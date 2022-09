213. dzień wojny. Co musi zrobić teraz NATO? Rosję trzeba zatrzymać tam, gdzie jest

Mimo całej groteskowości, bałaganu i cyrku, jaki towarzyszy rosyjskiej mobilizacji, lekceważyć jej nie można. Rosja zaleje Ukrainę ludzkimi falangami, dobrze już z historii tego kraju (licząc z ZSRR) znanymi. Rosjanie tak właśnie wygrywali wojny.

Mobilizacja w Rosji przebiega bardzo chaotycznie. Do wojska biorą, jak leci, także tych, którzy teoretycznie są od niej zwolnieni, np. dziennych studentów czy pracowników przemysłu zbrojeniowego. Nikt nie patrzy na wykształcenie, zawód, specjalność pod kątem przydziału do danej jednostki. Powołuje się nawet ludzi przewlekle chorych. Wszystko wskazuje na to, że sformuje się z nich zwykłe bataliony piechoty, z pewną liczbą broni strzeleckiej, maszynowej, granatników i może moździerzy. Może nawet uda się z byłych saperów stworzyć niewielki pododdział.