Strategiczny port grecki

Grecki port w Aleksandropolis nad Morzem Egejskim, sennym 50-tys. mieście, tuż przy granicy z Turcją, wraz z wojną w Ukrainie nabrał strategicznego znaczenia. To tutaj zaczęły trafiać drogą morską wielkie amerykańskie dostawy uzbrojenia, aby przez Bułgarię i Rumunię, drogami i koleją, dotrzeć do ukraińskich odbiorców. Takiego ruchu jeszcze w Aleksandropolis nie było. I na przykład trzydniowa wizyta desantowca USS „Arlington” wywołała spore kłopoty aprowizacyjne. Aleksandropolis, w przeciwieństwie do dwóch największych greckich portów, Pireusu i Salonik, ma jeszcze tę zaletę, że można go znacznie rozbudować.