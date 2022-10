Eksplozje w Kijowie. Pierwszy atak na stolicę Ukrainy od miesięcy

Ukraińską stolicą w poniedziałek rano wstrząsnęła seria wybuchów. Pociski spadły w rejonie szewczenkowskim.

To pierwszy atak na ukraińską stolicę od miesięcy. O eksplozjach burmistrz Kijowa Witalij Kliczko informował na Telegramie ok. godz. 8:30 lokalnego czasu: „Kilka wybuchów w rejonie szewczenkowskim – centrum stolicy”. Według doniesień lokalnych władz Ukrainy i reporterów pociski spadły w ostatnich godzinach na kilka miast: prócz Kijowa na Żytomierz, Dniepr, Tarnopol i Chmielnicki.

Korespondent „Guardiana” Peter Beaumont podał, że w Kijów wystrzelono cztery rakiety, ale niektóre „zostały przechwycone”. Christopher Miller z „Financial Times” donosi, że są ranni i zabici. „Auta płoną, okna w domach wybite, są martwi” – pisał rano na Twitterze ukraiński poseł Ołeksij Honczarenko.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba poinformował: „Ataki z powietrza trwają. Proszę wszystkich o zachowanie spokoju i przemieszczenie się do schronów. W regionie działa obrona przeciwlotnicza. Docierają informacje o strąconych obiektach. Podkreślam: alarm lotniczy obowiązuje. Zostańcie w ukryciu. Nie fotografujcie i nie filmujcie miejsc lądowania pocisków ani uszkodzonej infrastruktury. Od tego zależy ludzkie życie. Trzymajmy się”.

Odwet za Most Krymski?

Ukraina obawia się eskalacji – front przebiega teraz na wschodzie i południu, zachodnia część kraju i stolica nie były niepokojone od tygodni. Zdaniem ekspertów i zachodnich mediów to odwet za sobotni atak na most łączący Krym z Rosją. To potężny cios wizerunkowy dla Putina i jego armii. „Atak został odczytany jako personalny afront. Z trzech ciosów, które mogą pogrążyć Putina, dwa zostały już wymierzone” – pisze Agnieszka Bryc, ekspertka „Polityki” od spraw Rosji.