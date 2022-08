Kto stoi za zamachem, w którym zginęła Daria Dugina? Teorie się mnożą

W sprawie sobotniego zamachu pod Moskwą pojawia się coraz więcej teorii i domysłów, w tym dwa warianty związane ze służbami. Napuszczanie na siebie służb cywilnych i wojskowych to stara praktyka Kremla. Ostatecznie na „męczeńskiej śmierci” córki Dugina korzysta sam Putin.

Późnym wieczorem w sobotę na autostradzie pod Moskwą zginęła Daria Płatonowa, córka Aleksandra Dugina. Przyczyną była eksplozja ładunku wybuchowego umieszczonego pod siedzeniem kierowcy. Świadkiem był ojciec, który jechał za nią innym samochodem. Oboje wracali z „patriotycznego festiwalu” finansowanego przez Kreml, na którym Dugin wygłaszał wykład.

Daria była jego sekretarz prasową i mało znaną komentatorką polityczną. Powielała rasistowskie poglądy ojca, wspierała agresywną politykę Putina, Ukraińców określała mianem „podludzi” i nawoływała do radykalnych rozwiązań. Na swoich kontach w mediach społecznościowych chwaliła się, że właśnie pracuje nad książką „Z”, poświęconą „operacji specjalnej”. Tak ojciec, jak i córka zostali objęci sankcjami. Aleksander jeszcze w 2014 r. przez UE, oboje na listę amerykańską trafili po tegorocznej inwazji, zaś Daria w lipcu dodatkowo na brytyjską.

Jeszcze wczoraj Siergiej Markow – prokremlowski politechnolog i przyjaciel Dugina – informował, że ten znalazł się w szpitalu. Sprawą zajął się komitet śledczy, a niedługo potem do zamachu miała przyznać się Narodowa Armia Republikańska (NRA), która swój manifest polityczny wysłała na konto Telegram „Rospartizan”. Tyle faktów w tej sprawie.

Rosyjska propaganda podchwyciła „trop ukraiński”

Reszta doniesień to spekulacje. Najpierw, jeszcze zanim na scenie pojawił się nowy gracz, czyli NRA, zastanawiano się, czy za zamachem nie stoją ukraińskie służby specjalne. Kijów jednak zdecydowanie odciął się od takich doniesień. Doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak oświadczył, że „w odróżnieniu od Rosji Ukraina nie jest państwem przestępczym, a tym bardziej terrorystycznym”. Ponadto Aleksander Dugin znacznie bardziej rozpoznawalny jest w Polsce, aniżeli w Ukrainie. Tym bardziej nie było specjalnego powodu, żeby likwidować jeszcze mniej znaną trzeciorzędną propagandystkę. Co innego, gdyby ofiarą byli czołowi kremlowscy propagandyści, choćby Sołowiow czy Simonian.

Rosyjska propaganda natychmiast jednak podchwyciła „trop ukraiński”. Zasugerowała to Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ: „Jeżeli potwierdzi się trop ukraiński – a taką wersję głosił szef DNR Denis Puszylin […], wówczas musimy mówić o polityce terroryzmu państwowego prowadzonej przez reżim kijowski” – ogłosiła. Wręcz histerię urządziła z kolei Margarita Simonian, szefowa Russia Today. Zażądała zniszczenia Kijowa jako „centrum decyzyjnego”. Miała nadzieję – jak pisała na swoim kanale Telegram – że następnego ranka znajdzie w mediach informacje o zbombardowanej stolicy Ukrainy. A że Kijów występuje zawsze w pakiecie z Anglosasami, więc prokremlowski komentator Piotr Akopow via RIA Nowosti stwierdził, że Daria Dugina została zabita przez „globalistyczne elity anglosaskie w służbie ich nieludzkiej ideologii transhumanistycznej”.

Zamach w podbrzuszu putinizmu

W narrację propagandową jak na życzenie wstrzeliła się Narodowa Armia Republikańska. W swoim manifeście sugeruje, że jest podziemną organizacją rosyjskich aktywistów, wojskowych i polityków. Putina uznaje za uzurpatora, który rozpętał bratobójczą wojnę między narodami słowiańskimi. „Celem – jak pisze NAR – jest powstrzymanie destrukcji Rosji i jej sąsiadów”. Deklaruje kolejne akcje przeciwko rządowi, a przy tym wzywa do „obalenia nieludzkiego i obłudnego” reżimu. Poza doniesieniem Ilji Ponomariewa, b. deputowanego Dumy Państwowej, a dzisiaj antykremlowskiego aktywisty, nie ma dowodów świadczących, że nieznana dotąd nikomu organizacja faktycznie przyznała się do zamachu.

Leonid Wołkow, szef sztabu Aleksieja Nawalnego, zwraca uwagę, że operacja została przeprowadzona w rejonie, który swoim poziomem ochrony przypomina Kreml. Okręg Odincowo to – jak na swoim kanale Telegram zauważa opozycjonista – samo podbrzusze putinizmu. Kamery monitoringu mogą nie działać na moskiewskim blokowisku, ale nie w tym ściśle chronionym przez służby rejonie.

Słusznie także pyta, czy akurat w miejscu, gdzie nic nie dzieje się bez wiedzy służb, jacyś enigmatyczni partyzanci, ba, powiązani z aktywistami rosyjskimi, którzy – nie wypominając – nie są w stanie zorganizować większej demonstracji antyputinowskiej – mieliby zamontować potężny ładunek wybuchowy odpalany drogą radiową? Przypomnijmy – pod okiem służb na parkingu, na którym akurat nie działał monitoring.

Które służby mogły za tym stać?

Ofiarą zamachu była Daria, równie dobrze mógł być Aleksander Dugin. Wbrew obiegowym, zwłaszcza na Zachodzie, opiniom nie był kremlowskim demiurgiem. Swoimi rasistowskimi i skrajnie nacjonalistycznymi hasłami owianymi mistycyzmem i okultyzmem dostarczał raczej opium dla mas. Putin i jego otoczenie są bezideowi, a to, że konserwatyzm, tradycyjne wartości oraz prawosławie są dziś podstawą ideologii państwowej, to wynik kalkulacji, a nie głębokich przekonań władcy Kremla czy inspiracji ideologa eurazjanizmu.

Tym samym Dugin i jego córka byli – jeśli potwierdzi się hipoteza, że zamach to de facto sprawa z nadania Kremla – optymalnymi celami. W odróżnieniu od celebrytów propagandy kremlowskiej nie są na świeczniku, nie mieli ochrony jak gwiazdorzy rosyjskich mediów, więc dostęp do nich był znacznie prostszy.

W rosyjskich mediach społecznościowych rozważane są dwa warianty związane ze służbami. Pierwszy, rozliczeń finansowych pomiędzy służbami a Duginem. Niezależny rosyjski dziennikarz i wideobloger Sasza Sotnik twierdzi, że Daria Dugina była podejrzewana o defraudację funduszy, które kanałami „sieci Dugina” rosyjskie służby, a więc Kreml, wspierały skrajnie prawicowe partie europejskie, zwłaszcza Marie Le Pen we Francji oraz Mateo Salviniego we Włoszech. Nie przypadkiem ostatnio wypłynęły też maile, jakie wymieniali ze sobą córka Dugina oraz szef włoskiej skrajnej prawicy. Sprawa nie jest nowa, bo wyniki śledztwa, w tym wiadomości i dokumenty potwierdzające, jak blisko włoscy, francuscy, niemieccy i austriaccy politycy współpracują z Kremlem, opisywali nagradzani dziennikarze śledczy z estońskiego portalu New Lines.

Drugim wariantem tego scenariusza są rozgrywki pomiędzy rosyjskimi służbami. Kanał telegramowy „Sito Sokrata” twierdzi, że FSB, które skompromitowało się na początku inwazji, stara się zrehabilitować i jednocześnie osłabić „zielonych”, czyli wywiad wojskowy. Docelowo jednak promującego GRU Siergieja Szojgu, z którym także związany był Aleksander Dugin. Wystarczy bowiem przypomnieć, że to jego geopolitykę studiują kursanci w rosyjskich akademiach wojskowych.

Putin korzysta na śmierci córki Dugina

Tak czy inaczej, napuszczanie na siebie służb cywilnych i wojskowych to stara praktyka Kremla. Ostatecznie na „męczeńskiej śmierci” córki Dugina korzysta właśnie Putin. Z tego powodu możliwe, że była to operacja pod „fałszywą flagą” na zlecenie samej góry. Nie byłby to pierwszy ani ostatni raz. Wystarczy wspomnieć, że kiedy w 1999 r. „młody Putin” potrzebował legitymizacji, którą miała mu dać „szybka, zwycięska wojenka” z Czeczenią, służby podkładały ładunki wybuchowe w blokach moskiewskich osiedli. Winnymi wówczas natychmiast okrzyknięto bojowników czeczeńskich, tak jak dziś Ukraińców.

To, że pojawi się „ślad ukraiński”, było w warunkach wojennych oczywiste. Wątpliwości dotyczyły tego, kiedy i jaki „dowód” zaprezentują Rosjanie. Czy pójdą na skróty i śledczy „znajdą” fotografię Zełenskiego lub flagę Ukrainy na miejscu zamachu, czy też będzie to bardziej skomplikowana kombinacja. Rosjanie zagrali najpewniej starą, dobrze zgraną kartą fałszywki, w czym swoisty rekord ustanowiły jeszcze carskie służby. W efekcie w prawdziwość „Protokołów mędrców Syjonu” wciąż wierzą miliony antysemitów i globalnej alt-prawicy. Tym razem FSB oficjalnie oskarża ukraińskie służby, na zlecenie których zamachu miała dokonać Natalia Vovk, która wraz z nastoletnią córką wynajmowała mieszkanie w bloku Duginy. Obie kobiety miały już rzekomo wyjechać z Rosji do Estonii.

Na służby wskazuje również timing. Po pierwsze, za dwa dni wypada święto narodowe Ukrainy. Propaganda już więc wpisuje zamach w „prowokacje kijowskiego reżimu”. Po drugie, kończą się wakacje, a rosyjscy turyści z Krymu zostali w spektakularny sposób skłonieni do przerwania urlopów. Za sprawą nasilającego się sabotażu sił ukraińskich Rosjanie coraz wyraźniej odczuwają, że to jest także ich wojna. Po trzecie wreszcie, jesienią spodziewane jest tąpnięcie społeczno-gospodarcze, jako że sankcje coraz bardziej zaduszają gospodarkę rosyjską, a władzom coraz trudniej jest tuszować kryzys, spadek funduszy socjalnych i narastające doniesienia o odmowie służby wojskowej, niewypłacanych odszkodowaniach dla rodzin zmarłych żołnierzy, a także frustracji tych, których bliscy „zaginęli” na wojnie, której nie ma.

Wrzesień to też standardowo wybory lokalne i regionalne, a więc zawsze ryzyko, że opozycja wpadnie na kolejny pomysł „inteligentnego głosowania”. Na to receptą jest jednak manifest NRA, który pozwoli Kremlowi ścigać, aresztować i represjonować każdego aktywistę, opozycjonistę i krytyka Kremla. Znajdą się z pewnością dowody, że sympatyzuje, wspiera, a może nawet jest członkiem Narodowej Armii Republikańskiej. Kreml upiecze więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Dociśnie wszelkich krytyków, a także ożywi efekt flagi. Wrogowie, nieważne, że wymyśleni, są przecież u bram!

