Turcja wraca do Syrii?

Prezydent Recep Tayyip Erdoğan w weekend zapowiedział turecką interwencję lądową w kontrolowanej przez Kurdów północnej Syrii. Tureckie ataki lotnicze trwają tam już od tygodnia.

Pretekstem do interwencji stał się zamach bombowy z 13 listopada, w którym na reprezentacyjnej ulicy Stambułu zginęło sześć osób. Odpowiedzialność za niego tureckie władze przypisały Kurdyjskiej Partii Pracujących (PKK), organizacji zbrojnej, która od lat 80. walczy o samostanowienie Kurdów w Turcji. Ale okoliczności zamachu nie są jasne i wygląda na to, że Erdoğan próbuje wykorzystać sytuację, aby kolejny raz zaatakować Kurdów mieszkających w północnej Syrii, którzy według Ankary zapewniają PKK zaplecze do ataków na Turcję.