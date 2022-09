Dobry pan, choć morderca

Znany obraz Ilji Riepina przedstawiający Iwana Groźnego mordującego swego syna dzieli Rosjan już niemal półtora wieku. Najbardziej Iwan przypadał do gustu podobnym sobie dyktatorom. Cenił go Stalin, a dziś broni go Putin.

Dzieło znane jest pod dwoma tytułami: „Car Iwan Groźny i jego syn Iwan 16 listopada 1581 roku” albo pod bardziej dosłownym: „Iwan Groźny zabija swojego syna”. O samego tytułowego bohatera pracy Riepina Rosjanie spierają się już piąte stulecie. Może dlatego, że tu splamiony krwią tyran był zawsze zbyt czytelną metaforą współczesności? Podział prosty: jedni utrzymują, że jak ktoś zbudował podstawy imperium, to odpuścić można mu wszystko, nawet dzieciobójstwo. Bo państwo jest ważne, a reszta to błahostki.