Leopardy dla Ukrainy. Polska złożyła wniosek, zgoda Niemiec już w środę?

Szef resortu obrony Niemiec oświadczył we wtorek, że jego kraj nie stanie na drodze Polsce i innym krajom chcącym przekazać czołgi Leopard Ukrainie. Warszawa oficjalnie wystąpiła o tę zgodę we wtorek, a Berlin ma się do niej ustosunkować w trybie pilnym.

„Niemcy nie podjęły nowego stanowiska ws. przekazania Ukrainie czołgów Leopard, ale nie będziemy stać na drodze innym państwom, które posiadają te czołgi w swoim arsenale i chcą pomóc Ukrainie” – powiedział szef MON Niemiec Boris Pistorius podczas wspólnej konferencji po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.



Dodał, że Berlin stara się przyglądać, jak wygląda sytuacja z ich czołgami. „Musimy zobaczyć, jaki potencjał ma nasz przemysł, jakie mamy zapasy magazynowe i jaka jest kompatybilność naszych czołgów – chodzi o naprawy i wsparcie. Często się o tym zapomina” – stwierdził. Tymczasem szef polskiego MON Mariusz Błaszczak poinformował we wtorek na Twitterze, że Niemcy otrzymały już polski wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie leopardów Ukrainie. Portal Bloomberg podał, że Niemcy powinni udzielić Polsce tej zgody już w środę. Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023 Czytaj też: Czy Berlin uwolni leopardy? Tylko tak odzyska twarz Nie ma podziałów w NATO Pistorius przypomniał też, że Niemcy znajdują się w czołówce państw pomagających Ukrainie – przekazali m.in. systemy Patriot czy wozy bojowe Marder. „Łącznie przekazaliśmy Ukrainie pomoc o wartości 3,3 mld euro. Równym nam jest bardzo niewielu, więcej od nas przekazały tylko Wielka Brytania i Stany Zjednoczone” – wyjaśnił. Na koniec podkreślił, że wewnątrz Sojuszu nie ma w tym momencie podziałów w kwestii pomocy Ukrainie. „Część z naszych partnerów chce przyspieszyć proces pomocy, ale NATO jest zjednoczone i będziemy współpracować” – powiedział. Głos zabrał też sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. „Ta wojna na pełną skalę jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy od pokoleń, dlatego tak ważne jest teraz przywództwo Niemiec” – stwierdził. Dodał, że Putin planuje nową ofensywę w Ukrainie, dlatego państwa Sojuszu muszą jej pomagać jeszcze bardziej – dostarczając nowe, silniejsze i bardziej nowoczesne systemy. Podkast: Spór o czołgi. Krytyczny moment w powojennej historii Niemiec Burzliwa konferencja w Ramstein Przypomnijmy: minister spraw zewnętrznych Niemiec Annalena Baerbock oświadczyła w niedzielę, że jej kraj nie stanąłby na drodze, gdyby Polska chciała oddać swoje leopardy (w przypadku reeksportu sprzętu Niemcy mają prawo weta). Kilka dni wcześniej sprawa czołgów Leopard 2 stanęła na forum konferencji w bazie lotniczej Ramstein z udziałem szefów obrony, towarzyszyły jej burzliwe emocje i dyskusje. Ostatecznie mimo presji z Europy i USA leopardy nie znalazły się w pakiecie niemieckiej pomocy. Kilka dni temu sprawa czołgów Leopard 2 stanęła na forum konferencji w bazie lotniczej Ramstein z udziałem szefów obrony, towarzyszyły jej burzliwe emocje i dyskusje. Ostatecznie mimo presji z Europy i USA leopardy nie znalazły się w pakiecie niemieckiej pomocy. Pistorius już wtedy podkreślił: „Wrażenie, jakoby istniała jakaś konkretna koalicja, na której przeszkodzie stoją Niemcy, jest fałszywe”.