kolei, że w polskim autobusie jechały 43 osoby i możliwe, że ktoś jest uwięziony pod autobusem, trwa podnoszenie pojazdu. Władze chorwackie czekają także na pełną listę pasażerów.

Wypadek w Chorwacji. Uruchomiono infolinię

Na miejsce wypadku udały się polskie służby konsularne oraz przedstawiciele chorwackiego ministerstwa spraw wewnętrznych, ma przybyć również wicepremier Chorwacji oraz z polecenia premiera Morawieckiego minister zdrowia Adam Niedzielski, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, a także polscy psychologowie i medycy z Zespołu Pomocy Medycznej. „Doszło do bardzo poważnego wypadku, w którym wielu obywateli Rzeczypospolitej straciło życie lub zdrowie istnieje pilna potrzeba i konieczność wsparcia tam, na miejscu działań konsularnych, także i działań naszych partnerów chorwackich tak, ażeby nasi obywatele czuli się w tej trudnej sytuacji odpowiednio zaopiekowani tak, ażeby ta sytuacja była w pełni opanowana – stąd taka, a nie inna decyzja pana premiera” – powiedział wiceminister Przydacz w Radiu Plus. Przyznał również, że celem wizyty będzie zaaranżowanie jak najszybszego transportu do Polski rodzin czy osób poszkodowanych.

To jeden z najtragiczniejszych katastrof drogowych w Chorwacji ostatnich lat, w 2008 r. w wypadku na autostradzie między Zagrzebiem a Splitem zginęło 14 słowackich turystów. Do wypadku polskiego autokaru doszło na spokojnym odcinku drogi. Chorwackie media podają, że kierowca autokaru mógł zasłabnąć lub zasnąć za kierownicą.

Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię + 385 148 99 414, pod którą członkowie rodzin ofiar wypadku autokaru w Chorwacji mogą uzyskać informacje.

Kondolencje dla rodzin ofiar

W związku z wypadkiem polskiego autokaru zareagowali m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda oraz minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Kondolencje bliskim ofiar złożył także premier Chorwacji Andrej Plenković. Zapewnił, że do działań związanych z wypadkiem zaangażowano wszystkie chorwackie służby. Poszkodowanym udzielana jest pomoc.

Z kolei szef MSZ Chorwacji Gordan Grlić Radman poinformował, że Chorwacja solidaryzuje się z Polską i jej obywatelami w obliczu tragicznego wypadku polskiego autokaru, do jakiego doszło na autostradzie A4.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował na Twitterze, że w związku z tym wypadkiem polecił wszcząć śledztwo z art. 173 par. 3 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduję karę pozbawienia wolności od lat 2 do 12 dla sprawcy katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, której następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób. Minister wyraził też najgłębsze wyrazy współczucia dla rodzin ofiar tragicznego wypadku.

2/2 O szczegółach tragedii rozmawiałem dziś rano z premierem Chorwacji @AndrejPlenkovic, który zapewnił o pełnym wsparciu chorwackich służb medycznych. Poleciłem naszym służbom konsularnym organizację wsparcia dla rodzin uczestników wypadku. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 6, 2022

W związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru w Chorwacji, w wyniku którego zginęło 11 osób a 34 są ranne, we współpracy z chorwackimi służbami ratowniczymi i władzami podejmujemy wszelkie możliwe działania aby pomóc naszym Rodakom. Rodzinom Ofiar składam wyrazy współczucia — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 6, 2022