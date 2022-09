Huragan Ian uderzył we Florydę. Ponad 800 tys. ludzi bez prądu

„To jest burza, o której będziemy mówić przez wiele lat, to historyczne wydarzenie” – powiedział o huraganie Ian, który w środę uderzył w południowo-zachodnie wybrzeże Florydy, Ken Graham, dyrektor Krajowej Służby Pogodowej (NWS).

Ian jest huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Prędkość wiatru, jaka mu towarzyszy, osiąga do 240 km/godz., co według amerykańskiego Krajowego Centrum Huraganów (NHC) czyni go „ekstremalnie niebezpiecznym”.

305 PM EDT 28 Sep -- Hurricane #Ian has made landfall as an extremely dangerous Category 4 hurricane near Cayo Costa, Florida with maximum sustained winds at 150 mph. The minimum pressure from Air Force Reconnaissance Hurricane Hunters was 940 mb.



Latest: https://t.co/tnOTyfORCw pic.twitter.com/O3agPDOZHk — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022

„To będą paskudne dni”

„Nadszedł czas, aby ukryć się i przygotować na tę burzę, bo jest ona potężna” – przekazał w środę rano gubernator Florydy Ron DeSantis, dodając, że mieszkańcy hrabstw Collier, Lee, Charlotte i Sarasota nie mogą się już bezpiecznie ewakuować i powinni pozostać w domach. „To będą paskudne dwa–trzy dni” – tłumaczył.

Mieszkańcy pozostałej części stanu (ponad 2,5 mln osób) zostali wezwani do ewakuacji. Władze przekazały, że miejscami może spaść od 250 do 380 l wody/m kw. Kevin Guthrie, dyrektor centrum zarządzania kryzysowego na Florydzie, ostrzegł w środę przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i ryzykiem pojawienia się tornad. I rzeczywiście, jeszcze tego samego dnia ponad 800 tys. odbiorców na Florydzie zostało pozbawionych prądu.

Czytaj też: Huragan Ida: klęska żywiołowa po klęsce politycznej Bidena

Co najmniej dwie osoby nie żyją

Nim dotarł do Florydy, Ian uderzył we wtorek w Kubę. Także tam pozostawił całą wyspę bez prądu. Zginęły co najmniej dwie osoby. Największe zniszczenia odnotowano w zachodniej części wyspy, szczególnie w prowincji Pinar del Rio.

Kubańskie władze przekazały, że huragan doprowadził do zerwania licznych linii elektrycznych oraz telefonicznych.

Czytaj też: Strasznie wieje i wiać będzie. Skąd w Polsce tak potężne wichury?