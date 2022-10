Kolejna taka tragedia w Korei Płd. Dlaczego? Czy można było jej uniknąć?

Korea Płd. znów jest w żałobie po spowodowanej przez ludzi tragedii. Na skutek wybuchu paniki w wąskiej uliczce w samym środku Seulu zginęły co najmniej 154 osoby, w większości bardzo młodzi uczestnicy zabaw z okazji Halloween.

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Itaewon, seulskim zagłębiu barów, klubów i restauracji leżącym na zboczu wzniesienia Namsan z charakterystyczną wieżą telewizyjną na szczycie. Itaewon to rewir modny wśród mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.

Kolejna tragedia w Korei Płd.

Wieczorem w sobotę 29 października na stosunkowo niewielkim obszarze zebrało się ponad 100 tys. osób – po zniesieniu pandemicznych obostrzeń mieszkańcy stolicy i turyści mogli wreszcie odwiedzić Itaewon bez maseczek. Do tragedii doszło w dochodzącej do stacji metra uliczce z barami, gdzie stłoczyły się setki osób. Ulica opada ku stacji, osoby wychodzące z metra i zmierzające w jego kierunku zaczęły się przepychać, a w konsekwencji upadać jak kostki domina i wzajemnie się przygniatać. Służby ratunkowe dotarły na miejsce po kilku minutach od pierwszych wezwań, ale długo nie mogły dostać się do najbardziej poszkodowanych. Pomoc nieśli świadkowie zdarzenia – w jakimś stopniu przygotowani, bo obowiązkowa służba wojskowa dla mężczyzn wiąże się z przejściem szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Jednak chaos był potężny. Akcji ratunkowej towarzyszyli m.in. imprezowicze wychodzący z klubów, w których nie przerwano zabawy.

Korea po raz kolejny staje przed koniecznością odpowiedzenia sobie na pytanie, jak to się dzieje, że tak wysoko rozwinięte społeczeństwo regularnie dotykają katastrofy, które nie są związane np. z ryzykowaną działalnością przemysłową. Lista podobnych tragedii jest porażająca. W 2020 r. w pożarze i licznych eksplozjach materiałów izolacyjnych w wykańczanej chłodni w podseulskim Inczeonie zginęło 39 robotników. W 2018 r. w pożarze szpitala w mieście Miryang na południu kraju zginęło 41 osób, 153 zostały ranne. W 2017 r. pożar w siłowni i w saunie w miejscowości Jecheon w środkowej Korei pochłonął 29 ofiar. W kwietniu 2014 r. na pokładzie przeładowanego promu „Sewol” w wyniku błędu załogi utonęły 304 osoby, w większości licealiści z podseulskiego Ansan.

W 2008 r. w Inczeonie spłonęła inna chłodnia, śmierć poniosło 40 robotników. W 2003 r. podjęta próba samobójcza przez podpalenie skończyła się pożarem dwóch pociągów metra w Daegu: 192 ofiary śmiertelne. W 1999 r., też w Inczeonie, w nielegalnym barze, który sprzedawał alkohol nieletnim, ofiar śmiertelnych było co najmniej 56, w sporej części nastolatków. W 1998 r. 23 osoby, w tym 19 przedszkolaków, zginęły na obozie młodzieżowym. W 1995 r. w wyniku błędów popełnionych na etapie budowy zawalił się dom towarowy w Seulu: 502 ofiary śmiertelne, 937 rannych. 1993 r. – toną 292 osoby podróżujące przeładowanym promem „Seohae”. W 1972 r. w przeładowanym promie „Namyoung-Ho” tonie ok. 325 os. To wszystko nie licząc katastrof lotniczych.

Czy na Itaewonie też zawiedli ludzie?

Tragedie te miały wspólny mianownik: zawiódł czynnik ludzki. Błędy popełniały załogi, np. piloci czytali gazety albo byli rozproszeni. Koreańską specjalnością okazała się hierarchiczność, czy – jak mówią socjolodzy – dystans władzy, tu ogromny, co skutkuje tym, że niżsi stopniem nie informują przełożonych o potencjalnych problemach, obawiając się, że szefowie potraktują zgłoszenie jak obrazę majestatu. Nie koryguje się też błędnie podejmowanych decyzji. Inwestorzy gonią za zyskiem. Dom towarowy zawalił się, bo budowano go w ramach gorączki przed letnimi igrzyskami 1988 r. i konstrukcja była sporo cieńsza niż w projekcie. Szukający dodatkowych zysków armatorzy brali ładunki ponad normę i przerabiali pokłady, by wykroić dodatkowe kabiny i sprzedać więcej biletów. Do tego służby kontrolne nie były dość rzetelne ani wolne od wpływu właścicieli danych inwestycji.

Koreańczycy sami obwiniają się o nadmierne cwaniactwo, próby oszczędzania, luźne podejście do norm bezpieczeństwa, co widać m.in. we względnie wysokiej liczbie ofiar wypadków drogowych, sporo wyższej niż np. w Japonii, z którą Korea lubi się porównywać. Niewymuszone błędy są kosztowne, bo kraj jest gęsto zaludniony. Koreańczycy podróżują i bawią się tłumnie, z braku przestrzeni budują raczej w górę i pod ziemią, a takie konstrukcje z natury bardzo utrudniają ewakuację.

Czy na Itaewonie też zawiedli ludzie? Tłumów należało się spodziewać, chociażby w związku z poluzowaniem restrykcji covidowych, a Seul umie i lubi się bawić. To atrakcyjne miasto dla ludzi młodych, studentów, turystów podążających śladami koreańskiej kultury popularnej czy pracowników prężnych branż wysokich technologii. Policja objaśnia, że nie miała dość sił, by obstawić teren, bo była zajęta m.in. zabezpieczaniem organizowanych równolegle protestów. Służby z pewnością dysponowały jednak danymi o liczbie osób zmierzających do i przebywających w Itaewonie. Zaniepokojenie budzi też to, że panika wybuchła w tak trywialnej sytuacji. W mieście położonym pod granicą z Koreą Płn., która na co dzień straszy wybuchem wojny, w zasięgu północnokoreańskiej artylerii, gdzie mężczyźni odbywają służbę wojskową, a dzieci w szkołach trenują ewakuację, można by oczekiwać lepszego systemowego przygotowania na wystąpienie nagłych i niebezpiecznych zjawisk.

Tacy nowocześni, tacy pospieszni

Takie tragedie uderzają w międzynarodową reputację Korei, która stara się pielęgnować własny obraz niezawodnego dostarczyciela ultranowoczesnych technologii. Koreańczycy się spieszą, starają się sprostać narzuconym sobie samym wskaźnikom produkcji, ten styl życia i pracy pozwala im wyprzedzać konkurencję. Czasem kosztem bezpieczeństwa, ale na czas i za względnie dobre pieniądze. Tak mieszkańcy Korei skracają od dekad dystans do Japończyków, w niektórych dziedzinach – np. w produkcji mikroczipów – są już od nich lepsi. Pośpiech i koszty, jakie z sobą niesie, stoi też za koreańskimi sukcesami eksportowymi, np. szybkimi terminami w dostarczaniu broni, które od Koreańczyków zamawia w dużych ilościach m.in. polskie ministerstwo obrony. Nic dziwnego, że w ostatnich dniach południowokoreańskie gazety piszą głównie o tragedii na Itaewonie i o sprzedaży do Polski elektrowni atomowej.