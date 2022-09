206. dzień wojny. Brzozy, szyny, blacha, beton, improwizacja. Rosyjskie opancerzenie

Rosjanie pokazują coraz częściej, że są bezmyślnymi, okrutnymi osobnikami. Kiedy już to wszystko się skończy, będą potrzebne lata wychowania w duchu poszanowania drugiego człowieka. A na razie możemy podziwiać ich „radosną twórczość” na polu ulepszania techniki bojowej.

16 września Ukraińcy uchwycili cały Kupiańsk, stopniowo oczyszczając miasto z wojsk rosyjskich. Jest to miasteczko liczące 27,5 tys. mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, ile polski Łowicz, Zakopane czy Nowy Dwór Mazowiecki. Jest jednak niezwykle ważnym węzłem kolejowym z dużą węzłową stacją nadającą się do obsługi pociągów towarowych (z możliwością ich załadunku i rozładunku na miejscu). Stacja i inne ważne części tego węzła kolejowego znajdują się po wschodniej stronie rzeki Oskił. I właśnie ją opanowały wojska ukraińskie 16 września, co udowodniono licznymi geolokalizowanymi zdjęciami oraz filmami.