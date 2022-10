Rosyjski most na Krym w ogniu. Część przeprawy się zawaliła. Jest reakcja Putina

Kluczowa dla Rosjan przeprawa prowadząca na bezprawnie okupowany Krym nie nadaje się do użytku. Po porannej eksplozji most częściowo się zawalił.

W wyniku eksplozji część samochodowa Mostu Kerczeńskiego (nazwa wzięła się od Cieśniny Kerczeńskiej, nad którą został zbudowany) zawaliła się między kilkoma przęsłami i spadła do wody. Natomiast część kolejową objął pożar, z którego unosiły się kłęby czarnego dymu. Płonęła co najmniej jedna z cystern pociągu, który tamtędy przejeżdżał.

On Putin's birthday, Kerch bridge connecting occupied #Crimea and #Russia has been detonated with significant damage. pic.twitter.com/vnHO6vTCDt — Igor Sushko (@igorsushko) October 8, 2022

Wojna w Ukrainie. Płonie kluczowy rosyjski most

Most Kerczeński, po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r., został oddany do użytku cztery lata później. To kluczowa przeprawa dla reżimu Władimira Putina, która umożliwiała do tej pory zaopatrywanie rosyjskich jednostek wojskowych okupujących półwysep.

Na razie nie ma oficjalnie potwierdzonych informacji, że za zniszczeniem przeprawy stoją Ukraińcy. Rosjanie rozpowszechniali od rana wersję, że zniszczenia to efekt zapalenia się i wybuchu cysterny z paliwem, która była częścią składu kolejowego na moście. „Łuki żeglugowe mostu nie zostały uszkodzone” – twierdziła rosyjska agencja informacyjna RIA. Potem Moskwa zaczęła już mówić o ciężarówce, która eksplodowała na moście. Natomiast w serwisie Telegram szef krymskiego parlamentu Władimir Konstantinow stwierdził, że to byli „ukraińscy wandale".

Most ma ponad 18 km długości, jego budowa kosztowała ok. 4 mld dol. Przeprawa łączy Krym z rosyjskim Krajem Krasnodarskim i była jednym z najważniejszych symboli przejęcia półwyspu przez Rosję.

SZ Ukrainy złożyły Putinowi najlepsze życzenia z okazji 70 urodzin! Było dużo fajerwerków!

Most na Krym zarwany - kolejowy definitywnie zniszczony drogowy minimum w połowie jezdni.

IMHO błyskotliwa operacja sił specjalnych #Ukraina #UkraineRussiaWar #WojnaWUkrainie pic.twitter.com/OYYeY9w1Y4 — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) October 8, 2022

Putin chce specjalnej komisji

Ruch na Moście Kerczeńskim został wstrzymany. Zniszczenie części przeprawy potwierdziły rano siły powietrzne armii ukraińskiej. „Mogło to być uderzenie przeciwokrętowej rakiety Neptun. Ona ma potężny ładunek i może manewrować do 300 kilometrów” - mówił w TVN24 generał zauważył generał w stanie spoczynku Mieczysław Bieniek. „To wpłynie nie tylko na morale rosyjskich żołnierzy, ale także rosyjskiego społeczeństwa” - stwierdził.

Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, Władimir Putin został poinformowany o „pożarze na moście” i nakazał powołanie rządowej komisji, która wyjaśni szczegółowo przyczyny jego zniszczenia. „Gazeta Wyborcza” cytuje członka Rady Federacji Aleksandra Baszkina, który miał stwierdzić, że odpowie „adekwatnie, świadomie i prawdopodobnie asymetrycznie". Odpowiedź według niego ma dotyczyć nie tylko Ukrainy, ale też wspierającego ją Zachodu.

Z ukraińskich władz sprawę skomentował doradca szefa kancelarii prezydenta Mychajło Podolak. Napisał na Twitterze m.in.: „Wszystko, co nielegalne, musi zostać zniszczone, wszystko, co skradzione, musi zostać zwrócone Ukrainie, a wszystko, co wiąże się z rosyjską okupacją, wygnane”.

To nie była pierwsza eksplozja w tej okolicy. W sierpniu świat obiegła wiadomość o wybuchu na wojskowym lotnisku Saki, który zniszczył stacjonujące tam rosyjskie samoloty. Potem informowano m.in. o eksplozji w magazynie amunicji w jednej z miejscowości na Krymie. Za każdym razem mieszkający tam Rosjanie rzucali się do ucieczki, drogi wyjazdowe były zakorkowane. W sobotę od rana telewizje pokazują z kolei coraz większe kolejki m.in. na stacjach benzynowych. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że w najbliższym czasie transport na i z półwyspu będzie mocno ograniczony.

Od czasu okupacji przez Rosjan Krymu przeniosło się tam około miliona osób.