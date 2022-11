Kogo woli Scholz

Zazgrzytało potężnie we francusko-niemieckim silniku, który przecież po brexicie miał już bez przeszkód napędzać Unię Europejską. W połowie października Pałac Elizejski odwołał odbywające się regularnie wspólne posiedzenie francuskiego i niemieckiego rządu, co uznano za dyplomatyczną sensację. Według francuskiej prasy był to efekt frustracji prezydenta Emmanuela Macrona kolejnymi nieporozumieniami w relacjach z Berlinem. Później prawdopodobnie przyszła refleksja, że takie podziały w samym jądrze Europy wypadają fatalnie w kontekście wojny w Ukrainie, i w zeszłym tygodniu kanclerz Olaf Scholz spotkał się w Paryżu z Macronem na zaaranżowanym ad hoc „roboczym lunchu”.