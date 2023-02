Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Nie żyje już prawie 11 tys. osób

Do ok. 8,5 tys. wzrosła liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Turcji, w Syrii zginęło ok. 2500 ludzi, blisko 16 tys. osób jest rannych. Zdaniem WHO ostateczna liczba ofiar może sięgnąć 20 tys. Polscy ratownicy wyciągnęli z gruzów kilkanaście osób.

Trzecie od poniedziałku trzęsienie ziemi w Turcji miało siłę 5,6 st. w skali Richtera, zanotowano je w środkowej części kraju, na głębokości 2 km.

Epicentrum pierwszego trzęsienia, które nastąpiło w poniedziałek o godz. 4:17 czasu lokalnego (godz. 2:17 w Polsce), znajdowało się na głębokości 10 km, 37 km na północny zachód od liczącego ok. 2 mln mieszkańców tureckiego miasta Gaziantep, położonego blisko granicy z Syrią – przekazało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Pierwotne wstrząsy miały magnitudę 7,8. Po nich doszło do co najmniej 20 wstrząsów wtórnych; najsilniejsze o sile 6,6 w skali Richtera (po południu turecka Agencja Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi mówiła już o co najmniej 120 wstrząsach). 6 tys. zawalonych budynków tylko w Turcji Na Twitterze pojawiło się nagranie przedstawiające zawalenie się jednego z budynków w Sanliurfie w południowo-wschodniej Turcji, a także zdjęcie pokazujące zniszczenia dokonane na autostradzie w Hatay’s Reyhanlı.

Trzęsienie dotknęło mieszkańców ośmiu tureckich prowincji. W samym mieście Diyarbakir, jak podają lokalne władze, zawaliło się 17 budynków. W Osmaniye – 34. W Malatyi zawalił się meczet. We wtorek tureckie władze podały informację już o ponad 6 tys. zawalonych budynków. W prowincji Hatay w południowej Turcji doszło do uszkodzenia i pożaru gazociągu. Wstrząsy były odczuwalne w Ankarze, stolicy kraju położonej 460 km od epicentrum, a także na Cyprze, w Libanie i Egipcie.

Obszar dotknięty kataklizmem rozciąga się na ponad 330 km – od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir.



Wsparcie ze świata

W poniedziałek po godz. 11 polskiego czasu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan przekazał, że w jego kraju zginęło co najmniej 912 osób. „To największa katastrofa od 1939 r. Nie da się przewidzieć, o ile wzrośnie bilans ofiar śmiertelnych w miarę trwania poszukiwań i akcji ratunkowej” – powiedział. Po godz. 18 liczba zgonów w samej Turcji wzrosła do 1651, a poszkodowanych – do 11 119. W Syrii śmierć poniosło 928 osób. Agencje zajmujące się katastrofami naturalnymi, w tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), przewidują, że liczba ofiar może osiągnąć nawet 20 tys. osób.



Wcześniej Erdogan złożył na Twitterze kondolencje wszystkim obywatelom kraju, którzy ucierpieli w wyniku wstrząsów. „Wszystkie nasze odpowiednie jednostki są w pogotowiu pod wspólną koordynacją państwowej agencji ds. katastrof i sytuacji nadzwyczajnych (AFAD). Nasze ekipy poszukiwawczo-ratownicze zostały natychmiast wysłane na tereny dotknięte katastrofą. Nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, resort zdrowia, AFAD, władze lokalne wszystkie inne instytucje szybko przystąpiły do pracy” – poinformował.

Erdogan przekazał też, że swoją pomoc zaoferowało Turcji 45 państw. Wyrazy wsparcia wyszły m.in. od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego w USA Jake′a Sullivana i ministra spraw wewnętrznych Polski Mariusza Kamińskiego. Ten ostatni zaproponował, także na TT, wysłanie do Turcji grupy ratowniczej 76 strażaków.

W związku z trzęsieniem ziemi w Turcji i apelem tureckich władz o pomoc zaproponowałem wysłanie na miejsce ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR @KGPSP złożonej z 76 strażaków i 8 psów ratowniczych.



„Myślami i modlitwą jestem z rodzinami ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w południowej Turcji. W tych trudnych chwilach Turcja może liczyć na Polskę” – napisał z kolei premier Mateusz Morawiecki, zapewniając, że ratownicy z grupy HUSAR są gotowi, by nieść pomoc w każdej chwili.

Polscy ratownicy w akcji

Ratownicy z Polski wylądowali w Turcji w nocy z poniedziałku na wtorek. Po drodze z lotniska w Gaziantep do Adiyaman zostali zatrzymani przez mieszkańców miasta Besni. Informowali oni, że w mieście zawaliło się blisko 30 domów, prosili o pomoc. Polacy byli prawdopodobnie pierwszą grupą zagraniczną, która dotarła w ten rejon. Po konsultacji z tureckimi władzami zostali w Besni. Grupa rozpoczęła prace we wtorek po południu, do wieczora uratowała trzy osoby.

HUSAR Turcja: do teraz pracowały 4 zespoły po 15 ratowników. Aktualny bilans to wydobyte 3 żywe osoby. Pod gruzami zlokalizowano jeszcze kilka osób, ratownicy starają się do nich dotrzeć. walczymy o życie. — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) February 7, 2023

Po godz. 23 naszego czasu we wtorek polskim ratownikom udało się wydobyć spod gruzów kolejnych dziewięć osób, w tym czteroosobową rodzinę, wynika z relacji TVN24.

Wsparcie zaoferowała też Polska Akcja Humanitarna. PAH przekaże pilną pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku kataklizmu. Zespół reagowania natychmiastowego dotrze do najmocniej poszkodowanego regionu w środę rano.

