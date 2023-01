Minister obrony Niemiec: Nie bronimy przekazywania leopardów Ukrainie

„Niemcy nie podjęły nowego stanowiska ws. przekazania Ukrainie czołgów Leopard, ale nie będziemy stać na drodze innym państwom, które posiadają te czołgi w swoim arsenale i chcą pomóc Ukrainie” – powiedział szef MON Niemiec Boris Pistorius podczas wspólnej konferencji po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.



Dodał, że Berlin stara się przyglądać, jak wygląda sytuacja z ich czołgami. „Musimy zobaczyć, jaki potencjał ma nasz przemysł, jakie mamy zapasy magazynowe i jaka jest kompatybilność naszych czołgów – chodzi o naprawy i wsparcie. Często się o tym zapomina” – stwierdził.

Tymczasem szef polskiego MON Mariusz Błaszczak poinformował we wtorek na Twitterze, że Niemcy otrzymały już polski wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie leopardów Ukrainie.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z