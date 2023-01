317. dzień wojny. Bradleye i mardery, nowy przełom w dostawach dla Ukrainy

Dużo się ostatnio mówi o kolejnych dostawach uzbrojenia dla Ukrainy, w tym 50 bojowych wozów piechoty Bradley i niemieckich bojowych wozów Marder. To znów przełamanie pewnej bariery, do niedawna takie dostawy wydawały się niemożliwe.

Władimir Putin ogłosił wczoraj bardzo dziwną rzecz: 36-godzinne wstrzymanie ognia i działań wojennych na czas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj jest wigilia tych świąt – przypadają wg kalendarza juliańskiego na 7 i 8 stycznia. Szkoda, że nikt Putinowi nie powiedział, że w Ukrainie również obchodzi się Boże Narodzenie według kalendarza gregoriańskiego, czyli 25–26 grudnia, w zasadzie na równi. Oficjalnie wolne od pracy jest zarówno 25 grudnia, jak i 7 stycznia (tylko jeden dzień za każdym razem) oraz 1 stycznia, nie ma natomiast dnia wolnego w prawosławny Nowy Rok, 14 stycznia. Wskazuje to, że Ukraina stopniowo przesuwa się w świętowaniu w stronę „naszego” kalendarza. Rosjanie oczywiście zwalili na Ukrainę serię ataków rakietowych zarówno w grudniowe święta Bożego Narodzenia, jak i w Nowy Rok, skąd więc zatem ta nagła troska? Po części, by zadowolić własny Kościół prawosławny i jego hierarchów, którzy wojnę jednak gorliwie wspierają. Notabene w Wielkanoc 2022 r. prezydent Rosji jakoś nie pomyślał o przerywaniu ognia.

Czytaj także: Dlaczego Rosjanie ryją pola, a Ukraińcy uderzają celnie

Przede wszystkim, jak ocenia większość obserwatorów, wyczerpane rosyjskie wojska na froncie potrzebują wytchnienia oraz czasu na spokojne dostarczenie zaopatrzenia, ewakuację uszkodzonego sprzętu, uporządkowanie spraw logistycznych i związanych z dowodzeniem, może tu i ówdzie Rosjanie będą chcieli przeprowadzić spokojnie rotację pododdziałów na froncie. Coś takiego ma sens, ale taka przerwa działa na niekorzyść Ukrainy, która po przerwie trafi na wzmocnionego i lepiej przygotowanego przeciwnika. Ukraina daje radę prowadzić rotację przynajmniej części swoich wojsk według określonego planu i takiej przerwy nie potrzebuje.

Czy Rosjanie naprawdę walczą w Bachmucie o sól i gips?

Jeden z amerykańskich oficjeli wpadł na pomysł, że Rosjanie z taką uporczywością walczą o Bachmut i Soledar, bo potrzebują tamtejszych złóż soli i gipsu. Dzisiaj tę sensacyjną informację powtórzyły wszystkie światowe media.

Bezkrytyczność, z jaką podchodzi się do takich informacji, jest zadziwiająca. A problem jest bardzo ciekawy, ponieważ jeszcze w 2012 r. pod względem produkcji własnej soli Rosja była dopiero na 23. miejscu w świecie, a Ukraina – na miejscu 11. Co ciekawe, Polska zajmowała poczesne 13. miejsce, produkując dwa razy tyle soli co Rosja. Czyżby w tak wielkim kraju jak Rosja nie było soli? Ależ oczywiście, że jest. Rosja ma dość duże zasoby soli, ale nie wydobywała własnej, lecz kupowała. Kiedy w 2016 r. weszło embargo m.in. na eksport soli do Rosji, do 2019 r. kraj bezproblemowo zwiększył swoją produkcję o ok. 40 proc., przeskakując na 14. miejsce na liście światowych producentów soli. Polska spadła na miejsce 21., a Ukraina na 17. Rosja ma duże złoża, ale eksploatowała je na pół gwizdka, skoro sól można było tanio kupić za granicą. Do największych złóż w Rosji należą Belbażskie Zagłębie Soli pod Niżnym Nowogrodem, a także złoża Sol-Ilieck pod Orenburgiem, złoża pod Iżewskiem i Jekaterynburgiem, w Kraju Permskim i w Tyreckim Zagłębiu Soli pod Irkuckiem. Sól pozyskuje się ponadto z dużego słonego jeziora Baskunczak między Wołgogradem a Astrachaniem. Po cholerę im zatem kompletnie zrównane z ziemią Bachmut i Sołedar, gdzie kopalnie soli i gipsu trzeba budować całkowicie od zera i w dodatku nie wiadomo kiedy, skoro wciąż w pobliżu toczą się działania wojenne, gdzie kompletnie zniszczona jest też infrastruktura transportowa, gdzie nie mieliby gdzie zamieszkać robotnicy pracujący przy wydobyciu? Naprawdę nie prościej zainwestować we własne złoża w spokojnej, cichej okolicy, gdzie normalnie funkcjonuje kolej, są osiedla ludzkie z potencjalną siłą roboczą, są dla nich sklepy, szkoły, przedszkola i szpitale? A w Bachmucie czy Sołedarze musiałoby wszystko powstać całkowicie od nowa, niedługo nie zostanie tam kamień na kamieniu. Wystarczy spojrzeć, co się dzieje w Mariupolu, gdzie był wielki zakład metalurgiczny Azowstal, niby taki cenny. Czy Rosja inwestuje w jego odbudowę? A gdzie tam, palcem nie tknięto. Inwestycje w samym mieście też są minimalne i w zasadzie ograniczają się do uprzątnięcia gruzów i napraw istniejących budynków, by je byle jak dostosować do zamieszkania.

Czytaj także: Wielki blamaż Rosjan w Makiejewce. Żołnierze dosłownie spali na amunicji

To, że taki Reuters czy brytyjski „Guardian” powtarzają tę informację, to można zrozumieć, oni nie znają rosyjskich realiów. Ale naszym mediom się dziwimy. Rosja chce zająć całą Ukrainę i dopóki tego celu nie zrealizuje, nie będzie tam inwestować, więc wyszarpnięcie ruin Bachmutu i Sołedaru i odsunięcie linii frontu na kilkanaście kilometrów za te miasta nie oznacza, że od razu ruszą tam gigantyczne inwestycje w odbudowę (budowę od nowa wręcz) kopalni soli, gipsu, budowę osiedli mieszkalnych dla inżynierów i robotników, szkół dla ich dzieci, szpitali (do których trzeba sprowadzić personel medyczny), sklepów, domów kultury, urzędów, tworzenie komunikacji miejskiej, odtwarzanie służb komunalnych, wodociągów, ścieków, ogrzewania, dostaw prądu, organizowanie wywozu śmieci itd. Już o odbudowie linii kolejowych, by te kopaliny stamtąd wywozić, litościwie nie wspomnimy.

Co na frontach rosyjsko-ukraińskiej wojny?

Na frontach nadal trwają zacięte walki. Na północy rosyjskie kontrataki koncentrują się w rejonie Swiatowego i Kreminnej. Zgadnijcie, gdzie ostatnio Rosjanie atakowali pod Swiatowem? Tak, po raz kolejny ruszyli do szturmu na Stelmachiwkę. Ponadto usiłowali odzyskać swoje pozycje pod Czerwonopopiwką i Dibrową, atakowali też pod Biłohirowką.

Jeśli chodzi o wspomniany już rejon Sołedaru i Bachmutu, to wygląda na to, że Rosjanie przesunęli się nieznacznie na północny zachód w rejonie Jakowliwki, czyli na północny wschód od Sołedaru. Tragedii nie ma, bowiem sytuacja obrońców miasta nie zmieniła się w znaczący sposób. Pod Bachmutem natomiast walki nadal toczą się na południowych i wschodnich obrzeżach miasta i żadna ze stron nie jest obecnie w stanie przesunąć linii frontu. Ciężkie straty ponoszą tu zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy, ale atakujący tradycyjnie większe, co wynika z taktycznej logiki.

Bradleye i mardery dla Ukrainy

Będą to pierwsze nowoczesne gąsienicowe wozy bojowe piechoty produkcji zachodniej, jakie trafią do Ukrainy. Co prawda bojowe wozy piechoty spisują się w Ukrainie poniżej oczekiwań, ale dotyczy to pojazdów produkcji sowieckiej lub już rosyjskiej. W trakcie walk wyszły na jaw ich bardzo poważne wady, a do najpoważniejszych należy zbyt słabe opancerzenie sprawiające, że są one dość łatwo niszczone przez różnorodne środki ogniowe, od czołgów, poprzez kierowane rakiety przeciwpancerne, aż po ręczne granatniki przeciwpancerne, lekkie działka przeciwlotnicze i działka pokładowe innych bojowych wozów piechoty, ciężkie odłamki przy bliskim wybuchu artyleryjskim czy nawet bezpośrednie trafienie pocisku z moździerza kalibru 120 mm. Nie są one też odporne na miny w tym sensie, że najechanie na minę z reguły powoduje śmierć ludzi obecnych w pojeździe. Ponadto rosyjskie bojowe wozy piechoty są bardzo ciasne i mają słabe wyposażenie do prowadzenia działań bojowych w nocy. Nie zawsze się więc dobrze sprawdzają przy wsparciu własnej piechoty w natarciu czy w obronie.

Czytaj więcej: Bradleye, mardery i AMX-y dla Ukrainy. To nie są dla Putina dobre dni

Ale amerykański bradley to coś całkiem innego. To potężny wóz, wyraźnie masywniejszy od typowego rosyjskiego BWP. I rzeczywiście, najpopularniejszy rosyjski wóz BMP-2 waży 14,5, a M2A2 ODS Bradley – 27,5 tony, a to głównie z tego powodu, że ma po prostu znacznie lepszą ochronę pancerną. Pancerz bradleya jest wykonany z różnych materiałów, główny ze specjalnie wzmocnionego aluminium, a dodatkowy, montowany po bokach, ma charakter kompozytowy. Bradley w czasie walk w Iraku wytrzymał trafienia serii z działka kal. 25 mm oddanej omyłkowo z transportera Piechoty Morskiej LAV-25. BMP-2 już by płonął rozłupany.

Mimo swojej masy bradley jest całkiem mobilny, bo ma silnik wysokoprężny Cummings o dwa razy większej mocy od BMP-2 (600 KM zamiast 300 KM) i doskonałą transmisję. Jego uzbrojenie to działko M242 Bushmaster kal. 25 mm, karabin maszynowy i dwie wyrzutnie kierowanych pocisków przeciwpancernych BGM-71 TOW-2, z zapasem siedmiu rakiet (dwie w wyrzutniach i pięć w wieży). Przedział desantowy dla piechoty bradleya dla 8 żołnierzy jest obszerniejszy niż w BMP-2 (zabierającym siedmiu piechurów), dzięki czemu można załadować tu większe zapasy amunicji dla transportowanej drużyny piechoty.

Czytaj także: Jak porusza się piechota? Nie na nogach

50 wozów tego typu wystarczy do wyposażenia jednego batalionu zmechanizowanego z niewielką rezerwą, czyli na początek niedużo. Dwa pozostałe bataliony brygady będą musiały zadowolić się innymi wozami, najprawdopodobniej transporterami M113, również produkcji amerykańskiej. Przynajmmniej w ich przypadku zestaw narzędzi obsługowych (calowych) byłby ten sam.

Z kolei Niemcy mają przekazać bojowe wozy piechoty Marder, również dość przyzwoite pojazdy, choć nieco od bradleya starsze. Marder jest ciut słabiej uzbrojony (działko kal. 20 mm i kierowane rakiety przeciwpancerne Milan), ale również ma solidną ochronę pancerną. Ponieważ jednak pancerz mardera jest stalowy, to pojazd waży 33 tony, mając także silnik o mocy 600 KM (firmy MTU). Generalnie więc oba pojazdy, które trafią do Ukrainy, stanowią wyższą klasę niż ekssowieckie BMP używane powszechnie przez obie strony konfliktu. Ale dwa bataliony nowych bojowych wozów piechoty to tylko cegiełka, która choć nie odegra radykalnej roli na polu walki (do tego trzeba by wysłać pewnie z 600 bradleyów i z 400 czołgów Abrams), to jednak po raz kolejny zwiększy możliwości bojowe ukraińskich wojsk.

Prawdziwe znaczenie tej dostawy jest jednak inne: to kolejny „pierwszy raz”. Pojawienie się tych pojazdów to zwiastun dalszych ich dostaw, ale też zwiastun czegoś zupełnie innego. U głównego użytkownika wozów Bradley, czyli w US Army, bojowe wozy piechoty Bradley i czołgi Abrams stanowią nierozerwalną parę. Traktuje się je właściwie jako jedną całość. Skoro więc Ukraina oficjalnie otrzymuje bradley’e, to co będzie w następnym pakiecie?

Podobnie jest z marderami. Marder i czołg Leopard 2 to w Niemczech nierozerwana para. Bo czołgi i piechota są jak masło z chlebem. Chleb (piechota) od biedy może jeszcze działać sam, ale jest to posiłek byle jaki. Masło (czołgi) nie mogą działać bez piechoty, po prostu się nie da. Ale chleb z masłem to podstawa każdego dobrego śniadania. Tak samo jest z bojowym wozem piechoty i z czołgiem – tworzą dopasowane do siebie teamy.

I co ciekawe, o czołgach Leopard już się nieoficjalnie mówi. Bardzo chcielibyśmy zapytać, czy chodzi o starsze pojazdy Leopard 1, o jakich dyskutowano na wiosnę, czy jednak tym razem Niemcy zdecydują się na przekazanie Leopardów 2? Te ostatnie to nie żadna kolejna wersja Leoparda, to wbrew nazwie całkiem nowy czołg, kompletnie odmienny od „jedynki”. Np. zamiast gwintowanej armaty kal. 105 mm ma nowoczesną, gładkolufową armatę kal. 120 mm, notabene taką samą jak na czołgu Abrams.

Czytaj także: Czy to zmierzch czołgu? Skąd! Jest jak młot i taran

Jest jeszcze coś: wszystkie te pojazdy, i bradleye, i mardery, i leopardy 2, mają doskonałe systemy obserwacji i kierowania ogniem. Mają naprawdę skuteczne dzienne i nocne przyrządy obserwacyjne oraz układy wyliczające, które umożliwiają bardzo celne strzelanie. Z nich nie marnuje się pocisków… Ale to nie wszystko. Mają także zamontowane systemy dowodzenia i łączności NATO, z możliwością transmisji danych. To kolejny element budowy sieciocentrycznego systemu dowodzenia w Ukrainie. A taki system przenosi proces podejmowania decyzji na polu walki na całkiem nowy, wyższy poziom.

Jutro o ciekawych pomysłach w dziedzinie obrony przeciwlotniczej ukraińskich wojsk. A sprawa jest naprawdę intrygująca. Dziś wspomnimy jeszcze tylko, że drugą baterię Patriot mają Ukrainie przekazać Niemcy, co już oficjalnie zapowiedziano. My jednak napiszemy o całkiem innym projekcie.

Czytaj także: Niespodziewana kariera MRAP-ów