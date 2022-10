Odwet za Most Krymski. „Wrogi atak trwa”, Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie miasta

Kijowem w poniedziałek rano wstrząsnęła seria wybuchów, zginęło w nich co najmniej osiem osób, a 24 zostały ranne. Atakowane są też inne miasta, w całej Ukrainie obowiązuje alarm lotniczy.

To pierwszy atak na ukraińską stolicę od miesięcy. O licznych eksplozjach burmistrz Kijowa Witalij Kliczko informował na Telegramie ok. godz. 8:30 lokalnego czasu: „Kilka wybuchów w rejonie szewczenkowskim – centrum stolicy”. Dodał, że uszkodzone są „obiekty infrastruktury krytycznej”. Ale nie tylko. Według kolejnych doniesień rosyjskie pociski trafiły w plac zabaw dla dzieci i Muzeum Sztuki im. Chanenków. Mieszczą się one w parku Tarasa Szewczenki – miejscu szczególnie popularnym wśród mieszkańców Kijowa. Uszkodzone mają być także budynki Filharmonii Narodowej, muzeum Szewczenki oraz tzw. szklany most, nazywany także „mostem Witalija Kliczki”. Choć pocisk uszkodził wybudowaną w 2019 r. przeprawę pieszo-rowerową, jej konstrukcja przetrwała. „To symboliczny atak”, piszą komentatorzy. I symboliczny jego wynik: „Rosjanom musi być smutno, że nasz szklany most jest silniejszy niż Most Krymski” – tweetowała Nika Melkozerowa, dziennikarka „The New Voice of Ukraine”.

That feeling when a glass bridge survives missile attack. Klitschko's PR project. Pedestrian bridge in central Kyiv. Proves it was a symbolic attack. Russians must be sad our glass bridge is stronger then Crimean bridge. pic.twitter.com/p5xYRhVQfz — Nika Melkozerova (@NikaMelkozerova) October 10, 2022

W chwili ataku na moście znajdowali się przechodnie.

„Tchórze walczą z placami zabaw, dziećmi i ludźmi”

Wszystkie kijowskie instytucje kultury, szkoły, przedszkola i uczelnie pozostają zamknięte, obowiązuje alarm lotniczy. Nauka w szkołach podjęta zostanie w trybie zdalnym.

„Próbują nas zniszczyć i zetrzeć z powierzchni ziemi – komentował na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Zniszczyć naszych ludzi, którzy śpią w swoich domach w Zaporożu. Zabić ludzi, którzy jadą do pracy w Kijowie i Dnieprze. Alarm lotniczy nie ustępuje w całej Ukrainie. Uderzają pociski. Niestety, są zabici i ranni. Proszę, nie opuszczajcie schronów. Zadbajcie o siebie i swoich bliskich. Trzymajmy się i bądźmy silni”.

Doradca prezydenta Andrii Yermak pisał z kolei: „Tchórze walczą z placami zabaw, dziećmi i ludźmi”. Jak dodał, „kwestię Rosji cywilizowany świat musi rozwiązać siłą”.

Korespondent „Guardiana” Peter Beaumont rano podał, że w Kijów wystrzelono cztery rakiety, ale niektóre „zostały przechwycone”. Jak dodał, rosyjskie bombowce strategiczne strzelają najpewniej z okolic Morza Kaspijskiego. Reporter „The Economist” Oliver Carroll pisze na Twitterze: „Trudno nie docenić cynizmu ataku na stolicę w godzinach szczytu. To akt wyjątkowej desperacji”.

„Auta płoną, okna w domach wybite, są zabici” – pisał na Twitterze ukraiński poseł Ołeksij Honczarenko.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Gubernator obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba informował i apelował: „Ataki z powietrza trwają. Proszę wszystkich o zachowanie spokoju i przemieszczenie się do schronów. W regionie działa obrona przeciwlotnicza. Docierają informacje o strąconych obiektach. Podkreślam: alarm lotniczy obowiązuje. Zostańcie w ukryciu. Nie fotografujcie i nie filmujcie miejsc lądowania pocisków ani uszkodzonej infrastruktury. Od tego zależy ludzkie życie. Trzymajmy się”.

Ambasador USA w Kijowie Bridget A. Brink pisze na Twitterze, że atak na Kijów świadczy o eskalacji Rosji wymierzonej w ludność cywilną.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022

Jak poinformował doradca szefa MSW Ukrainy Rostysław Smyrnow, w wyniku porannych ataków rakietowych na centrum ukraińskiej stolicy zginęło co najmniej osiem osób, a 24 zostały ranne.

„Atak wroga trwa”. Zmasowany ostrzał ukraińskich miast

Według doniesień lokalnych władz Ukrainy pociski spadły w ostatnich godzinach także na inne miasta: Żytomierz, Dniepr, Tarnopol i Chmielnicki. Nocą Rosjanie zaatakowali Zaporoże i Mikołajów. Z apelem do mieszkańców, żeby udali się do schronów, zwrócił się także mer Lwowa Andrij Sadowy. Wybuchy odnotowano w Odessie, Charkowie, w okolicach Krzemieńczuka i Iwano-Frankowska.

Jak powiadomił naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerij Załużny, od rana w poniedziałek Rosja wystrzeliła w cele na Ukrainie 75 rakiet, 41 z nich zestrzeliła obrona powietrzna. Zastrzegł przy tym, że „atak wroga trwa”. Korektę wkrótce wprowadziła wiceminister obrony Hanna Malar, informując o 83 pociskach, z czego 43 strąconych przez systemy obrony przeciwrakietowej. Według premiera Denysa Szmyhala uszkodzonych zostało 11 ważnych obiektów infrastruktury w ośmiu obwodach Ukrainy i w Kijowie. Niektóre rejony zostały pozbawione prądu i wody.

Rosjanie przeprowadzili atak na Ukrainę przy użyciu precyzyjnych rakiet manewrujących wystrzeliwanych m.in. z bombowców strategicznych w rejonie Morza Kaspijskiego i z okrętów na Morzu Czarnym. Jak powiadomił rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat, użyto m.in. rakiet Ch-101 i Ch-555, pocisków manewrujących Kalibr i balistycznych krótkiego zasięgu Iskander. Atakowano też przy pomocy wyrzutni rakietowych S-300 i Tornado.

Z relacji Witalija Kima, szefa władz obwodu mikołajowskiego, wynika, że rosyjskie wojska w ataku na ukraińskie miasta wykorzystały m.in. irańskie bezzałogowce Shahed-136. „Drony kamikadze” nadleciały z terytorium Białorusi. O możliwości ataku irańskich dronów na obiekty w środkowej i zachodniej części Ukrainy informowało w piątek ukraińskie Regionalne Dowództwo Sił Obrony Terytorialnej „Zachód”. Rosja miała przerzucić na lotnisko w Łunińcu na południu Białorusi co najmniej 20 Shahedów-136. Iran miał wcześniej przekazać wojsku rosyjskiemu „setki” tego typu bezzałogowców. Maszyny widziano już nie tylko na północy kraju (w obwodach kijowskim, żytomierskim i wołyńskim), ale także w okolicach Mikołajowa i Odessy.

Odwet za Most Krymski?

Front, przypomnijmy, przebiega teraz na wschodzie i południu kraju, jego zachodnia część i stolica nie były niepokojone od tygodni. Rosjanie zaatakowali Kijów w pierwszych dniach wojny w lutym, ale zostali odparci i ciężar działań przeniósł się w inne regiony Ukrainy.

Zdaniem ekspertów i zachodnich mediów poranne uderzenie na Kijów to odwet za sobotni atak na most łączący Krym z Rosją i zapowiedź eskalacji. Wybuch na moście zadał potężny cios wizerunkowy Putinowi i jego armii. „Atak został odczytany jako personalny afront. Z trzech ciosów, które mogą pogrążyć Putina, dwa zostały już wymierzone” – pisze Agnieszka Bryc, ekspertka „Polityki” od spraw Rosji. Putin osobiście otwierał tę przeprawę w 2018 r., by symbolicznie domknąć proces aneksji półwyspu. Ukraińcy całe przedsięwzięcie nazywają „bezprawną samowolką budowlaną”. Most ma też strategiczne znaczenie, był główną drogą zaopatrzenia dla rosyjskich wojsk walczących w Chersoniu i regionie. Ruch został już w części przywrócony, ale tylko dla aut osobowych i pociągów pasażerskich. Ciężki sprzęt wojskowy tędy nie przejedzie.

Prezydent Rosji Władimir Putin w niedzielę nazwał katastrofę mostu „atakiem terrorystycznym”. Okoliczności ma zbadać powołana na jego życzenie komisja śledcza.